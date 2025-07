Yina Calderón arremetió contra Luisa Fernanda W: “Se las da de dama de alta sociedad”

La empresaria de fajas se fue en contra de Luisa, y la criticó por creerse "mujer de alta sociedad" - crédito @luisafernandaw/ Instagram

Yina Calderón volvió a estar en el centro de la polémica después de dar contundentes opiniones sobre la empresaria y creadora de contenido Luisa Fernanda W.

En varias oportunidades, Calderón ha expresado su desprecio hacia la Luisa.

Sin embargo, fue en una entrevista para el pódcast Trapitos al sol que Yina reveló las razones por la que no ha podido conectar con la esencia de la influencer paisa.

En la entrevista Yina confesó que le molestan las apariencias que da Luisa en redes sociales, asegurando que todo hace parte de una fachada que ella no le cree.

“No es que no la soporte, me parece, es que se las da de Dama de la alta sociedad y no es así y también siento que no sirve para nada, ella como que no hace nada, como que no mueve nada (en redes) porque ya murió”, dijo Yina aclarando que la pareja de ella, Pipe Bueno, si le cae bien.

Las declaraciones de Calderón desataron las reacciones en redes sociales, donde recibió varios comentarios que la cuestionaron por sus palabras.

“Luisa Fernanda W es de los más top que tiene colombia un ejemplo de mujer, total admiración“, Q”A yina no le gustan las mujeres que representan todo lo que ella jamás podrá ser“, ”el enemigo la maquilla... 😱“, ”Ella por qué se maquilla así? Jajaja“, ”Que Luisa ya no hace nada 🤣🤣 Luisa es empresaria, tiene un restaurante, una marca de belleza, trabaja con las marcas de lujo que Yina en su vida jamás podrá lucir“, fueron algunas de las reacciones.

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W celebran su llegada a México con figuras del entretenimiento

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W organizaron una celebración en México tras anunciar su decisión de establecerse de forma permanente en ese país.

La pareja, conocida por su actividad en la música y las redes sociales, compartió detalles sobre su nueva vida y el recibimiento que recibieron por parte de diversas celebridades mexicanas en su nuevo hogar.

Durante la fiesta, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W estuvieron acompañados por figuras como Rayito, Manelyk, Juca y JuanPa Zurita, además de otros artistas reconocidos en el país. El evento incluyó una cena exclusiva para los invitados, así como variedad de licor y comida tradicional mexicana. Los asistentes expresaron entusiasmo por las oportunidades laborales que tanto Pipe Bueno como Luisa Fernanda W podrán desarrollar en el mercado mexicano.

Luisa Fernanda W, empresaria y creadora de contenido, manifestó su intención de fortalecer su imagen y ampliar sus proyectos en el ámbito internacional. Además, sorprendió a sus seguidores al responder en sus redes sociales a una pregunta sobre qué haría si encontrara mensajes comprometedores entre Pipe Bueno y otra mujer. La antioqueña afirmó que no consideraría terminar su relación solo por ese motivo, aunque sí lo haría si se tratara de una infidelidad de mayor gravedad. Recalcó la importancia de preservar la tranquilidad y mantener relaciones fundamentadas en el amor genuino.

Luisa Fernanda W explicó cómo actuaría ante una infidelidad de Pipe Bueno

La influencer, quien lleva más de seis años de relación con el artista, aseguró que su primera reacción no sería terminar de inmediato la relación, sino analizar la situación y conversar con él. “Primero conversaría para entender por qué ocurrió. No armaría un drama. Si él quiere estar con otra persona, se lo diría con libertad. Yo no amarraría a nadie”, señaló Luisa.

La empresaria destacó la importancia de la libertad en las relaciones y recalcó que no todo se resuelve con decisiones impulsivas. Según Luisa Fernanda W, en caso de una infidelidad física, sí consideraría poner fin a la relación: “Si ya es algo que pasa a otro nivel, como que hubo cama, claramente yo me voy”, afirmó.

La creadora de contenido también reflexionó sobre el respeto y la complejidad de las relaciones de pareja, indicando que cada vínculo es distinto y que las decisiones deben tomarse con amor propio. Para Luisa, entender las motivaciones y mantener el diálogo son esenciales, aunque subrayó que no justifica las faltas, sí reconoce que los errores pueden servir como aprendizaje.

La relación entre Pipe Bueno y Luisa Fernanda W ha sido tema de conversación, especialmente por su origen y por los comentarios en redes sociales. La influencer insistió en la importancia de afrontar las situaciones difíciles con madurez y libertad, dejando claro que cada pareja enfrenta sus propios desafíos y que la comunicación es fundamental.