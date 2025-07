La particular reacción de un asistente al evento de la Celac mientras Petro hablaba sobre las vitaminas: “La C es mortal”

Petro dio un discurso en un evento de la Celac que causó risas entre los presentes - crédito Presidencia de la República/Reuters

El 23 de julio de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, lideró una sesión de la reunión de energía de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la que habló sobre la importancia de impulsar la transición energética en todo el mundo.

Mientras el primer mandatario pronunciaba su discurso, la imagen de un asistente llevándose las manos a la cara, lo que se llevó la atención del público y miles personas conectadas.

Asistente se tapó la cara en pleno discurso de Petro en la Celac - crédito Presidencia

La reacción fue captada por la transmisión oficial de la Presidencia de la República, ocurrió justo cuando el mandatario abordaba el papel del país en la exportación de combustibles fósiles y la complejidad de abandonar esa posición.

En ese instante, la atención del público se centró en la afirmación de Petro: “La mayor exportadora de carbón es Colombia, ojo, que no es cualquier cosa, porque Colombia es el quinto exportador de carbón del mundo o era. No sé si todavía, en la última estadística que vi, nosotros estamos exportando, nos ganamos unos grandes miles de millones de dólares por eso y petróleo”.

Un asistente se río en pleno discurso de Petro - crédito Presidencia de la República

Luego de que se viralizará la reacción, fuentes cercanas a la Casa de Nariño confirmaron a Infobae Colombia que el hombre del video era un miembro del equipo del presidente al que se le solicitó realizar una tarea al momento en el que lo captó la cámara, más no estaba riendo del mandatario.

El discurso, que se extendió por más de una hora, giró en torno a la urgencia de acelerar la transición energética en el país. Desde el inicio, Petro insistió en la necesidad de replantear el modelo económico basado en la exportación de carbón y petróleo, subrayando el impacto que esta dependencia tiene tanto en la economía nacional como en la posición internacional de Colombia.

El presidente utilizó comparaciones directas para ilustrar la magnitud del desafío: “Arabia Saudita exporta más que Venezuela y nosotros juntos. Y la Rusia de Putin es una potencia de c. Y los Estados Unidos de Trump son una potencia mundial de c. No es vitamina C, es c mortal. Peor que las bombas atómicas, que también las tienen”.

La intervención de Petro ante la Celac no solo expuso cifras y posiciones, sino que también apeló a la historia política y social del país. El mandatario vinculó la lucha por la transición energética con el costo humano que han pagado los movimientos de izquierda en Colombia y en otros países de la región.

En palabras del presidente: “Entonces estamos en el mundo del poder de c (carbón) y nosotros somos unos románticos que queremos quitar c. Pues los que hemos sido revolucionarios sabemos qué significa eso. Qué nos cuesta eso, pues ya lo hemos vivido en nuestra carnecita propia. Cuántos militantes de la izquierda han muerto en Colombia asesinados para no hablar de Argentina y Chile”.

La petición de Petro a las comunidades indígenas de La Guajira

El gobernante de los colombianos habló sobre el uso de carbón colombiano en el conflicto de Medio Oriente. Según Petro, el mineral de origen nacional termina en la fabricación de bombas que se lanzan sobre Gaza.

Frente a esa premisa, sostuvo que si persiste la exportación de carbón desde El Cerrejón, operado por Drummond y Glencore, hacia Israel, las comunidades indígenas que habitan la zona deben bloquear la salida del mineral. Además, extendió su petición al pueblo suizo, instándolo a ejercer presión sobre la multinacional.

El mensaje de Petro a las comunidades indígenas de La Guajira - crédito presidencia

“Le pido al pueblo suizo que bloquee a Glencore. Y le pido al pueblo trabajador y al pueblo wayuu que, si sigue saliendo carbón para El Cerrejón de Drummond y Glencore para Israel, bloqueen”, expresó

Incluso, insistió en la necesidad de que el Gobierno expida un decreto que prohíba la exportación de carbón colombiano a Israel. Dirigiéndose a la ministra de Comercio, Diana Marcela Morales, el presidente subrayó la urgencia de actuar dentro del marco legal, pero sin dilaciones.

“Usted tiene que, con todas las normas, porque si no, nos meten a la cárcel, usted sabe (ministra de Comercio, Diana Marcela Morales). A nosotros sí nos meten en la cárcel, a nosotros nos lo llevan a la casa. El decreto quita esas dos frases, se prohíbe exportar carbón a Israel”.