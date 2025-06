Luna Pernía, la hija de Gregorio Pernía, se fue a buscar una nueva vida en Estados Unidos, y ahora trabaja en un restaurante en Miami

Gregorio Pernía contó que su hija Luna se estableció en Estados Unidos y ahora lava platos - crédito @soylunapernia/Instagram

Durante una reciente entrevista, Gregorio Pernía compartió detalles sobre la vida actual de su hija, Luna Pernía, quien decidió establecerse en Estados Unidos en busca de nuevas experiencias, como oportunidades de crecimiento personal.

Según relató el actor, la joven se encuentra en Miami trabajando en un restaurante, donde desempeña labores como lavaplatos y host (mesera).

El actor recordado por su papel de el Titi, en la serie Sin senos sí hay paraíso, hizo esta revelación durante su participación en el programa La red, de Caracol Televisión, hablando abiertamente sobre su familia y el proceso de adaptación de su hija en el extranjero. De acuerdo con la conversación, Luna dejó el país para abrirse camino fuera empezando desde cero.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Asimismo, Pernía explicó que su hija decidió instalarse en Miami y actualmente “está lavando copas, es host en un restaurante muy famoso en Miami. Se gana su plata semanal”. El actor también mencionó que ya visitó a Luna en su nuevo entorno laboral, mostrando apoyo a su decisión de independencia.

Sobre la relación con su hijo mayor, dijo que no es la más cercana, pero con Luna la situación ha sido diferente y a sus 55 años confiesa lo orgulloso que se siente del carácter que tiene la joven.

“Es la niña de la casa, le hemos dedicado mucho tiempo. Tiene un carácter muy fuerte, es activa, es retadora”, expresó sobre Luna Pernía en la entrevista con La red, destacando que su mayor orgullo no son precisamente las producciones en las que participó en el pasado, sino la entereza que tiene como padre de familia.

El actor Gregorio Pernía anunció en Instagram que su familia crecerá con la llegada de su tercer hijo - crédito @gregoriopernia/Instagram

Gregorio Pernía será nuevamente padre

De acuerdo con el relato de Erika Rodríguez debido a una condición médica su menstruación no había vuelto a aparecer; sin embargo, un día sin pensarlo notó que el ciclo había vuelto con normalidad.

Aunque después de que sus ciclos menstruales volvieran con normalidad y tras años sin planificar, presentó un retraso, por lo que decidió practicarse una prueba de embarazo que resultó negativa.

En una emotiva publicación en Instagram, Gregorio Pernía y su esposa, Érika Rodríguez, revelaron que esperan un bebé - crédito @gregoriopernia/Instagram

Sin embargo, al regresar a Bogotá, los síntomas persistieron y decidió hacerse una segunda prueba, que confirmó el embarazo: “Después volví a Bogotá, pero seguí como con esos síntomas, y él (Gregorio) con unas agrieras, yo también... unos síntomas raros, unos cólicos, algo que yo no sentía hace muchísimo tiempo, y me hice una prueba más”.

El momento en que Érika comunicó la noticia a Gregorio Pernía estuvo cargado de emociones. Según relató en el programa, se encontraba llorando en su habitación cuando el actor entró y le preguntó qué sucedía.

Érika Rodríguez explicó que, tras seis años sin planificar y con un diagnóstico médico, el embarazo fue una completa sorpresa - crédito @erikarfarfan/Instagram

“No, yo no sabía qué hacer. Yo quedé en shock y Gregorio precisamente en ese momento, entra y yo, desencajada, me dijo: ‘¿Qué te pasa?’. Él se preocupó y dijo: ‘¿Esta qué? ¿De qué se enteró? ¿Qué pasó?’ Pero cuando le dije no, se la solté de una. Y él también quedó en shock. Pero él inmediatamente feliz. O sea, yo no esperaba esa reacción tampoco, pero él inmediatamente feliz”, compartió Érika Rodríguez y Gregorio Pernía agregó: “Voy a la cama, al cuarto de mi Érika y está llorando, atacada llorando y le digo qué pasa y me responde ‘Estoy embarazada’”.

En esta misma conversación, destacó el valor que tiene para él el ambiente hogareño, mencionado que prefiere una casa llena de vida y sonidos habituales como el de una olla de presión, por encima de otras experiencias.

Aunque disfruta de la compañía de sus mascotas, que incluyen nueve perros, resalta su entusiasmo por la llegada de un nuevo miembro a la familia: “A mí me encanta la familia, hermano. Yo creo que es una cosa que se ha perdido”.