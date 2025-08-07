Colombia

Francisco Barbosa defendió a Iván Duque y, de manera indirecta, le salió al paso a Abelardo de la Espriella: lo llamó “extremista”

El exfiscal y precandidato presidencial, que ha sido blanco de duros ataques del abogado cercano al expresidente Álvaro Uribe, expuso en un extenso en mensaje en sus redes sociales un férreo apoyo al exmandatario que gobernó entre 2018 y 2022 y que fue, de hecho, el que lo nominó para ser jefe del ente acusador

Mario Alejandro Rodríguez

Por Mario Alejandro Rodríguez

Francisco Barbosa llegó a la Fiscalía tras la nominación del presidente Iván Duque - crédito Sergio Acero/Colprensa

En lo que podría catalogarse como una dura respuesta a los señalamientos hechos por Abelardo de la Espriella, que como él quiere aspirar a la Casa de Nariño, Francisco Barbosa, exfiscal General y precandidato presidencial, no solo salió en defensa del expresidente Iván Duque, del que resaltó su integridad, sino también a sacudise de las acusaciones en su contra, hechas por el abogado cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Barbosa, que ejerció como fiscal General entre 2020 y 2024, justamente tras la designación de Duque, se extendió en sus redes sociales para exponer los motivos por los cuales considera al exmandatario un hombre decente, merecedor a su parecer del cariño de los colombianos. Al punto que habría calificado a De la Espriella como un “extremista”, que cree que los problemas de Colombia se resuelven con posturas, a su juicio, “dictatoriales”.

“El expresidente Duque es un hombre decente. Lo conozco desde hace 30 años. Trabajé como Consejero Presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales de su gobierno (2018-2022) y fui ternado por él para el cargo de Fiscal General”, afirmó Barbosa en un extenso mensaje publicado en sus redes, en el que replicó una columna del expresidente del Congreso Ernesto Macías; considerado otro seguidor del ex jefe de Estado.

Francisco Barbosa, en un extenso mensaje, defendió a Iván Duque y respondió a los señalamientos de Abelardo de la Espriella - crédito @FBarbosaDelgado/X

En el mismo mensaje, Barbosa sostuvo que Duque “siempre fue un aliado en la lucha contra la criminalidad y mantuvo una actitud transparente con la rama judicial y respetó la autonomía de la Fiscalía General, cosa que no hizo (Gustavo)Petro (presidente), como quedó evidenciado en el enfrentamiento institucional que tuve con él durante año y medio". Así valoró la labor que ambos hicieron en llave en el periodo de compartieron.

El exfiscal, en su momento elegido de forma unánime por la Corte Suprema de Justicia, también remarcó en su publicación la diferencia entre su experiencia bajo el mandato de Duque y con el Gobierno Petro. “Con el expresidente Duque nunca hubo preocupación mía en torno a que usara sus facultades para sacar delincuentes con fines de extradición de las cárceles. Cosa que no ocurrió con Petro”, afirmó el hoy aspirante presidencial.

Iván Duque recibió un respaldo público del exfiscal Francisco Barbosa - crédito Iván Duque/Facebook

Así se defendió Francisco Barbosa de los ataques de Abelardo de la Espriella

Y rechazó la ola de críticas que, según él, provienen de sectores extremistas, en relación con De la Espriella. “Los ataques bellacos recibidos por un grupo de extremistas contra el expresidente Duque y contra mí en los últimos días se derivan de quienes creen que el país se resuelve con posturas dictatoriales y donde la ley del forajido debe primar. Para ellos, la tridivisión de poderes no debe existir”, reiteró Barbosa en su publicación.

Además, afirmó que en la Fiscalía General “hay 5.000 fiscales autónomos e independientes que toman decisiones y estas no se consultan ni con la Vicefiscalía, ni con el Fiscal General. Pensar lo contrario es desconocer el funcionamiento del estado de derecho y de la administración de justicia“. Esto frente a los señalamientos del hoy precandidato, de que él fue el que dejó “listo” el escrito de acusación contra Uribe Vélez.

En su mensaje, Barbosa enfatizó su convicción de que el país debe evitar el radicalismo en las próximas elecciones presidenciales. “Lo bueno de estas críticas violentas, que incluso llaman a la confrontación personal, es que evidencian que el país no va a elegir en el 2026 extremistas que desvertebren la poca institucionalidad que nos queda”, expresó el exfiscal, que quiere capitalizar la indignación colectiva contra el mandato de Petro.

Y cuestionó que una gran parte de los que llaman antipetristas, son los primeros que quieren “de forma despreciable” destruirlo todo, actuando de forma similar. “No llaman a la unión, llaman a la confrontación y a la división. Una gran coalición deberá ser conformada para que los colombianos escojan una persona en la consulta del mes de marzo. De allí deberá salir el próximo Presidente de la República en el 2026″ concluyó.

Abelardo de la Espriella no se guardó nada y lanzó duros señalamientos contra Francisco barbosa - crédito Campaña De la Espriella/Colprensa

¿Qué dijo De la Espriella de Francisco Barbosa?

Es válido recordar que, en diálogo con Caracol Radio, De la Espriella arremetió contra Barbosa, al señalarlo directamente de haber preparado y dejado “listo el escrito de acusación contra el expresidente Álvaro Uribe”. El abogado, conocido por su cercanía al uribismo y su estilo frentero y hasta beligerante, aprovechó el espacio para lanzar sus acostumbradas pullas a la izquierda colombiana, a la que antes anunció que iba a “destripar”.

“La izquierda, de manera inveterada e histórica, ha utilizado a lo largo de la vida, a lo largo de los tiempos, esa manera de perseguir: te destruyen moralmente a través de sicarios que ahora están en lo digital, te destruyen físicamente con sus aliados en el mundo criminal que ejecutan el atentado que se necesite para sacar del medio al que sea. Y además de eso, te procesan y te encarcelan injustamente porque tienen permeada la justicia“, dijo.

En caundo a sus sealamientos a Barbosa, fue contundente. “Hizo lo que siempre ha hecho él: tratar de quedar bien con todo el mundo para quedar mal. Al final yo estoy convencido que la acusación contra el presidente Uribe la dejó lista Barbosa y ahora sale a darse golpes de pecho y a tirarsela de este lado y a tirársela de uribista y tal. Hombre, yo conozco a Barbosa hace rato, es un tipo que al final de la ecuación no es amigo de nadie", remarcó.

