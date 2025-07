La dramática historia de Edwin, el niño que quedó cuadripléjico tras el maltrato severo de su madre: “Lo quería matar”

Luisa relató los hechos que rodearon el intento de homicidio de su primo, Edwin Daniel, que quedó con graves secuelas - crédito ConductaDelictiva/Instagram

El maltrato infantil es una de las problemáticas que evidencian el nivel de violencia que ha padecido el país a lo largo de su historia. El caso más reciente fue el de Antonella, una niña de tan solo dos años que murió como consecuencia de una herida con arma cortopunzante provocada por su madre, Silvana Torres, en Manizales.

Sin embargo, Edwin Daniel, un niño de 12 años en el Valle del Cauca, no tuvo el mismo desenlace a pesar de la cadena de maltratos a los que fue sometido por su propia madre, llamada Martha. Su cuerpo quedó como evidencia de todo lo que sufrió a sus ocho años en los cinco meses que estuvo al “cuidado” de la mujer, que en la actualidad está encarcelada a 20 años de prisión por los hechos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El testimonio de su historia lo dio a conocer su “prima lejana”, Luisa, que junto con su abuela, ha estado al cuidado del menor, que quedó afectado de por vida a raíz de la golpiza que casi lo mata.

El niño permanecía amarrado y encadenado en un cuarto oscuro, según detalló su prima Luisa - crédito Ilustrativa Infobae

“Ella nunca quiso al papá y tampoco quiso a mi primo. Nunca entendimos el porqué ella se metió con él”, relató Luisa.

Afirmó que luego de la separación con la mujer, Alberto, el papá de Edwin, siempre estuvo con su hijo en todo momento, pero, en 2021, llegó la pandemia por el covid 19, provocándole la muerte por el virus cuando se encontraba en la región del Naya, en el Cauca.

“Ahí cambió todo, porque nosotros nos lo queríamos traer para Antioquia, o mi abuela también se lo quería llevar para Cartago, porque ella tenía planes de ir a vivir allá, pero no se pudo porque cuando nos dimos cuenta fue que otro familiar se lo había entregado a la mamá. Eso es algo que a nosotros hasta hoy no nos cabe en la cabeza”, señaló Luisa en la entrevista.

Cuando Edwin llegó al nuevo hogar que tenía su madre, su situación fue completamente diferente, ya no tenía el cariño ni la atención de su padre, sino la indiferencia y “odio” de su madre, quien ya tenía otra pareja y otros dos hijos.

La mujer fue capturada y condenada a 20 años de prisión. Su pareja también fue detenida, pero fue absuelta de los hechos - crédito Fiscalía

“Con los otros niños era totalmente diferente. Era una mamá. Ella daba la vida por esos niños. No sé qué le pasaba a esa mujer por la cabeza hasta el día de hoy. No entiendo qué le puede pasar a una mujer por la cabeza de hacerle daño al propio hijo. Ella como que desde el embarazo le ha tenido rabia al niño”, declaró.

Luisa, que afirmó en la entrevista que dentro de las posibilidades que le permitía la madre de Edwin, lo llamaba y saludaba, notaba comportamientos extraños cuando hablaba con el niño:

“Ella al comienzo decía que estaba por Tuluá, otras veces me decía que estaba por Buga, me cambiaba la ubicación, ya no quería que supiéramos el niño dónde estaba. Entonces cuando yo lo llamaba, ella me lo pasaba, decía:’Edwin, vea, su prima, así, ni siquiera hijo, nada, solamente Edwin. El niño decía: ’Hola, prima ¿cómo está?’, y yo: ‘Bien mi amor, acá, ya casi nace tu primo’. Me decía el niño: ‘Ay, yo quiero ir a conocerlo’. Y yo: ’Claro, mi amor, por acá va a venir’. Pero cuando yo ya le empezaba a preguntar a él: ‘Edwin, ¿y cómo te está yendo?’ El ya de una ponía cara de terror y empezaba a mover los ojos para todos los lados. Y yo: ‘¿Qué pasó, papi?’; ‘No, prima, bien, bien’, me contestaba".

No obstante, fue para junio de 2022 que se destapó la verdad, debido a que la familia paterna de Edwin recibió una llamada de la madre de Martha, en la que informaba que el niño “se había caído” y estaba hospitalizado.

Luisa, al llegar al Hospital Universitario del Valle, en Cali, halló que el niño había sufrido más que una caída. Y así fue, luego de confrontar a Martha, que estaba en el hospital, esta le dio otras excusas sobre la situación. Incluso, llegó a afirmar que “el duende se lo quería llevar”.

El menor era completamente sano, pero la paliza que le propinó su madre lo dejó con secuelas irreparables - crédito Casos con Daisy Salas/Facebook

“Tenía heridas en las manos, en los pies, tenía picaduras de animales en la cara, me imagino que eran gallinazos. Tenía cicatrices por todo su cuerpo, por todo su cuerpo. Tenía una patada en la cara, tenía la marca. Incluso creímos que ese ojo lo iba a perder del todo. Tenía desaseo en sus partes íntimas, costras en la cabeza. Tenía golpes anteriores a los golpes recientes, o sea, traumas sin sanar y traumas que ya habían sanado”, detalló la prima de Edwin.

En medio de las investigaciones a cargo de la Fiscalía General de la Nación, se conoció que lo que en realidad sucedió fue que el niño había recibido una golpiza en más de 12 ocasiones con objetos contundentes para luego abandonarlo en un cañaduzal, donde el niño habría permanecido más de 48 horas, al parecer, tras el paso de las horas, la mujer lo tomó aún con vida y lo llevó al hospital del Restrepo (Valle), municipio donde vivía en una finca con su pareja y otros hijos. Ante la severidad de su estado, fue remitido a Cali.

El ente judicial también reveló que el menor permanecía encerrado y encadenado en un cuarto oscuro y, además, estaba visiblemente desnutrido. “Yo pienso que ella lo que quería era deshacerse de él para que él no contara todo lo que ella le había hecho. Lo quería matar”, detalló Luisa.

El niño estuvo dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario del Valle. Ahora, a sus 12 años, tiene secuelas irreparables.

“Su cuerpo todo lo cuenta. Tiene cada golpe, cada cicatriz. Edwin tiene desprendimiento de retina, él no ve. Lo dejó muerto en vida, quedó como un vegetal. Le hicieron traqueotomía, quedó con gastrostomía, quedó con cuadriplejía espástica”, relató Luisa en la entrevista, y dejó un número de contacto para cualquier tipo de donación: +57 300 626 3898.