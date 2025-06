Colombia es el tercer país de América Latina y el Caribe con más jóvenes que ni estudian ni trabajan

Colombia es el país de Latinoamérica con más número de NiNis, de acuerdo con la Cepal - crédito Yonhap/ EFE

Preocupación han generado en la región, especialmente en Colombia, los resultados de un estudio desarrollado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre los jóvenes, entre los 15 y 24 años, nini (que ni trabajan ni estudian).

Y es que el país cafetero se encuentra solo por detrás de Guatemala, con su 28,8% de jóvenes nini, y Honduras, con su 27,4% de jóvenes, llegando a un 21,6%, con el que supera a países vecinos como Ecuador (16,5%), Perú (12,2%) y Brasil (16,0%).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Colombia está por encima de países vecinos como Ecuador y Brasil - crédito Justin Lane/ EFE

Preocupa además la brecha de género que en Colombia ha llevado a que las mujeres nini (28,5%) doblen a los hombres (14,8%).

Un fenómeno que se replica en otros países de la región, con un abrumador 40,8% vs. 13,9% en Honduras, 28,9% vs. 8,7% en El Salvador y 24,1% vs. 9,2% en el Ecuador, de acuerdo con el estudio.

La brecha de género lleva a que las mujeres NiNi dupliquen a los hombres en Colombia - crédito AdobeStock

¿Qué otras conclusiones se extrajeron del estudio?

La situación laboral y educativa de la juventud latinoamericana revela desafíos significativos para el desarrollo de la región, ya que, según un estudio de mediados del 2025, el 25% de los jóvenes de entre 18 y 24 años no se encuentran ocupados ni en formación académica.

El informe fue presentado durante un evento en el Parlamento Europeo (PE) en Bruselas, respaldado por Ayuda en Acción y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Seis de cada diez jóvenes empleados podrían terminar desempeñándose en el ámbito de los servicios en el futuro, un sector cuya estabilidad depende de la disponibilidad de empleos, lo que deja a buena parte de la juventud expuesta a condiciones laborales inciertas.

Adicionalmente, el informe reveló que más del 70% de las mujeres latinoamericanas se dedican exclusivamente al trabajo de cuidado no remunerado, lo que limita su integración plena en el mercado de trabajo formal.

La precariedad salarial también fue uno de los puntos destacados. El oficial de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Social de la Cepal, Andrés Espejo, señaló que los jóvenes ganan, en promedio, mucho menos que los adultos: “el 20% recibe ingresos por debajo de la línea de pobreza. No porque no tengan familias, las tienen o quieren formarlas, pero no pueden”.

El 20% de los jóvenes recibe ingresos por debajo de la línea de pobreza - Montaje Infobae

En cuanto a la educación, Espejo señaló que, aunque esta generación de jóvenes es una de las más preparadas de la historia latinoamericana, las diferencias en cuanto a acceso y finalización de estudios se hacen más notables en los niveles superiores.

Según el informe difundido por los organizadores, el acceso a educación de mayor nivel no ha sido equitativo, perpetuando las brechas estructurales en el mercado laboral y social.

El aumento de la población joven con formación contrasta con el bajo ritmo de generación de empleos cualificados, lo que incrementa el riesgo de desocupación y fomenta la informalidad.

El estudio también advirtió que si la demanda de trabajo no crece al ritmo necesario, las tasas de desempleo podrían mantenerse elevadas y el trabajo informal seguiría consolidándose como alternativa predominante para los jóvenes, tal como reportó Ayuda en Acción junto a Cepal.

En ese sentido, Espejo expresó que estos escenarios “no son inevitables” y fue enfático en que “es momento de actuar”. Llamó a la implementación de políticas públicas que prioricen el crecimiento económico y la productividad.

Insistió también en la urgencia de mejorar las condiciones laborales para los jóvenes, especialmente en el sector servicios, que enfrenta obstáculos particulares, según la investigación.

Desde la organización humanitaria Alliance2015, su directora Antonia Potter-Prentice intervino a través de videoconferencia y destacó la relevancia de considerar la perspectiva de género en los estudios sobre juventud y empleo.

Potter-Prentice abogó por la reestructuración de los sistemas educativos y de trabajo para que garanticen calidad y apunten al desarrollo de habilidades acordes con las demandas actuales del mercado laboral, según consignó el medio.