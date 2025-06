Adrian Quesada presenta el segundo volumen de sus ‘Boleros Psicodélicos’ y suma a Monsieur Periné como invitado

Adrián Quesada, fundador de la banda Black Pumas, incursiona como solitario en una nueva entrega de su serie 'Boleros Psicodélicos', que incluyó la presencia de Monsieur Periné entre la larga lista de invitados - crédito @adrianmquesada/Instagram

Luego de meses de expectativa y adelantos con algunos de los artistas más importantes del ámbito alternativo latinoamericano, el guitarrista y productor Adrian Quesada estrenó el viernes 27 de junio Boleros Psicodélicos II, la segunda entrega de una serie que inició en 2022, durante el encierro por la pandemia de covid-19.

Juntando distintos cantantes y artistas invitados, Boleros Psicodélicos explora el género de la balada romántica, pero desde el estilo y las características que se desarrollaron en América Latina en los años 60 y 70, usando teclados y arreglos orquestales para interpretar temas que podían seguir la tradición anglosajona o europea, pero a menudo también podían incorporar elementos latinos del bolero o la cumbia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esos elementos dieron como resultado una forma particular de la balada, que realza la intensidad de las interpretaciones vocales gracias a la instrumentación más potente, que tomaba influencia del rock psicodélico que era tendencia por esos días a nivel internacional.

En esta segunda entrega de Boleros Psicodélicos, Quesada se juntó con nombres como Cuco, Hermanos Gutiérrez, Ed Maverick, Angélica García, Dayme Arocena, Gepe y los colombianos Monsieur Periné, que participaron en Agonía, una de las pistas más orquestales de esta producción.

Con motivo de su estreno, y desde su estudio en Austin, Quesada habló con Infobae Colombia de cómo se gestó la relación del músico con los boleros, las colaboraciones más destacadas de este segundo volumen, el impacto de Monsieur Periné en su colaboración, y la posibilidad de que presente este material en vivo próximamente.

Infobae Colombia: ¿Cómo nació su relación con el bolero, cómo se fue desarrollando y cómo derivó en el proyecto de Boleros Psicodélicos?

Adrián Quesada: Soy de Laredo, Texas, en la frontera de los Estados Unidos con México, y soy de la generación que se pasó los días viendo MTV, escuchando hiphop y rock and roll y cosas así. Pero alrededor de mí escuchabas muchos boleros, mariachi, cumbia, rancheras y cosas así.

Es que los boleros siempre estaban alrededor de mí. No más que yo, cuando era joven, no era música que escuchaba. Pero es algo como que cuando vives en un lugar así, obvio que es parte de ti. Es parte de tu sangre.

Me vine a vivir a Austin para estudiar en la universidad, y es un lugar donde hay mucha música, muchos músicos le dicen The Live Music Capital World. Una vez estaba manejando y escuchando en el radio una estación que tocaba pura música en español, y y tocaron una canción de Los Pasteles Verdes que se llamaba Esclavo y Amo. Estaba manejando y yo nunca había escuchado nada así en mi vida. Me acuerdo que me paré al lado de la calle para acabar la canción y ponerle atención porque como que era bolero, pero era bien psicodélica. Haz de cuenta como que era una canción de soul americana con la batería, la guitarra y el órgano y todo. Nunca había escuchado nada así en mi vida.

La estaba escuchando y decía, “pero, ¿Esto es un bolero?, Porque con la psicodelia de la canción, hizo como más intensa la tristeza de la canción y la pasión... ¡Era como que se sentía diez veces más! Más intenso con estos efectos y este sonido y todo. Nunca había escuchado nada así en mi vida.

Yo no sabía que eso ya había pasado, que en los años 60 y 70 la gente joven, músicos jóvenes en Latinoamérica empezaron a tocar esa música de sus raíces, pero con esos sonidos de ese tiempo. De ahí me acuerdo de que al día siguiente fui a buscar un disco de grandes éxitos de Los Pasteles Verdes, y eso cambió mi vida. Ahí empecé a escuchar, a buscar todo lo que pude y encontré a Los Ángeles Negros, Los Solitarios, Los Terrícolas... Y ahí sigo desde hace más de 20 años, buscando en todas partes del mundo.

Me encanta la música de esa época, me fascina porque a veces con la música psicodélica es más una vibración, pero a veces no son canciones buenas. Si le quitas todos los efectos, la producción, y el sonido de la guitarra, te quedas con casi nada de canción. Pero, con esto en esta era como la ápex para mí, porque son las mejores canciones del mundo. Y luego con todos estos efectos... eso es lo que me fascinó.

Adrian Quesada estrenará en plataformas digitales 'Boleros Psicodélicos II' el próximo 27 de junio - crédito cortesía D Music Marketing

¿Cuál diría que es la mayor diferencia entre este segundo volumen, en comparación con el primero de 2022?

El primero lo grabé en la pandemia, lo hice casi todo solo. Nunca estuve en el estudio con ninguno de los cantantes porque era cuando estábamos todos en cuarentena. Hubo otros músicos que me ayudaron, pero todos grababan algo en su estudio, me lo mandaban y yo lo juntaba todo.

Con este segundo, yo trabajé con otro productor que se llama Alex Gus, y él viene más del mundo del hiphop. Haz de cuenta que yo había grabado todo, le di toda la música a él, y él hizo algo parecido cuando en el hiphop usan vinilos para hacer un sample, loops y cosas así. Hizo mucha manipulación, cambió partes, sonidos y cosas así.

