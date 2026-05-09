Estos son los días en que la Registraduría capacitará a los más de 750.000 jurados de la primera vuelta

La Registraduría Nacional seleccionó esta semana a los más de 750.000 jurados que atenderán las mesas de votación el 31 de mayo en Colombia y en el exterior- crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil arrancará el próximo lunes 11 de mayo la capacitación de los más de 750.000 jurados de votación que tendrán a su cargo las mesas el 31 de mayo, fecha de la primera vuelta presidencial en Colombia.

La formación comenzará en Bogotá el lunes 11 de mayo, mientras que en el resto del país las sesiones arrancan el miércoles 13 de mayo. Las jornadas tienen una duración de dos horas por grupo en cada ciudad y se prolongarán hasta el jueves 28 de mayo, tres días antes de los comicios.

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¿Qué se les enseña a los jurados? La capacitación cubre tres aspectos esenciales que se ponen en práctica durante el día de las votaciones: el diligenciamiento del formulario E-14, la destrucción del material electoral —los tarjetones— que no se use durante la jornada, y la transmisión de los resultados.

La Registraduría prevé que, al tratarse de una sola elección con 12 candidatos, el preconteo supere el 90% antes de las seis de la tarde; es decir, dos horas después del cierre de las urnas. A diferencia de las elecciones legislativas, donde se escogió a los congresistas y de las consultas interpartidistas, la pugna presidencial suele tener un proceso más ágil en el reconteo.

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Las capacitaciones arrancan el lunes 11 de mayo en Bogotá y el miércoles 13 en el resto del país, con sesiones de dos horas por grupo - crédito Visuales IA

¿Cómo se escogieron los jurados?

La selección de los jurados se realizó entre el lunes 4 y el miércoles 6 de abril en todo el país. Las personas que ocuparán esas sillas el 31 de mayo fueron postuladas por los partidos políticos y por empresas públicas, privadas y universidades, y de esa lista la Registraduría hizo la selección definitiva.

En total, habrá 118.346 mesas de votación distribuidas en 13.489 puestos: 6.010 en zonas urbanas y 7.479 en zonas rurales. Cada mesa necesita su equipo de jurados, de ahí que la cifra supere los 750.000 ciudadanos convocados para esa labor.

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El censo electoral habilitado para esta primera vuelta es de 41.421.973 personas. De ese total, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres. Dentro del país están habilitados 40.007.312 ciudadanos, y en el exterior la cifra llega a 1.414.661.

Los colombianos en el extranjero podrán votar entre el 25 y el 31 de mayo en 253 puestos de votación distribuidos en 67 países, con 2.181 mesas disponibles el 31 de mayo y 1.489 mesas habilitadas del 25 al 30 de mayo.

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El censo electoral para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo es de 41.421.973 personas habilitadas, de las cuales 40.007.312 están en Colombia- crédito REUTERS/Luisa González

Auditorías y simulacros, paso a paso

Mientras avanza la capacitación de jurados, la Registraduría trabaja en paralelo en la impresión de los tarjetones y en el armado del kit electoral, que incluye los cubículos donde los votantes marcan su tarjeta.

También corren las auditorías a los programas informáticos de preconteo, escrutinio, consolidación y selección de jurados. El registrador Hernán Penagos había anunciado que la revisión del código fuente estaría en su segunda semana durante estos días, y así está ocurriendo.

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El calendario de simulacros quedó fijado así:

16 de mayo: simulacro de preconteo y escrutinio a nivel nacional y en el exterior.

19 y 20 de mayo: repetición del simulacro para escrutinio nacional y en consulados.

21 de mayo: simulacro de digitalización del formulario E-14.

28 de mayo: congelamiento del código fuente, tres días antes de la votación.

Las 118.346 mesas de votación se distribuirán en 13.489 puestos en todo el país: 6.010 en zonas urbanas y 7.479 en zonas rurales- crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

¿Qué es el formulario E-14 y por qué importa?

El formulario E-14 es el documento en el que los jurados registran los votos contados en cada mesa al cierre de la jornada. Tiene tres copias —para los claveros, los delegados y la transmisión— y no admite tachones ni correcciones. Es, en la práctica, el papel que convierte los votos físicos en datos oficiales. Cualquier error en su diligenciamiento puede generar inconsistencias en el conteo.

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La Registraduría también trabaja en la impresión de los tarjetones y en los detalles del kit electoral. El 31 de mayo, 13.742 puestos de votación abrirán sus puertas en todo el territorio nacional para los más de 40 millones de ciudadanos habilitados dentro del país.