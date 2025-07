Mariana Zapata y Melissa Gate rompieron su amistad por un negocio: “Las personas cómo son de desagradecidas”

Pelea entre Melissa Gate y Mariana Zapata - crédito @team_melissagate y @marianazapata/IG

Lo que parecía una sólida amistad entre las creadoras de contenido Mariana Zapata y Melissa Gate terminó en una polémica pública que tiene hablando a miles de seguidores en las redes sociales.

En una serie de confesiones recientes, Mariana expuso el conflicto que vivió con la exintegrante de La casa de los famosos Colombia, y dejó claro que no solo se sintió decepcionada, sino que también se encuentra dolida por lo que considera una actitud desagradecida de parte de Melissa.

Todo comenzó con unas declaraciones realizadas por Mr. Stiven, pareja de Mariana, a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Kick, el cual no dudó en expresar su molestia y sacar a la luz la situación que habría provocado el distanciamiento entre las influencers.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Me parece increíble las personas cómo son de desagradecidas, y lo hablo por mi novia. Con una persona que la apoyó muchísimo en un reality show, y dicha persona al día de hoy ha sido tan desagradecida”, dijo el streamer.

Mr. Stiven defendió a Mariana Zapata y expuso conflicto con Melissa Gate - crédito @stiven.tc/Instagram

Según él, Mariana fue una de las primeras en tenderle la mano a Gate cuando entró al reality, incluso ayudándola económicamente: “Mi novia hasta le dio plata para los pasajes. No tenía ni plata para ir, y Mariana se los regaló”, aseguró Mr. Stiven.

El punto de quiebre entre las dos habría sido una invitación que Zapata le hizo a Gate para que asistiera como imagen a su stand en la feria Expobelleza. Sin embargo, la respuesta que recibió fue todo menos amistosa.

“Le tiró unos precios tan descabellados que no los cobraría ni Maluma”, dijo Stiven.

Más adelante, Mariana decidió contar su versión en un en vivo de TikTok, donde explicó con detalles cómo la situación la dejó triste e impactada. Aclarando que salía a exponer la situación porque el evento ya había pasado, su novio contó algunas situaciones en público y le estaban preguntando los seguidores.

“Después de rogarle, me mandó los precios que está cobrando por publicidad”, mencionó Mariana, mientras revelaba que Gate habría empezado cobrando 15 millones de pesos, y aunque bajó la cifra a 7 millones, Mariana consideró que el precio era excesivo y fuera de lugar tratándose de una amiga.

“En mi cabeza no cabía que ella me estuviera diciendo eso, como me dice que es mi amiga y luego me cobra 7 millones”, cuestionó.

Melissa Gate le cobró 15 millones de pesos a Mariana Zapata por ir a su stand en Expobelleza - crédito captura de pantalla @rechismes/IG

La empresaria también reveló que, tras expresar su inconformidad en un mensaje directo, le comentó las veces que la apoyó y acompañó en medio de la competencia de La casa de los famosos Colombia, sin importar “el odio que me tiraran”.

Pero, según comentó, Melissa Gate le respondió de mala forma por el valor que ella deseaba pagarle, así que después trató de comentarle lo que sentía y la finalista del reality del Canal RCN no solo ignoró sus palabras, sino que la bloqueó en las redes sociales, marcando así un distanciamiento definitivo.

Mariana aseguró que intentó mantener la relación con respeto, pero que se sintió ignorada e incomprendida. “No sé qué le pasa, no quiere ser más mi amiga, no sé qué le chocó”, concluyó con visible tristeza.

Finalmente, luego de que toda la situación se hiciera pública, Melissa decidió compartir un par de historias en su perfil de Instagram en donde de manera indirecta se estaría refiriendo al tema.

En primer lugar, puso una foto mostrando sus zapatos y la canción de fondo Reales, luego otra imagen que le hizo un club de fans en donde una oveja blanca aparece en el medio con el nombre de Melissa, mientras varias ovejas oscuras la muerden y cada una de las atacantes tenían una connotación negativa como: “Falsos amigos”, “Saqueadores”, “Busca fama”, “Oportunistas”, entre otras.

Respuesta de Melissa Gate a pelea con Mariana Zapata - crédito @team_meligate/IG