También tuve la oportunidad de trabajar de manera más íntima con los cantantes y los colaboradores. Nos juntábamos en el estudio y de ahí hay más intercambio de ideas. En el primer álbum los cantantes nada más hicieron la letra y me mandaron la voz y así estuvo. Pero, en este, ellos le metieron muchas ideas musicales, también. Tuve que soltar el control un poquito para esto, con este segundo volumen.

¿Cuál diría que fue el artista que más intervino en Boleros Psicodélicos II? ¿O quién tuvo más participación en su canción respectiva?

Una de las canciones que cambió más cuando trabajé con ella fue No Juego, con Angélica García. Me acuerdo de que esa idea yo la había grabado para el primer álbum, pero no la usamos. Le mandé todas las ideas que había grabado para este segundo volumen y no escuché nada de ella nunca. No había respuesta.

Luego me acuerdo de que, de repente, un día me escribió algo y me dijo “esta es la que me gusta”. Y le dije “ese era del primer álbum”. Me dijo “pues mira, tengo una idea para esta, pero no te va a gustar”. Insistí hasta que por fin me lo mandó. Había cambiado todos los elementos que yo había grabado, movió varias cosas, y darse cuenta de que agarró lo que yo hice e hizo una canción nueva.

Pero sí, me encantó. Y esa fue la primera canción que se cambió mucho. Era una canción distinta de cuando la empezamos. Tuve la oportunidad de estar en el estudio con ella y fue increíble.

Una de las colaboraciones que más llama la atención es con Monsieur Periné em Agonía ¿Cómo se desarrolló esa canción? Porque es, quizás, la más sinfónica de Boleros Psicodélicos II...

Yo ya había grabado la música y la idea en el estudio. Y cuando los conocí les mandé unas dos o tres ideas. Esa fue la que les gustó más. Yo fui para México, nos vimos en Ciudad de México, ellos estaban allá grabando y trabajamos en una idea para ellos y luego una para mí y esta es la que empezamos a trabajar.

Pero, me acuerdo de que Catalina estaba un poco enferma, así que no pudo cantar mucho, pero, estaba escribiendo la letra y es cuando empezamos a ver qué podemos hacer distinto con esta canción para darle un carácter propio, como esta vibración. Y a Santiago, yo le había enseñado unas canciones de José José que tenían así como la orquesta, las cuerdas y todo. Nada más le toqué como 30 segundos y le paré y le dije “no te lo quiero tocar todo porque no quiero que copiemos lo que está ahí”.

Cuando vamos a regresar al otro día del estudio, él ya había contratado cuatro músicos de cuerdas que vinieron al estudio, y se pasó toda la noche escribiendo un arreglo así. Todo ese arreglo salió de Santiago, porque es un supertalentoso y músico increíble.

Uno de los temas elegidos para la promoción de Boleros Psicodélicos es Afuera, con la participación de Ed Maverick. ¿Cómo surge esa canción y cómo se desarrolló la colaboración?

Yo le había mandado unas canciones, unas ideas. Nos habíamos juntado aquí en mi estudio, cuando él andaba de gira por aquí, le gustó, y me fui a donde él vive, a Delicias (ciudad en el norte de México). Le llevé una idea que le había gustado y le dije “Hay que hacer una juntos, aquí en el cuarto, de inicio a fin, sin concepto, nada. Hay que nada más grabar, a ver qué pasa”.

Grabamos unas dos o tres ideas, pero cuando estábamos haciendo eso yo no sabía con certeza si iba a salir en este álbum. Como que no quería decirle que “tenemos que hacer un bolero”, pero tenía una idea que quedaba un poquito con las demás canciones. Pero, lo más importante era hacer una canción nueva con Ed, y cuando la grabamos me acuerdo de que Ed tenía que acabar todo lo demás solo, porque yo me tuve que regresar después de dos días. Cuando me mandó todo, como que era tan distinto y tan original la idea, que por un ratito decía “este álbum tiene que ser un proyecto nuevo”, o algo así. Y luego por fin metí la canción, entre otras canciones del álbum.

Me quedó perfecto, no sé por qué, me encanta, porque él tiene ese algo atemporal en lo que hace de la música. Las canciones de Ed pueden ser, o sea, canciones viejas o canciones nuevas o canciones del futuro. Y eh, es un este un cantautor y cantante y artista increíble. Así es que sí, esta no sabía si iba a salir, o sea, no la hice para este disco, pero quedó con las demás canciones.

En un proyecto de colaboraciones como este, ¿Qué es lo más importante cuando quiere trabajar con artistas específicos?

Todos estos artistas tienen algo en que lo que dicen, lo que cantan, lo que tocan, salta del disco. No se trataba de que fueran cantantes de boleros o lo que sea. Tienen que tener una pasión, algo intenso, que les sale a todos ellos, y lo hacen a su manera.

¿Va a presentar Boleros Psicodélicos en vivo?

Sí, vamos a hacer unas tocadas en agosto en los Estados Unidos. Quiero tocar en varias partes del mundo, en México, en Colombia, donde sea, pero está difícil porque todos los artistas están en distintas partes del mundo y todos tienen su sus carreras y sus fechas de gira. Pero, ojalá, porque queremos hacer unas fechas fuera de los Estados Unidos.

¿Qué sucederá con Black Pumas en el futuro?

Este año andamos en un break, porque el año pasado estuvimos todos de gira todo el año. El plan siempre era hacer el último disco Chronicles of a Diamond, irnos de gira por ese álbum y luego hacer un break este año. Eric está trabajando en su música, yo estoy trabajando en mi música, y luego de ahí, a ver qué pasa.