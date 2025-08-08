Colombia

Icfes aplaza las pruebas Saber 11 en 27 municipios de Boyacá y dos departamentos más: habrá nueva fecha

Según el Ministerio de Educación, 22.570 personas resultan afectadas por la decisión, todas citadas para cumplir con los procesos de evaluación que representan un paso fundamental para acceder a la educación superior

David Garzón

La programación se decidirá en acuerdo con los centros de aplicación y las autoridades pertinentes, y será difundida “oportunamente a través de los canales oficiales” - crédito Colprensa

El reciente anuncio sobre el aplazamiento de la aplicación de pruebas de Estado en Boyacá implica cambios significativos para miles de estudiantes, docentes y familias en la región.

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, previstas para el domingo 10 de agosto de 2025, quedan suspendidas para quienes debían presentarlas en 27 municipios de Boyacá, así como en dos ubicaciones de Cundinamarca y tres en Santander.

Esta medida responde directamente al impacto de las manifestaciones que tienen lugar en Boyacá y que obstaculizan el traslado del material requerido para el desarrollo de estos exámenes.

El paro afecta vías estratégicas como la doble calzada Paipa-Tunja y el puente Armando Solano - crédito X

Según el Ministerio de Educación, 22.570 personas resultan afectadas por la decisión, todas citadas para cumplir con los procesos de evaluación que representan un paso fundamental para acceder a la educación superior, validar el bachillerato o avanzar en el proceso académico formal. El Icfes destacó en su comunicación que “una vez se cuente con las condiciones logísticas y de seguridad necesarias que permitan garantizar la movilidad de los examinandos, el traslado del material de evaluación y la operación del personal asignado, el Icfes reprogramará la aplicación de las pruebas, en coordinación con los sitios de aplicación y las autoridades competentes”.

Nueva fecha para presentar la prueba

El organismo enfatizó que la nueva fecha para la realización de las evaluaciones sólo será determinada cuando existan garantías para el desarrollo adecuado de la jornada. La programación se decidirá en acuerdo con los centros de aplicación y las autoridades pertinentes, y será difundida “oportunamente a través de los canales oficiales”, para que todos los interesados cuenten con la notificación segura y puntual. Esta decisión implica un ejercicio de coordinación interinstitucional, con la finalidad de reducir el riesgo y mantener los estándares de calidad y transparencia que caracterizan a los exámenes de Estado.

La decisión del Icfes se perfila como un mensaje de compromiso institucional con las comunidades educativas más allá de las circunstancias imprevistas - crédito Colprensa

El contexto actual en Boyacá pone en evidencia las dificultades logísticas y de movilidad a las que pueden enfrentarse convocatorias masivas como las del Icfes. Las protestas en el departamento originaron múltiples bloqueos y restricciones en las vías, en el que afectan el traslado no solo de materiales, sino del personal encargado y de los propios estudiantes. Ante la imposibilidad de asegurar el buen desarrollo de la jornada en tales condiciones.

Seguridad y prevención

Por otra parte, el Icfes manifestó su agradecimiento a la comunidad educativa por la paciencia y comprensión ante el aplazamiento. En palabras de la entidad: “El Icfes agradece la comprensión de los estudiantes y sus familias, y reitera su compromiso con la aplicación transparente, segura y equitativa de los exámenes de Estado en todo el territorio nacional”. El llamado es a permanecer atentos a la información emitida únicamente a través de los medios oficiales, para evitar confusión o la circulación de noticias sin confirmar.

El organismo enfatizó que la nueva fecha para la realización de las evaluaciones sólo será determinada cuando existan garantías para el desarrollo adecuado de la jornada - crédito Icfes

El aplazamiento en Boyacá, y los departamentos de Cundinamarca y Santander, resalta los retos presentes en la administración de exámenes estatales en un país con realidades geográficas y sociales diversas. Estos desafíos obligan a un trabajo coordinado entre entidades educativas, autoridades regionales y nacionales, con el objetivo de mantener la regularidad del calendario académico sin poner en riesgo la seguridad y el derecho de los estudiantes a una evaluación justa.

En este sentido, la decisión del Icfes se perfila como un mensaje de compromiso institucional con las comunidades educativas más allá de las circunstancias imprevistas. La suspensión temporal de las pruebas busca preservar la equidad, considerando que las condiciones actuales podrían afectar el acceso, la participación y el rendimiento de quienes acuden a los exámenes de Estado, condición indispensable para el funcionamiento del sistema educativo nacional.

