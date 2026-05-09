Colombia

Joven colombiano causa polémica en las redes sociales tras criticar exigencias de vacantes laborales en el país y hacer alusión a ‘Luisa Postres’

Las declaraciones de un joven colombiano sobre una vacante como vendedor desencadenaron una ola de comentarios en redes, además de malentendidos respecto a una reconocida empresaria y un debate público sobre la precariedad laboral en el país

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La empresaria Luisa Postres solicita aclaración tras ser mencionada en caso viral de oferta de empleo - crédito @stiwardd/tiktok
La empresaria Luisa Postres solicita aclaración tras ser mencionada en caso viral de oferta de empleo - crédito @stiwardd/tiktok

Lo que comenzó como una anécdota sobre una fallida búsqueda de empleo terminó convirtiéndose en una polémica viral en redes sociales.

El joven colombiano Adrien Stiward desató cientos de comentarios luego de publicar un video en el que criticó las condiciones laborales que, según relató, le ofrecieron en una vacante como vendedor. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la mención que hizo de Luisa Postres, situación que llevó a la empresaria a contactarlo directamente para pedirle que aclarara el tema.

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En el clip inicial, Adrien relató con tono irónico y humorístico cómo llegó a un almacén de zapatos luego de ver un aviso en el que solicitaban personal con experiencia y, según explicó, decidió presentarse porque cumplía con el perfil requerido y esperaba encontrar una oportunidad laboral estable.

¿Cómo es posible? Que yo le hubiera ido a pedir trabajo a Luisa Postres. Y me dice que hoy ella vio un cartelito en un almacén de zapatos que decía que se necesitaba vendedor con experiencia. Yo tengo experiencia. Entonces, por eso yo entré y dije como: ‘Hola, buenas tardes, para averiguar sobre lo del vendedor con experiencia’”, empezó contando el joven en el video que rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas.

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El video de un influencer reaviva discusión sobre jornadas y sueldos en empleos para jóvenes en Colombia - crédito @stiwardd/tiktok

El creador aseguró que, tras enviar su hoja de vida desde el celular, recibió una respuesta positiva casi inmediata por parte de la encargada del establecimiento, la cual le indicó que podía empezar al día siguiente. Sin embargo, afirmó que todo cambió cuando preguntó por las condiciones laborales y los horarios.

“Entonces llega y me dice: ‘Claro, se entra a las nueve y sales a la una. Tenemos una hora de almuerzo y sales a las ocho y media’. ¿Qué? Entonces yo dije: ‘Bueno, que son diez horitas de trabajo diario, los fines de semana me los darán libres y los festivos’”, expresó.

Pero el joven añadió que quedó sorprendido al enterarse de que debía trabajar también durante esos días en los que pensaba que iba a ser recompensado por sus horas de trabajo, pues le indicaron que iba a tener apenas un día de descanso cada quince días. Según su relato, lo que terminó de indignarlo fue la supuesta oferta salarial.

“Me dijo: ‘Sí, te damos un día de descanso cada quince días’... ¡Cada quince días! O sea, no le basta con que trabaje diez horas y media entre semana, pa’ un sábado trabajar once horas. Yo como: ‘Mmm entonces el pago debe ser bueno, voy a ganar más que el mínimo, ¿cierto?’ y ella me dice: ‘El mínimo, sin prestaciones, sin nada’. Y yo así (hace cara de sorpresa)”, comentó.

Luisa Postres responde a Adrien Stiward tras ser mencionada en viral video sobre trabajo: esto fue lo que aclararon - crédito @stiwardd/tiktok

La situación provocó una ola de reacciones en redes sociales, en las que muchos usuarios debatieron sobre las condiciones laborales en Colombia, mientras otros cuestionaron y se burlaron de la forma en que el creador se refirió a la empresaria dueña del local Luisa Postres, interpretando que realmente estaba hablando de una vacante ofrecida por ella.

En medio de la controversia, el influencer publicó un segundo video para aclarar que nunca se presentó a trabajar en un negocio de la reconocida emprendedora y que simplemente utilizó el nombre como parte de un “meme”.

Solo vengo a aclarar una cosa y es que no le fui a pedir trabajo a Luisa Postres como tal, sino fue a una tienda de zapatos ubicada acá en mi ciudad. Yo vi un cartelito en un almacén de zapatos que decía que se necesitaba vendedor con experiencia... o sea no, no tengo nada que ver con Luisa Postres, ni nada”, explicó.

El joven aseguró además que la misma empresaria se comunicó con él después de que cientos de usuarios comenzaran a mencionarla en comentarios y publicaciones relacionadas con la historia.

La aclaración viral detrás del caso Luisa Postres y los empleos polémicos - crédito Luisa Postres
La aclaración viral detrás del caso Luisa Postres y los empleos polémicos - crédito Luisa Postres

Es que Luisa me escribió entonces... Luisa, yo no tengo nada en contra de ti. O sea, solo fue lo del meme. Entonces, ya chicos, no, no tiene nada que ver el trabajo al que me iban a explotar laboralmente con Luisa Postres, ¿me entienden?”, dijo entre risas.

Aunque el creador tomó la situación con humor, el caso abrió nuevamente el debate digital sobre las extensas jornadas laborales, los salarios y las garantías para trabajadores jóvenes en Colombia. De hecho, muchos usuarios aprovecharon el video para compartir experiencias similares relacionadas con ofertas laborales que consideran abusivas o alejadas de las condiciones dignas que esperan encontrar.

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando el influencer aseguró que prefirió retirarse del lugar antes de aceptar la propuesta.

No, se me quitó las ganas de trabajar. Chao, ¡chao! (...) O sea, sí necesito el trabajo, pero me sale mejor prostituirme”, expresó de manera sarcástica, generando reacciones divididas entre quienes apoyaron su postura y quienes criticaron el tono de sus declaraciones.

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