Atentado a Miguel Uribe: Katerine Martínez no sería alias Gabriela, autoridades ahora buscarían a otra cómplice

Imágenes del momento de la captura de Katerine Martínez en Caquetá - crédito @Marovaan/X

El atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay en Bogotá sigue causando rechazo entre la población y cada vez se conocen más detalles de lo ocurrido tras la captura de los implicados. Precisamente, un detalle que llamó la atención es la confusión en torno a la identidad de una mujer clave, conocida hasta ahora como alias Gabriela. Se trata de Katerine Martínez, capturada en Florencia, Caquetá, tras ser señalada como la responsable de transportar el arma utilizada en el ataque; sin embargo, ella negó ante la Fiscalía General de la Nación y de manera enfática cualquier vínculo con ese nombre, lo que abrió nuevos interrogantes y líneas de investigación en el caso.

Aunque la mujer capturada es considerada como una pieza fundamental en la logística del atentado, puesto que confesó haber facilitado el traslado del arma que terminó en manos del sicario, menor de edad y encargado de ejecutar el plan, hay alerta sobre de dónde salió el alias con el que se le ha relacionado desde el inicio de las pesquisas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante su interrogatorio, Katerine Martínez afirmó que nunca ha utilizado el alias Gabriela y que el único nombre distinto al suyo que ha empleado es Andrea, su segundo nombre, que utiliza para solicitar servicios de transporte a través de aplicaciones digitales. Esta declaración es crucial, ya que la única referencia con el alias Gabriela proviene precisamente de una de estas plataformas, que registró el traslado del motociclista que llevó al menor sicario al lugar del crimen.

Esta inconsistencia causó una nueva línea de investigación, pues si la joven que está en poder de las autoridades no es alias Gabriela, surgió la pregunta: ¿De dónde salió el nombre de la mujer que se mencionó todo este tiempo? Ante esta duda, las autoridades analizan la posibilidad de que exista otra persona involucrada en el crimen, cuya identidad aún no ha sido plenamente esclarecida, según informó Noticias RCN.

Katerine Martínez aseguró que no es conocida como alias Gabriela - crédito Miguel Uribe Turbay / X y Policía

El relato de los hechos, según lo reconstruido por la Fiscalía, revela la participación de varios actores en la planeación y ejecución del atentado. Entre ellos Elder José Arteaga, alias el Costeño, que habría dado instrucciones precisas al adolescente de 15 años encargado de perpetrar el ataque. Antes de que el menor descendiera del vehículo con el arma, le pidieron que se quitara la chaqueta y dejara el celular, con el argumento de que podría perderlo durante la fuga.

“El chico me dio la mano, se despidió de Elder y este le dijo que iba a salir bien y que él estaba pendiente de que no le fuera a pasar nada. Le dice: ‘Con fe, manito’. El chico se baja, se va caminando por la misma calle”, narró Katerine Martínez, según un relato revelado por Semana.

La implicada recordó que, al llegar al lugar, observó a un hombre con gafas y micrófono, al que inicialmente no reconoció: “Nos hicimos detrás de un círculo de personas que lo estaban escuchando. Escuché dos frases que él dijo cuando empezaron los disparos”, relató.

La mujer se pintó el pelo y se trasladó a Florencia para no ser reconocida - crédito Colprensa/Captura video RCN

¿Por qué la Katerine Martínez se fue a Florencia?

Tras el atentado en contra del senador, “El costeño” la llamó y le recomendó abandonar la ciudad. Le aseguró a la joven de 19 años que recibiría protección de una guerrilla que opera en Florencia, Caquetá, y se trasladaría al monte, donde aprendería el manejo de drones y armas: “Me dijo que no esperara a que buscaran mi cara, sino que me fuera para Florencia, porque allá no me iba a encontrar nadie, que allá me iban a dar todo. Yo le dije que me quería ir para Ecuador, y él me preguntó que por qué. Le dije que porque mi pareja ya había estado allá y que allá no se necesita visa ni pasaporte”, aseguró.

La joven explicó que, al llegar a Caquetá, enfrentaba dos opciones: recibir protección de la guerrilla o ser asesinada: “Me dijo que nos viéramos para que me pasara un celular nuevo y que cogiera un bus para Florencia, que no me metiera a la terminal, sino que lo cogiera afuera, que cuando llegara a Florencia y me hospedara en un hotel cualquiera, que en unas ocho o diez horas me contactaba”, concluyó Katherine en su testimonio, según lo revelado por Semana.

Miguel Uribe, senador de la república, lucha por su vida en un centro asistencial - crédito Prensa Senado / X

Entre tanto, Miguel Uribe continúa internado en la Fundación Santa Fe con pronóstico reservado y en un mensaje publicado el sábado 21 de junio de 2025 por su esposa, María Claudia Tarazona, lo recordó con amor: “Hoy acepto radicalmente al dolor y la tristeza de no poder despertarme a tu lado y verte sonreír con el beso de la mañana de nuestro hijo”.