El gusano barrenador, la plaga que se propagó desde el Darién hasta México

Al convertirse en larvas, esta especia se come la carne del animal - crédito Naturalist

El auge de la crisis migratoria en el Darién provocó que varias naciones pidieran a Colombia y Panamá controlar el flujo de personas que pasaban en la única frontera terrestre que conecta a América del Sur con Centroamérica.

Entre los argumentos más repetitivos estaban las problemáticas de salud que provocó en varias naciones la permanencia en parques y zonas no habitables de migrantes.

Sin embargo, con la caída del flujo migratorio, un nuevo problema ha comenzado a ser expuesto en las naciones que hacen parte de la ruta que conecta a Panamá con Estados Unidos.

Se trata del gusano barrenador, una especia de mosca de la familia caliphoridae que es descrita por expertos como un parásito vertebrado de sangre caliente.

La crisis migratoria afectó el control estricto para prevenir la plaga de este gusano - crédito Juan Gabriel Mosquera

Esta especie puede generar lesiones en animales, por lo que durante varios años se intentó impedir su paso desde Sudamérica, pero la situación se salió de control con la crisis migratoria.

Para entender el impacto negativo que genera este tipo de animal, es pertinente acotar que buscan animales de sangre caliente para depositar sus huevos, que al eclosionar se alimentan del tejido, provocando la pérdida de la función del órgano afectado o provocando la muerte.

La presencia de esta plaga tiene en vilo a ganaderos de Centroamérica y México, puesto que los animales de gran tamaño están más expuestos.

“El animal sufre mucho porque es una cosa que le come la carne. Y el animal se adelgaza, no come, muchos problemas, mucho gusano, demasiado”, declaró Nelson Moreno, ganadero panameño a EFE.

Moreno indicó que ahora es necesario estar pendiente las 24 horas del día de las reses, ya que en una semana el gusano barrenador logra afectar por completo al animal.

Ya hay reportes sobre la presencia del gusano en México - crédito AFP

El ganadero recordó que la lucha contra el gusano barrenador comenzó en los 50 tras una perdida económica que afectó la economía de la región y que no fue controlada sino hasta 1966.

En 1994 se declaró que gran parte de Centroamérica estaba libre de esta especie, lo que fue concretado por Panamá en 2006, provocando que la región del Darién se convirtiera en una barrera biológica contra la plaga.

Para prevenir la propagación del gusano, en el Darién, Panamá instaló una planta para generar 100 millones de insectos estériles por semana, capacidad que fue sobrepasada durante el auge de la crisis migratoria en 2023.

“Las pocas poblaciones de gusano barrenador que se mantenían en la provincia de Darién, nosotros dispersábamos el insecto y las neutralizábamos. Pero llegó un punto donde se salió de control”, explicó a EFE el doctor Carlos Moreno, director general para Panamá de la Copeg.

Experto afirmó que se trata de una lucha contra millones de huevos - crédito Naturalist

Aunque la llegada de migrantes ha mermado, las consecuencias de esa crisis son vigentes, puesto que ya se han registrado casos de ganado afectado por el gusano barrenador en Panamá, Costa Rica y México.

El doctor Moreno indicó que el paso migratorio y la pandemia afectaron los sistemas de monitoreo y control sanitario, además de que en esos años también se registró un aumento de hasta tres grados en la región.

El experto añadió que la falta de conocimiento por parte de ganaderos, que no veían hace más de 15 años casos de animales afectados por la plaga, provocó que no se mitigara a tiempo el impacto que en la actualidad es de millones.

“No es lo mismo que tengas, por ejemplo, diez soldados tuyos para que vayan a la batalla contra cien. Quizás esos diez contra cien con una buena estrategia la hacen, pero no es lo mismo que tus diez vayan a una batalla contra un enemigo de millones. Esa ya sí no la hace, por más estrategia que haya, entonces eso fue lo que pasó”, puntualizó.