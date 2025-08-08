Colombia

Gobierno de Perú rechazó declaraciones de Petro sobre Santa Rosa: también hay denuncias por avión militar colombiano que habría sobrevolado zona limítrofe

La aeronave habría permanecido cerca de 30 minutos en el espacio aéreo de la zona selvática, efectuando supuestas maniobras sobre el área que el Gobierno Petro reclama como parte de su territorio

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Guardar
La aeronave habría sobrevolado por
La aeronave habría sobrevolado por al menos 30 minutos - crédito Fotomontaje Infobae (Redes sociales-EFE)

Un avión militar habría sido visto sobrevolando el distrito de Santa Rosa y la isla Chinchería, áreas ubicadas en la frontera entre Perú y Colombia, en momentos en que autoridades de ambos países realizaban discursos en Santa Rosa (Perú) y Leticia (Colombia).

De acuerdo con fuentes de Canal N, la aeronave permaneció cerca de 30 minutos en el espacio aéreo de la zona selvática, efectuando supuestas maniobras sobre el área que el Gobierno Petro reclama como parte de su territorio.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Los habitantes del distrito registraron el sobrevuelo aproximadamente a las 4:15 p. m. Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial sobre el motivo del desplazamiento de la aeronave ni sobre eventuales coordinaciones bilaterales en la zona fronteriza.

El presidente Gustavo Petro pronunció
El presidente Gustavo Petro pronunció su último discurso del 7 de agosto como presidente - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Gustavo Petro en Leticia, Amazonas

El sobrevuelo de la aeronave ocurrió horas después de que en la tarde del jueves 7 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, realizara una declaración oficial en Leticia (Amazonas) en medio de la conmemoración del 206 aniversario de la Batalla de Boyacá y los 215 años de la creación del Ejército Nacional.

Durante el acto militar, al que asistieron altos mandos, ministros y la vicepresidenta Francia Márquez, Petro expresó que Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla Santa Rosa, ubicada en el río Amazonas en la zona fronteriza entre ambos países.

Petro ha afirmado que la
Petro ha afirmado que la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto constituye un “acto unilateral” que desconoce los tratados existentes - crédito Fotomontaje Infobae (Colprensa/Freepik/Google Maps)

El mandatario afirmó que la creación del distrito peruano de Santa Rosa de Loreto constituye un “acto unilateral” que desconoce los tratados existentes.

Según Petro, la isla no fue asignada a ninguna nación tras la firma del Tratado de 1929 y, por esa razón, el establecimiento peruano de autoridades en el lugar viola el principio de primacía del derecho internacional. “La ley peruana que crea el distrito de Santa Rosa de Loreto es un acto unilateral que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales y establece un límite internacional entre ambos estados”, señaló durante su intervención.

Petro también destacó que Colombia no reconoce a las autoridades de facto presentes en la isla. Tras el pronunciamiento oficial del Gobierno colombiano, Perú desplegó militares en el territorio en disputa y emitió un comunicado en que rechaza las declaraciones y reafirma su soberanía en dicho territorio.

Este es el comunicado que
Este es el comunicado que emitió el Gobierno de Perú tras las declaraciones del presidente Petro - crédito Gobierno de Perú

El comunicado detalló que “no existe discusión pendiente sobre la soberanía del Perú” en el distrito de Santa Rosa de Loreto ni en ninguna otra de sus fronteras. “Nuestra soberanía en el distrito de Santa Rosa de Loreto está respaldada en la historia y la presencia de instituciones del Estado peruano en esta jurisdicción”, indicó.

Enfatizaron en que la prioridad para América Latina, y especialmente para América del Sur, debe ser el desarrollo, la atracción de inversiones, la modernización de infraestructura y el fortalecimiento de la educación, la salud y la lucha contra la pobreza, metas hacia las que los jefes de Estado deben dirigir sus esfuerzos.

“El pueblo peruano debe tener la seguridad y la plena confianza en que nuestro Gobierno y sus autoridades estamos velando por los intereses nacionales, la defensa de la soberanía y la integridad territorial del Perú”, detalló el comunicado.

A pesar de la tensión, el presidente anunció la disposición de Colombia para recurrir a mecanismos de cooperación. Confirmó la participación en la próxima Comisión Mixta Permanente de Inspección de la frontera colombo-peruana (Comperif), programada para realizarse los días 11 y 12 de septiembre en Lima, en respuesta a una invitación del Gobierno peruano.

