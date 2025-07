Así fue la reacción de Arcángel cuando Westcol le confesó que fue abusado sexualmente cuando niño: “Le conté a mi mamá y se rió”

Westcol agradeció apoyo de Arcángel, su amistad y contó cuál fue el mensaje le envió - crédito @westcol/IG

El streamer e influencer colombiano Westcol no ocultó su emoción al hablar del respaldo que recibió por parte del reconocido cantante Arcángel durante su participación en La Velada del Año, evento organizado por Ibai Llanos que mezcla música y boxeo entre creadores de contenido.

Tras su enfrentamiento en el cuadrilátero, Westcol se pronunció a través de una transmisión en vivo por Kick para compartir detalles inéditos de lo que vivió ese día, y especialmente del impacto que tuvo la presencia del intérprete de La Jumpa en su esquina.

En sus palabras, la energía y el apoyo de Austin Santos —nombre de pila de Arcángel— fueron clave para su tranquilidad y seguridad antes de la pelea.

“Menos mal esa entrada de Arcángel. Eso me dio un aura, papi. Una cosa brutal. Eso es lo que me tiene tranquilo todavía”, expresó conmovido Westcol, en la transmisión en vivo.

El influencer paisa reveló que, tras la velada, decidió enviarle un extenso mensaje de agradecimiento al artista urbano, reconociendo no solo su respaldo durante el evento, sino la lealtad y el compromiso que mostró al acompañarlo incluso en los momentos más tensos del combate.

“Yo le escribí un mensaje al Arcángel de arriba hasta abajo. Le dije: ‘Hey Austin, la buena. Ya sabe que aquí tiene un soldado de por vida. Lealtad para usted y para toda su familia. En cada esquina donde usted vaya a estar, estoy yo’”, relató Westcol.

El streamer también resaltó el gesto de Arcángel al permanecer a su lado en el rincón del ring, a pesar de las restricciones que indicaban que solo dos entrenadores podían estar allí.

El artista, sin pensarlo dos veces, decidió quedarse con él durante toda la pelea, darle palabras de apoyo e incluso pasarle elementos que lo pudieran ayudar para continuar con el combate.

“Austin llevaba como ocho días por aquí aguantándose todo este calor solo para salir conmigo ahí en la pelea. Y estuvo ahí desde el principio hasta el final, huevón. Cuando los de seguridad dijeron que solo podían estar dos entrenadores, a ese marica le valió verga. Ese man estaba ahí”, explicó entre risas y admiración.

En un momento particularmente emotivo de su relato, Westcol mencionó un clip que circula en las redes sociales donde se ve a Arcángel entregándole agua entre rounds, un detalle que el streamer no recordaba hasta que lo vio grabado.

“Vi un clip donde me estaba entregando el agua. ¿En qué momento Arcángel me estaba dando agua a mí, huevón? Yo no me acuerdo de nada, pero tomé agua y ya después vi el clip y sí, era él”, contó asombrado.

La historia de amistad entre Westcol y Arcángel ha llamado la atención en redes, no solo por la inesperada cercanía entre el joven creador de contenido y un ícono del reguetón, sino por la conexión que ambos demuestran.

De hecho, días antes de la pelea de boxeo, las celebridades se juntaron para salir en una transmisión en vivo juntos y hablar sobre su amistad, el clima de España y la preparación que estaba teniendo Westcol para La velada del año, pero también sobre algunos temas personales de cada uno.

Fue en medio de esa conversación que sucedió un momento que llamó la atención del público, ya que el colombiano le confesó en directo a Arcángel que había sido abusado sexualmente cuando niño por una empleada del servicio, la cual le colaboraba en la casa a su mamá.

Westcol le confiesa a Arcángel que cuando niño fue abusado por su empleada - crédito westcolmonth/TikTok

“La que me cuidaba a mí, me masturbaba y abusó de mí. Se lo juro por mi vida. Y yo le conté a mi mamá después. Se llamaba Cecilia, la señora”, contó Westcol.

“¿Pero te sacaba el huevo y te hacía? ¿Y tú te dejabas?“, preguntó impresionado Arcángel.

“Sí, se lo juro por mi vida”, respondió Westcol.

“Alto cabrón ¿Qué tú acabas de decir?“, reaccionó Arcángel impactado por la revelación del streamer colombiano.

“Yo no sé ella porque hacía eso, pero ella lo hacía. Yo le conté a mi mamá cuando crecí que ella me hacía eso. Yo se lo conté y se rió, así como usted que se está riendo”, confesó Westcol.

“Yo creo que hubiese sido yo. Yo la veo y le saco el burro ahora y le digo: ¿Y ahora lo quieres coger, cabrona? Agárramelo ahora, ahora que él responde", puntualizó Arcángel, entre risas y enojo.