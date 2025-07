Nuevos testimonios en el caso de Miguel Uribe Turbay revelarían el plan de alias Gabriela luego del atentado

El relato del conductor, sumado a evidencia digital, permitió a las autoridades establecer la participación de la acusada en la entrega del arma y su interacción con otros miembros de la organización criminal - crédito Captura de video RCN

La declaración de uno de los conductores que transportó a Katerine Andrea Martínez, conocida como alias Gabriela o Andrea, quien estuvo involucrada en el atentado contra el candidato presidencial y senador por el partido Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, aporta nuevos elementos sobre los minutos previos del acto violento ocurrido el 7 de junio.

Según declaraciones a la Fiscalía obtenidas por Semana, el testimonio describe no solo el trayecto, sino también el comportamiento y las conversaciones de la mujer encargada de trasladar el arma utilizada en el ataque.

En la noche del incidente, Martínez solicitó un vehículo de transporte digital desde un apartamento arrendado en el barrio Danubio Azul, perteneciente a la localidad de Usme, en Bogotá.

El conductor, cuya identidad se mantiene en reserva por motivos de seguridad, explicó que desde el inicio del recorrido la pasajera mostró premura por llegar a Modelia. “Le pregunté que si sabía de alguna ruta, para dónde íbamos; ella me indicó que para el barrio Modelia, que era la primera vez que iba para allá, que iba a hacer un domicilio de arreglo de uñas. Entonces yo le dije que íbamos a coger la ruta que me decía el Waze, que es la misma que arroja la plataforma”, relató el conductor en su declaración, según la información obtenida por Semana.

Imágenes del momento de la captura de Catherine Martínez en Caquetá - crédito @Marovaan/X

A medida que avanzaron por la ciudad, la confianza entre la pasajera y el conductor pareció incrementarse. El testigo relató a la Fiscalía que alias Gabriela le comentó detalles personales, mostrando una aparente naturalidad contradictoria con el trasfondo de su misión. Contó que tenía un jefe muy exigente y que temía recibir reproches al llegar a su destino: “Me dijo que ese jefe que tenía era muy fastidioso y que iba a comenzar a gritarla cuando llegara, delante de todo el mundo, y que, pues, por eso estaba aburrida y que se quería ir del país con el esposo, para España”.

El conductor siguió el trayecto recomendado por la aplicación de navegación, pasando por la avenida Boyacá.

A la altura de la intersección con la avenida Esperanza, la mujer recibió una llamada y, sin ponerla en altavoz, notificó: “Ya llegué y me voy a bajar del carro”. Acto seguido, terminó la comunicación y se preparó para descender, de acuerdo con lo declarado al ente investigador y citado por el medio mencionado.

El testimonio también destaca las constantes llamadas que recibió alias Gabriela mientras se desplazaba. El mismo conductor narró a la Fiscalía que mantuvo contacto telefónico aparentemente con sujetos identificados en la investigación, uno de ellos alias el Costeño: “Recibe otra llamada, esa no la colocó en altavoz, también la escucho. Le dice que le diga a la cliente que por favor la espere, que ella no se demora, sino que hay un poquito de trancón, y pues por la conversación el señor con el que ella hablaba, se escuchaba como bravo, no sé qué dijo por qué como le indiqué no tenía el altavoz, alcanzaba a medio escuchar el tono en el que hablaba. Esa conversación duró como cinco minutos”.