La creación del distrito de
La creación del distrito de Santa Rosa de Loreto refuerza la presencia peruana y reaviva la disputa diplomática con Colombia - crédito Fotomontaje Infobae (Enzo Victorino Hernández Agressott/Google Maps)

La disputa diplomática se intensificó después que Perú oficializara el distrito de Santa Rosa en Loreto, reforzando su presencia en la isla. La Cancillería colombiana sostiene que la isla nunca ha sido formalmente adjudicada a Perú y que cualquier nuevo territorio formado en el río debe ser asignado de común acuerdo, de acuerdo con los tratados de 1922 y 1929.

Por su parte, el Gobierno peruano argumentó que Santa Rosa se originó de la isla Chinería, atribuida a Perú en los tratados mencionados, y defiende así su derecho a establecer una nueva jurisdicción en ese espacio.

Santa Rosa cuenta con unos 3.000 habitantes identificados como peruanos, con presencia de instituciones públicas como la policía, el Banco de la Nación, aduanas, una escuela y un hospital. Cambios recientes en el caudal del Amazonas han acercado la isla a la costa colombiana, lo que podría poner en riesgo el acceso de Leticia al principal brazo del río y, por ende, la conexión colombiana con el Amazonas.

El acto conmemorativo en Leticia contó con la participación de más de 55.000 habitantes, presentaciones de las Fuerzas Militares y entrega de condecoraciones. La ceremonia fue presidida por el presidente Petro, acompañado por altos funcionarios civiles y militares.

Temas Relacionados

Avión militarDistrito de Santa RosaPerúLeticiaAmazonasColombia-Noticias

Más Noticias

Asistentes a la conmemoración de la Batalla de Boyacá en Leticia gritaron “¡fuera, Petro!” a la llegada del presidente: el mandatario negó el hecho

Durante su discurso en el Amazonas, el jefe de Estado habló sobre la hoja de ruta a seguir en su último año de mandato y sentó la postura de su administración frente al diferendo limítrofe con Perú, por la isla Santa Rosa

Asistentes a la conmemoración de

Gustavo Petro lamentó la muerte del hincha de Santa Fe, Sergio Blanco, durante los desmanes en el Movistar Arena: “Militante antifascista”

El jefe de Estado colombiano no fue ajeno a la tragedia que se registró en la noche del miércoles 6 de agosto en inmediaciones al escenario ubicado sobre la carrera 30 con calle 63 de Bogotá

Gustavo Petro lamentó la muerte

Colpensiones advirtió que miles de colombianos perderán su pensión de invalidez si no cumplen este requisito en 2025

La entidad estatal de pensiones en el país detalló que el proceso busca confirmar si el estado de salud del afiliado sigue cumpliendo los criterios para recibir la pensión por esta condición

Colpensiones advirtió que miles de

León de México entró en crisis y James Rodríguez pagaría las consecuencias: se acabaría el proceso con una dura salida

Lo que era un proyecto deportivo que prometía éxito por la cantidad de figuras en el cuadro mexicano, terminó en una serie de fracasos que el volante colombiano también sufre

León de México entró en

Jennifer Pedraza y Daniel Quintero se ‘sacaron los trapitos al sol’ en redes sociales por disputa de isla Santa Rosa: “A engañar bobos”

La representante y el precandidato presidencial protagonizaron una fuerte discusión pública en la que se tildaron de “payaso” y “cobarde”, por representar bandos políticos diferentes

Jennifer Pedraza y Daniel Quintero
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Turista británico que dejó su

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

Gobernador de Bolívar anunció el levantamiento del paro armado del ELN en el sur de Bolívar: “Nuestras ayudas siguen en camino”

ENTRETENIMIENTO

Aterciopelados recordó la colaboración de

Aterciopelados recordó la colaboración de Andrea Echeverri con Soda Stereo: “Una noche donde el tiempo se suspendió”

Murió el papá del cantante Beéle y las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo para el artista

EN VIVO: Carla Giraldo hace su regreso a ‘MasterChef Celebrity’ para juzgar los platos de los participantes el 7 de agosto

Shakira compartió con parte del elenco de ‘Zootopia 2′ tras bambalinas en Los Ángeles

Festival de Verano 2025: estos son los artistas del conciertazo de cierre en el parque Simón Bolívar; Farruko encabeza la lista

Deportes

Pese a ser suplente en

Pese a ser suplente en River, Juan Fernando Quintero está cerca de un histórico récord: vea de qué se trata

Gustavo Petro lamentó la muerte del hincha de Santa Fe, Sergio Blanco, durante los desmanes en el Movistar Arena: “Militante antifascista”

León de México entró en crisis y James Rodríguez pagaría las consecuencias: se acabaría el proceso con una dura salida

Se prendieron las alarmas en el fútbol colombiano: esta es la preocupante cifra de expulsados en la Liga BetPlay

Iván Valenciano reapareció para felicitar a Junior por su cumpleaños, pero dejó preocupación por su salud: “No estoy bien”