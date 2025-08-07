Colombia

Él es Mario Bert, el empresario chileno que conquistó a Carolina Sabino, participante de ‘Masterchef Celebrity 2025’: " Mi príncipe"

La actriz bogotana que regresó al país para hacer parte de la décima temporada del reto culinario cumplió 30 años de relación junto al padre de su segundo hijo llamado Benjamín: “El amor de mi vida”

Danny Barros

Por Danny Barros


Carolina Sabino y su esposo Mario Bert llevan tres décadas de amor y fruto de su relación tienen un hijo llamado Benjamín - crédito @sabinocaro/Instagram

Tras protagonizar grandes historias de la pantalla chica en Colombia como Guajira, Las Juanas y Merlina, mujer divina, Carolina Sabino se radicó en Ecuador, país en el que enfocó su carrera en el campo musical.

Con su regreso a la televisión nacional como participante de Masterchef Celebrity 2025, el público comenzó a indagar sobre su actual pareja, encontrando que, la también cantante, lleva una estable y feliz relación de 30 años con el empresario chileno Mario Bert con el que tuvo a Benjamín, su hijo menor.

La solidez de una relación que supera las tres décadas suele ser poco común en el mundo del espectáculo, en el que la exposición pública y las exigencias profesionales ponen a prueba los vínculos personales.


Carolina Sabino confirmó sus más de treinta años de amor junto a su esposo Mario Bert - crédito @sabinocaro/Instagram

En el caso de Carolina Sabino y Mario Bert, este lazo ha sido visible para sus seguidores, que han presenciado la evolución de la pareja a través de diversas publicaciones y apariciones públicas.

Más de 30 años de historia en común han forjado una conexión que, según se ha evidenciado, trasciende el ámbito privado y se proyecta en los logros profesionales de la actriz.

La reciente participación de Sabino en MasterChef Celebrity puso de relieve no sólo su versatilidad artística, sino la importancia del respaldo familiar en su trayectoria.

La actriz, reconocida por su trabajo en producciones emblemáticas del Canal RCN como Chepe Fortuna, Merlina, mujer divina y Celia, supo trasladar su carisma y disciplina al exigente entorno de la competencia culinaria.

En este contexto, el apoyo de Mario Bert, empresario chileno radicado en Ecuador, ha sido un factor determinante para que Sabino continúe desarrollando sus proyectos personales y profesionales.

La exposición mediática del reality de cocina ha permitido que el público observe una faceta distinta de Sabino, que ha demostrado habilidades en la cocina y una personalidad que la ha convertido en una de las favoritas de la audiencia.

El acompañamiento de su esposo ha sido recurrente durante este proceso, consolidando la percepción de que la familia constituye un pilar fundamental en su vida.

La actriz ha manifestado en diversas ocasiones que la presencia de Mario Bert y de sus hijos, Tomás y Benjamín, resulta esencial para afrontar los retos que implica la competencia y, en general, su carrera artística.


Carolina Sabino y Mario Bert fruto de su amor tuvieron un hijo llamado Benjamín - crédito @sabinocaro/Instagram

Antes de consolidar su relación con Mario Bert, la vida sentimental de Carolina Sabino incluyó un matrimonio con Kike Duque, que se extendió por dos años, y una posterior relación de aproximadamente un año con el ingeniero Gabriel Cabrales.

La llegada de Bert a su vida marcó un punto de inflexión, no solo en el ámbito personal, sino en la dinámica familiar, ya que es el padre de su segundo hijo, Benjamín.

La trayectoria de Carolina Sabino evidencia que la actuación constituye una vocación irrenunciable, pero que el equilibrio entre la vida profesional y personal es posible cuando existe un entorno de apoyo sólido.

La actriz ha expresado su satisfacción por poder cumplir sus metas acompañada de su pareja y sus hijos, quienes han estado presentes en los momentos clave de su carrera, como el reciente desafío de MasterChef Celebrity.

La combinación de talento, perseverancia y respaldo familiar ha sido, según se desprende de su experiencia, un elemento clave en su consolidación como figura pública y en la construcción de una vida personal estable.

Carolina Sabino recordó a su mamá en ‘Masterchef Celebrity’ a través de emotiva preparación

La sólida presencia de Carolina Sabino en Masterchef Celebrity se tradujo en un notable reconocimiento de sus compañeros, que frecuentemente recurren a ella por orientación y depositan su confianza en su experiencia para enfrentar los desafíos más exigentes del concurso. Varios participantes resaltan su destreza y la consideran una de las concursantes más capaces del certamen.


Gracias a ‘Masterchef Celebrity 2025’ el público recordó que Carolina Sabino es hija de la actriz Myriam de Lourdes - crédito @lourdesmyriam/Instagram y Cortesía Canal RCN

Durante un reciente reto de eliminación, la actriz y cantante rindió homenaje a su madre, Myriam de Lourdes, dedicándole un plato que originó un intercambio de palabras emotivas entre ambas.

El chef Nicolás de Zubiría relató el gesto de Sabino, quien expresó: “Te amo con todo mi ser. Los homenajes son pocos para la grandeza. Gracias por ser mi mamá”.

La admiración profunda por su madre se manifiesta de manera constante tanto en el ámbito público como en redes sociales. En sus publicaciones, Sabino describe a su madre como auténtica, directa, inteligente y generosa, y resaltó esa vitalidad y honestidad que espera heredar gracias al vínculo familiar.

Myriam de Lourdes, nacida en Cartagena en 1958, ha cosechado una carrera relevante en la televisión y el teatro de Colombia, participando en títulos como Diomedes, el cacique de La junta, Café, con aroma de mujer y Chepe fortuna, y manteniendo una presencia activa en los escenarios.

Este legado artístico ha calado en la vida de Sabino, que, a sus 48 años, define la relación con su madre como una bendición y la reconoce públicamente como fuente de inspiración y fortaleza.

