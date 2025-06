Margarita Ortega preocupó con publicación acerca de su estado de salud: “Me deja sin aire”

La presentadora Margarita Ortega prendió las alarmas entre sus seguidores tras una publicación en la que apareció hospitalizada - crédito @margaritamariaortega/Instagram

Margarita Ortega es un nombre especialmente querido por los colombianos gracias a su carisma y su trabajo como actriz y presentadora en la televisión nacional.

Luego de un receso de cerca de un año que se produjo tras el final del noticiero CM& en noviembre de 2023 (mismo que aprovechó para estudiar en Malta), la vallecaucana retomó su actividad en 2025, primero con el programa de entrevistas El Latido, de Canal Capital, y luego con su regreso al Canal 1, esta vez para ser presentadora de Noticentro 1.

Sin embargo, en las últimas horas capturó la atención de sus seguidores en redes sociales, luego de que compartiera en su cuenta oficial una fotografía en la que aparece en el cuarto de hospital, canalizada.

Ortega no profundizó en los motivos de su hospitalización, pero si dejó entrever que sus problemas de salud se relacionan con intensos dolores de espalda, situación que decidió compartir con sus seguidores.

En las palabras que acompañan la imagen, Ortega reflexiona sobre su proceso de recuperación, utilizando una metáfora para describir su relación con su columna vertebral, a la que se dirige como si se tratara de una compañera de vida.

La caleña compartió algunas palabras en las que explicó que la hospitallización se debió a problemas relacionados con su columna vertebral - crédito @margaritamariaortega/Instagram

“Yo le insisto todos los días sobre el camino que recorremos juntas y le muestro mis señales, le cuento sobre lo aprendido, soy paciente, su paciente, pero con severidad y poca sutileza se atrinchera, hace pataletas, corre y luego mete goles en otras canchas. En unas lejanas, raras y desconocidas. Me para en seco, me deja sin aire, me hace sentar. Me enseña, pero somos igual de tercas. Tal vez así, sin quererlo, decidimos explorar este destino”, expresó la presentadora.

Sobre el motivo por el que decidió abordar de esa manera lo relacionado con sus problemas de espalda, Margarita manifestó que atraviesa “Días de mucha introspección, entendiendo cada mensaje que escribe y describe mi cuerpo”.

Posteriormente, la presentadora le extiende su agradecimiento al equipo médico de la Clínica del Country, que atiende sus dolencias, al punto que los describió como “mis ángeles de esta semana”.

La presentadora agradeció al equipo médico que la atendió durante su convalecencia - crédito @canal1col/Instagram

Este episodio de salud no ha pasado desapercibido para su comunidad en redes sociales. Los mensajes de apoyo y buenos deseos han inundado su publicación, demostrando el cariño y la solidaridad que le tiene no solo el público, sino también colegas y amigos cercanos.

Entre las palabras de aliento, destacan las de Iván Lalinde, presentador de Día a Día que le ofreció su apoyo incondicional. “Ya vamos a por ti”, expresó en la publicación, prometiéndole que la visitaría.

Hija de Margarita Ortega y Ramiro Meneses, explica su decisión de evitar la fama

Melibea Meneses habló de su decisión de evitar la fama - crédito @margaritamariaortega/ Instagram

En una entrevista reciente para La Red, de Caracol Televisión, Melibea Meneses, la joven de 20 años, habló por primera vez sobre las razones detrás de su decisión de evitar el reconocimiento público y compartió detalles sobre su carrera en el ámbito musical.

“Yo nunca he intentado ser conocida o vista, eso no me interesa mucho. Quizá es porque crecí viendo a mis papás estar a la luz pública”, expresó durante la charla. De ahí que, a pesar de sentir una conexión especial con el arte, no mostró interés en incursionar en la actuación como lo hicieron sus padres.

En su lugar, Melibea prefirió inclinarse por la música, pasión en la que recibió apoyo por parte de sus padres. Según detalló, su amor por la música comenzó en el colegio, donde participaba activamente en coros y presentaciones artísticas. Además, aprendió a tocar varios instrumentos, aunque confesó que el ukelele es su favorito. “Siempre en el colegio estuve en los coros, hice presentaciones y estuve muy metida en todo lo que tiene que ver con la música”, comentó.