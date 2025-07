Vicky Dávila llamó “corruptos” y “ladrones” a miembros del Gobierno nacional y Sandra Ramírez la señaló de proponer un gobierno “de odio, de oportunismo, de revanchas, de venganzas”

La senadora del partido Comunes confrontó a la precandidata presidencial luego de que Dávila lanzara fuertes cuestionamientos sobre el manejo del país del Gobierno nacional - crédito EFE/Juan Carlos Gomi y - @VickyDavilaH/X

Desde que anunció su aspiración como precandidata presidencial, la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos,​ conocida como Vicky Dávila, ha cuestionado públicamente al Gobierno en múltiples ocasiones.

Sus críticas se han centrado en aspectos del manejo político y económico de la administración del presidente Gustavo Petro Urrego.

Por sus críticas, Dávila ha tenido enfrentamientos en redes sociales con la senadora Sandra Ramírez, integrante del partido Comunes y cercana al oficialismo.

La más reciente confrontación ocurrió tras una publicación de la precandidata presidencial con duras críticas al Ejecutivo, a la que Ramírez respondió preguntando: “¿Cuál gobierno ha propuesto usted?“

La discusión se originó por un mensaje publicado por Vicky Dávila en su cuenta de X, en el que aseguró: “Los ladrones y los corruptos tiemblan cuando piensan en mi Gobierno… saben que no transo y por eso están dispuestos a todo”.

Junto a esa publicación, Dávila compartió un video en el que amplió sus señalamientos contra sectores del poder, acusando directamente a figuras vinculadas al actual Gobierno de actos de corrupción en distintas entidades y regiones del país.

“Se robaron la UNGRD. Se robaron Medellín. Se robaron Ecopetrol. Ahora nos quieren hacer creer que son las víctimas. Son unos rufianes sin límites y dispuestos a todo para lograr sus fines. Los vamos a frenar en seco, los vamos a derrotar. Una banda de corruptos no representa a los colombianos”, aseveró la precandidata.

En el mismo metraje, Dávila sostuvo que las reacciones en su contra responden a estrategias para desviar la atención, y reiteró que en un eventual gobierno suyo actuará con firmeza contra la corrupción, sin distinciones ni excepciones.

“Pueden inventarse las cortinas de humo que quieran, como es habitual cuando están desesperados. Y están desesperados porque cuando les llegue la justicia, y en eso no me temblará la mano, no tendrán salida alguna. El que roba va preso, punto. Sea quien sea”, concluyó la periodista sobre el tema.

En cuanto a la respuesta de la senadora Sandra Ramírez, esta cuestionó directamente la propuesta de Vicky Dávila como precandidata presidencial, acusándola de promover una agenda basada en el odio y la confrontación, y señalando la ausencia de propuestas concretas para el país en el desarrollo de su campaña.

“La pregunta es ¿cuál gobierno ha propuesto usted?¿Un gobierno de odio, de oportunismo, de revanchas, de venganzas, de resetear a sus opositores, de mentiras y cizañas? Es lo único que hemos escuchado de usted, porque ni una sola propuesta de país ha presentado”, escribió por medio de su cuenta de la red social X (antes Twitter) la legisladora perteneciente a la Comisión Sexta del Senado de la República.

Esta no ha sido la única crítica reciente de la senadora Sandra Ramírez hacia Vicky Dávila. En días anteriores, también reaccionó a la publicación de una llamada entre la periodista y el excanciller Álvaro Leyva, en la que Dávila lo confronta por haber sido mencionada en audios que aluden a un supuesto plan para derrocar al presidente Gustavo Petro.

En dicha publicación, Ramírez puso en duda las intenciones detrás de la divulgación de la conversación entre Vicky Dávila y Álvaro Leyva, sugiriendo que se trataba de una maniobra para desviar la atención sobre las implicaciones del caso. Cuestionó además el papel de algunos medios de comunicación en la difusión del contenido, señalando que se enfocaron en amplificar la llamada y no en exigir una investigación sobre los audios involucrados.

“Muy curiosa esta estrategia: Vicky Dávila llama a Leyva, el uno desmiente al otro y se recalca en que no se ha pactado un plan para tumbar a Petro. Como si los audios mintieran. Acto seguido, ciertos medios -dueños de los grandes poderes económicos, valga la pena decirlo- cierran filas para darle eco a esa llamada y no para pedir que se investiguen los audios del ESCÁNDALO en que está salpicada Dávila y otros personajes más”, escribió en su publicación la congresista.