Exministro Cristo respondió a Juan Manuel Santos por criticar la Paz Total de Petro: “Lamento que presiones lo lleven a eso”

En una entrevista reciente con Noticias Caracol, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó críticas directas a la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, cuestionando su viabilidad y calificando como un error el intento de otorgar estatus político a bandas criminales.

Además, Santos se refirió al papel que jugó su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en la implementación del Acuerdo de Paz durante su breve paso por el Gobierno actual.

“No fue así, Cristo no hizo absolutamente nada. O no lo dejaron o no pudo porque en la implementación del Acuerdo de Paz, cero avance”, afirmó de manera tajante el exmandatario.

Juan Fernando Cristo respondió

A través de una extensa y detallada declaración pública en X, Juan Fernando Cristo lamentó lo que consideró como afirmaciones equivocadas e injustas por parte de su antiguo jefe de Gobierno. “Apreciado expresidente Juan Manuel Santos: lamento que las presiones de algunas personas y su incomodidad con el gobierno y su política de paz total lo lleven a hacer afirmaciones equivocadas e injustas sobre la implementación del acuerdo de paz”, escribió Cristo al comienzo de su misiva.

Según el exministro, el expresidente no estaría bien informado sobre los avances recientes y, en consecuencia, sus declaraciones no reflejan la realidad de lo ocurrido en el último año en materia de implementación del acuerdo con las extintas Farc.

“Seguramente no se ha informado bien. Paso a contarle los avances del último año, porque a pesar de las dificultades institucionales y de que los avances aún no sean suficientes, decir que no se hizo nada es una ligereza”, replicó Cristo.

