El euro vuelve y cae estas son las razones detrás del desplome el 6 de agosto

El euro cerró el 6 de agosto de 2025 en Colombia a $4.707,98, con una caída diaria de $25,51 (-0,54 %) - crédito Europa Press

El precio del euro en Colombia cerró la jornada del 6 de agosto de 2025 en un promedio de $4.707,98, registrando una caída de $25,51 frente a la sesión anterior, lo que equivale a una variación diaria de -0,54 %.

Durante la jornada, la moneda europea alcanzó un máximo de $4.933,94 y un mínimo de $4.256,99, reflejando una alta volatilidad en el cruce EUR/COP. A pesar de que no se registraron máximos históricos recientes, el descenso en el precio del euro responde a una combinación de factores externos y locales que siguen presionando el tipo de cambio a la baja.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La moneda europea mostró alta volatilidad, con un máximo de $4.933,94 y un mínimo de $4.256,99 en la jornada - crédito Freepik

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota una bajada 0,13%; pese a ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 3,85%.

Si confrontamos el dato con fechas anteriores, giró las tornas respecto del de la jornada previa, cuando marcó un ascenso del 1,2%, mostrando que no es capaz de consolidar una tendencia estable en las últimas fechas. En referencia a la volatilidad de la última semana, presentó un balance inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, presentándose como un valor con menos alteraciones de lo normal en los últimos días.

Así está el mercado de divisas

El comportamiento reciente del cruce EUR/COP refleja una dinámica dual. Por un lado, la consolidación técnica del euro frente al dólar, y por otro, la fortaleza estructural del peso colombiano, que continúa apreciándose en el contexto regional y global. El cierre del euro en $4.707,98, con una caída diaria de $25,51 (-0,54 %), no es un evento aislado, sino el reflejo de fuerzas divergentes que están moldeando el mercado de divisas.

En el plano local, el peso colombiano ganó protagonismo gracias a su creciente correlación con el dólar estadounidense, que supera ya el 40%. Esta sensibilidad, más alta incluso que la de otras monedas emergentes de la región, hace que el comportamiento del dólar global tenga un impacto inmediato en la cotización del peso. En un escenario de debilitamiento estructural del dólar, esa correlación juega a favor de la moneda colombiana, que logró romper el soporte técnico de los $4.100 COP/USD, un nivel clave en el mercado cambiario.

En la última semana, el euro bajó 0,13 %, pero mantiene un alza interanual del 3,85 % frente al peso colombiano - crédito Antonio Bronic/REUTERS

Sin embargo, la fortaleza del peso se da en un contexto con luces y sombras. La caída de los precios internacionales del petróleo representa un riesgo latente para el ingreso de divisas en Colombia. Si bien el petróleo sigue siendo una de las principales fuentes de dólares para el país, su debilitamiento podría presionar la tasa de cambio, revirtiendo parte de las ganancias recientes del peso. Esto explica que, a pesar del sesgo bajista, los analistas contemplen rangos amplios entre $4.060 y $4.150 para el dólar, lo que evidentemente influye en la cotización del euro.

En cuanto al euro, su desempeño frente al dólar ha estado marcado por un contexto de expectativas divergentes de política monetaria. Mientras la Reserva Federal de EE. UU. podría adoptar recortes más agresivos en el mediano plazo, el Banco Central Europeo (BCE) mantiene un enfoque más cauteloso. A pesar de la sorpresa alcista del índice Hicp en julio —especialmente en alimentos y bienes—, la moderación en la inflación de servicios otorga margen para una postura gradual del BCE.

El peso colombiano se fortaleció por su alta correlación con el dólar, superando el 40 % y rompiendo el soporte de $4.100 COP/USD - crédito Dado Ruvic/REUTERS

Actualmente, el euro cotiza cerca de 1.1540 USD, aún presionado por la reciente corrección del dólar. En ese entorno, el cruce EUR/COP continuará influenciado por dos ejes clave, la dirección del dólar global y la estabilidad de la política monetaria europea. Mientras no se rompa la barrera de 1.1600 USD, es probable que el euro mantenga un sesgo de consolidación frente al peso colombiano, favoreciendo episodios de corrección como el observado en la última jornada.