Ella es Margarita Moreno, la primera colombiana en lograr superar las 7 cumbres: es la esposa de PauL Van Dyck, uno de los mejores Dj del mundo

Colombiana esposa de PauL Van Dyck corona el Everest - crédito @mountmargarita/IG

El 24 de mayo de 2025, Margarita Moreno descendió al campo 4 del Everest, situado entre los 7.900 y 8.000 metros de altitud, tras haber alcanzado la cima de la montaña más alta del planeta.

Horas después, la montañista bogotana volvió a ascender, esta vez hasta la cumbre del Lhotse, la cuarta montaña más alta del mundo, un doble logro en una sola expedición que la coloca en un grupo muy reducido de personas que han conseguido esa hazaña.

El equipo de Moreno, Adventure Consultants, fueron los primeros en contar públicamente que a sus 39 años había alcanzado la cima a las 5.23 horas junto a un alpinista francés y dos sherpas nepalíes tras el ascenso acometido por la ladera sur y de que la expedición ya había completado el descenso hasta uno de los campamentos de la ruta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La proeza de Margarita Moreno no solo representa un hito personal, sino que la convierte en la primera colombiana en completar el desafío de las siete Cumbres, que consiste en escalar la montaña más alta de cada continente: Aconcagua (Sudamérica), Denali (Norteamérica), Kilimanjaro (África), Elbrus (Europa), Vinson (Antártida), Kosciuszko (Oceanía) y el propio Everest (Asia). Además, la montañista ha sumado expediciones en los polos, consolidando una trayectoria de disciplina y preparación en el alpinismo internacional.

Margarita Moreno corona el Everest - crédito @mountmargarita/IG

“Everest 24 Mayo de 2025 - 5:23 a. m. Este es un logro de todos, Dios, gracias. A mi equipo, quienes se mantuvieron a mi lado hasta el final como guerreros. ¡Lo logramos esposo mío! Tú me has visto desde hace años en los duros entrenamientos construir este sueño. ¡Esta es nuestra cumbre, lo logramos Colombia! ¡Esto es para el país más lindo del mundo carajo! Tu tricolor iluminó lo más alto del mundo y las alas de tu bandera se extendieron calentando mi alma y llenándome de orgullo por haber nacido en tu tierra", expresó la montañista colombiana en sus redes sociales junto a la foto con la que inmortalizó el momento.

La travesía de Moreno se desarrolló en condiciones extremas, dentro de la llamada “zona de la muerte” del Himalaya, donde las temperaturas bajo cero y la escasez de oxígeno convierten cada paso en un reto físico y mental. En ese entorno, donde el riesgo es constante, la colombiana logró lo que pocos han conseguido: coronar dos de las montañas más altas del mundo en una misma expedición.

El Everest, conocido en el Tíbet como Chomolungma, es célebre tanto por su majestuosidad como por su peligrosidad y solo en 2023, la montaña se cobró 18 vidas, y en 2024, otras 8 personas fallecieron en sus laderas, reportó Tubarco News.

En ese contexto, la conquista de Moreno adquiere una dimensión aún mayor, al demostrar una combinación de perseverancia, preparación y pasión por el alpinismo.

El impacto de la hazaña de Margarita Moreno trascendió el ámbito deportivo y generó reacciones en figuras públicas, como por ejemplo, el periodista colombiano Pirry, reconocido por su afición a los deportes de aventura, expresó en un video difundido en redes sociales: “Tal vez no sabíamos quién eras, Margarita, pero ahora tu nombre es sinónimo de inspiración para millones de colombianos, y decirte de corazón que por lo menos de mi parte, tienes todos mis respetos”.

Pirry felicitó a Margarita Moreno porque se convirtió en la primera colombiana en completar las siete cumbres continentales - crédito @pirryoficial/IG

El logro de Moreno en el Everest y el Lhotse no solo la inscribe en los registros del alpinismo internacional, si no la convierte en un referente para quienes buscan superar límites personales y físicos. El medio Tubarco News subrayó que la expedición de la colombiana se suma a una lista de gestas deportivas que enaltecen el nombre de Colombia en escenarios internacionales como Ana María Giraldo, Katty Guzmán y Mónica Bernal, las primeras colombianas en alcanzar el Everest en 2007.

Margarita Moreno también fue motivo de conversación en las redes sociales porque mencionó a su esposo en el mensaje de gratitud que publicó en las redes sociales, el DJ alemán Paul Van Dyk.

La pareja dio el sí en el altar en el año 2017 en Cartagena, Colombia, a pesar de que no vive en el país. Matthias Paul, nombre de pila del artista Paul Van Dyk, es uno de los máximos referentes de la electrónica mundial y sus canciones más reconocidas son For an angel, Duality y Nothing but you, pero se volvió famoso con su segundo álbum de 1997 llamado Seven ways, que lo hizo destacarse en el subgénero conocido como “trance”.

Él es el esposo de la montañista Margarita Moreno - crédito @mountmargarita/IG