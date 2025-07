Atentado Miguel Uribe Turbay: revelaron la fuerte adicción que tiene alias el Costeño: “Compramos sedante para caballos”

Elder José Arteaga, alias el Costeño, fue capturado el 5 de julio en una vivienda del barrio El Muelle, localidad de Engativá - crédito Colprensa/Policía de Bogotá

El 25 de julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de un menor de edad, que se entregó voluntariamente, por su presunta participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay que ocurrió el 7 de junio de 2025.

Con esta entrega, ya suman siete los capturados por el hecho que mantiene al congresista del Centro Democrático luchando por su vida en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entre los detenidos destaca Elder José Arteaga, alias el Costeño, cuya captura se registró el 5 de julio en una vivienda del barrio El Muelle, localidad de Engativá, tras una operación de las autoridades judiciales que buscan identificar a los autores intelectuales del intento de homicidio.

Un testigo del caso aseguró que Elder José Arteaga consume drogas de alto riesgo, por lo que tuvo que buscar elementos para calmar sus ansias por las sustancias - crédito X

Tras más de 20 dias de la captura de alias el Costeño, se conocieron detalles inéditos sobre su vida privada y círculo cercano. El testigo, cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad y para no interferir en el proceso judicial, describió la adicción del Costeño al tusi, una droga sintética de alto riesgo. Según relató, días antes de la detención, compartió con Arteaga y otra persona una noche y madrugada dedicada exclusivamente al consumo de la sustancia.

“Cocinar tusi quiere decir que compramos los insumos para cocinar lo que nos vamos a consumir esa noche, no para venderlo”, sostuvo en entrevista con Semana.

Alias El Costeño, también sería el presunto responsable de coordinar el asesinato del empresario mexicano en Medellín y está vinculado a varios atentados en Bogotá y Medellín - crédito Fiscalía

La preparación de la droga, según el testigo, implicó la compra de todos los insumos necesarios. “Compramos sedante para caballos, que vale 300.000 una botella, éxtasis y otras cosas que vienen como en un combo; los vende un muchacho, un paquete de insumo completo”, detalló. El grupo adquirió el paquete con el objetivo de consumirlo en su totalidad durante esa noche, sin intención de comercializarlo.

El testigo también contó que el capturado, con un prontuario criminal de 20 años, le solicitó refugio en su casa mientras huía de las autoridades, petición que rechazó para no poner en riesgo a su familia. “Yo le dije [al Costeño] que en mi casa no se podía quedar, que ahí solo estábamos mi mujer y yo, y que él se salía por conseguir tusi y yo no iba a poner a mi mujer en peligro”, explicó. Ante la negativa, propusieron a otra persona prestar su vivienda, la misma donde finalmente fue capturado.

Alias el Costeño buscaría un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación

Alias el Costeño estaría contemplado la posibilidad de colaborar con la justicia por una reducción de pena - crédito prensa senado/X

El interés de Elder José Arteaga en negociar con la justicia no se limita al intento de homicidio contra el senador Uribe Turbay ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá. Según la información obtenida por El Tiempo, el presunto cabecilla estaría dispuesto a entregar datos sobre los autores materiales e intermediarios involucrados en ese atentado, así como a revelar detalles de otros hechos violentos registrados en Medellín, Barranquilla y la capital del país. A cambio, busca beneficios judiciales y garantías de seguridad para su familia, incluyendo la opción de solicitar asilo internacional.

La figura que se estudia es la de un preacuerdo, aun en fase inicial y bajo estricta reserva. Una alta fuente judicial explicó que “lo que se está explorando sería una figura de preacuerdo. Él mismo habría manifestado su interés de entregar información sensible que permitiría ampliar las investigaciones”.

De concretarse, la colaboración de alias el Costeño podría abarcar no solo el caso del senador Uribe Turbay, también otros procesos en su contra, que se unificarían bajo la figura de conexidad procesal.

Entre los beneficios que busca el señalado articulador del crimen organizado urbano en Bogotá se encuentran una rebaja significativa de pena, la unificación de procesos y medidas de protección para sus allegados.