Jurado de ‘MasterChef Celebrity’ confesó tener complejas secuelas tras accidente hace varios años: “Se van a ir muriendo los dientes”

El chef confesó que por el accidente hace un par de años le ha significado problemas para poder probar bien los platos en los famosos - crédito cortesía Canal RCN

MasterChef Celebrity se ha consolidado como uno de los realities más populares de la televisión colombiana gracias a la competencia entre celebridades que, lejos de sus ámbitos habituales, buscan demostrar sus habilidades en la cocina por un premio de 200 millones de pesos.

El formato, emitido por Canal RCN, no solo se ha destacado por el talento de los participantes, sino por la presencia y las historias personales de su equipo de jurados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Recientemente, Nicolás de Zubiría, uno de los chefs más emblemáticos del programa y figura constante en la mayoría de las temporadas, relató un episodio poco conocido de su vida fuera de cámaras.

El cocinero compartió que vive con graves secuelas tras sufrir un accidente hace varios años mientras esquiaba en el mar, situación que ha generado limitaciones incluso durante las grabaciones del reality.

De Zubiría recordó que el accidente ocurrió cuando intentó realizar maniobras en el agua. Una ola lo sorprendió y, durante la caída, impactó con fuerza su boca contra el esquí, ocasionándole daños severos en la parte superior de sus dientes.

El jurado confesó que tiene varios implantes en la persiana superior de su boca - crédito @nicodezubiria/ TikTok

“Yo estaba esquiando en el agua, bien. Estaban todas las chicas, todas las peladas allá y yo por ponerme de chicanero me pongo a sacar estelas, eso es cuando uno pone el esquí, un poquito de lado, una cortinita, toda la vaina. Cuatro de la tarde, el mar ya estaba un poquito bravo, entra al agua, el esquí porque una ola lo cubre, el esquí hace así”, dijo el jurado de MasterChef.

“Yo salgo enseguida para delante y yo me como, con la boca, literalmente, me como un esquí, entonces me reviento todo el puente superior”, narró el chef.

El resultado inmediato del accidente fue devastador. “Todos los dientes quedaron corridos hacia atrás, enseguida por el impacto se me cae uno de los dientes y empiezo en un proceso horrible de recuperación”, explicó Nicolás de Zubiría.

El golpe no solo desplazó sus dientes, sino que provocó la pérdida de uno de ellos en el acto. El proceso de recuperación, lejos de ser breve o sencillo, se extendió durante un largo periodo, marcado por el dolor físico y la incertidumbre sobre las consecuencias a largo plazo.

Con el paso del tiempo, los especialistas que atendieron al chef le advirtieron sobre el deterioro progresivo de su dentadura. “Con el tiempo el doctor me dijo, se te van a ir muriendo los dientes. Toca poner implantes, todos estos dientes de adelante míos son implantes que tocó meter gracias a ese accidente tenebroso que tuve”, confesó el jurado de MasterChef Celebrity, detallando además que esta fue la razón por la que la temporada del 2024 tuvo problemas para degustar algunas preparaciones, situación que quedó registrado encamaras.

El “cachete” otorgado por Rausch a Alejandra Ávila simboliza un reconocimiento especial dentro del programa - crédito captura de pantalla del Canal RCN

Las secuelas de este accidente no se limitan al ámbito físico. Nicolás de Zubiría ha reconocido que las limitaciones derivadas de este episodio han influido en su desempeño dentro del programa. La exposición constante ante las cámaras y la exigencia de interactuar con los participantes y el público han representado desafíos adicionales para el chef, quien ha debido adaptarse a una nueva realidad marcada por la presencia de implantes dentales y la memoria de un accidente que, en sus propias palabras, califica como “tenebroso”.

Los jurados que ha tenido MasterChef en 10 años de reality

MasterChef Colombia celebra una década de historia en la televisión nacional, consolidándose como uno de los programas más emblemáticos y longevos del país. Desde su primera emisión, la competencia culinaria ha cautivado a la audiencia con su formato dinámico, la presencia de figuras reconocidas y, sobre todo, el exigente panel de jurados que ha evaluado a cientos de participantes a lo largo de los años.

El programa, transmitido por el Canal RCN y conducido desde sus inicios por Claudia Bahamón, ha evolucionado en distintas versiones. La edición original reunió a cocineros aficionados, mientras que la más reciente, MasterChef Celebrity, ha puesto a prueba a personalidades del mundo del entretenimiento colombiano. En cada temporada, la labor de los jurados ha sido determinante, pues su criterio ha definido el rumbo de la competencia y el destino de los concursantes.

A lo largo de estos 10 años, el programa ha contado con la participación de chefs de renombre, quienes han aportado su experiencia y visión a la competencia. Entre ellos, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría destacan como los más representativos, pues han estado presentes en la mayoría de las ediciones. Su permanencia ha permitido construir una relación sólida con el formato y con la audiencia, quienes los reconocen por su exigencia, carisma y capacidad para guiar a los concursantes en su evolución culinaria.

Los jurados que estuvieron en otras temproadas del programa - crédito @chriscarpentier / Instagram

En distintas etapas del programa, otros chefs han sumado su talento y perspectiva al jurado. Paco Roncero, chef español con reconocimiento internacional, aportó su experiencia en alta cocina y su mirada global sobre la gastronomía. Su participación elevó el nivel de la competencia y ofreció a los concursantes la oportunidad de recibir retroalimentación de un referente mundial. Christopher Carpentier, chef chileno, también formó parte del panel, destacándose por su estilo directo y su capacidad para motivar a los participantes a superar sus límites.

La presencia de Adria Marina, chef mexicana, introdujo una visión fresca y contemporánea, enriqueciendo la dinámica del jurado con su enfoque innovador. Más recientemente, Belén Alonso se ha sumado al equipo, aportando su criterio profesional y su sensibilidad para evaluar tanto la técnica como la creatividad en cada plato.