Esperanza Gómez recordó fuerte accidente en un set de grabación durante escena erótica: “Se lo corté con los brackets”

Esperanza Gómez sorprendió al revelar que, en sus inicios como modelo y actriz, el uso de brackets internos para mantener su sonrisa natural en las fotos la llevó a protagonizar un accidente en el set, cuando sin querer cortó a un compañero durante una escena, generando alarma entre el equipo de grabación - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una anécdota poco conocida sobre su experiencia profesional en la industria.

Durante una reciente entrevista para La Kalle, la empresaria relató con detalle uno de los incidentes más impactantes de su carrera: un accidente ocurrido en pleno set de grabación que involucró a uno de sus compañeros de escena.

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Según narró Gómez, la situación se presentó de manera inesperada durante la filmación de una escena sexual. Mientras ambos interpretaban sus roles, un movimiento accidental provocó que la actriz, sin quererlo, le causara un corte a su colega en los genitales.

Según explicó la actriz, en esa época también estaba iniciando su carrera como modelo, por lo que utilizaba ortodoncia apoyada en la parte interna de los dientes, con el objetivo de que su sonrisa luciera natural en las fotografías.

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La actriz también confesó que les advertía a sus compañeros que al tener el tratamiento y hacer sexo oral los podría cortar.

“Con este actor ya habíamos hecho una escena antes, y ya sabía que tenía que ser yo la que manejara la situación. En la segunda escena, al man se le olvida y me empujó la cabeza, se lo corté con los brackets y salió un chorro de sangre y me cae todo en la cara y es que cuando está erecto, es como una bomba de sangre, eso fue horrible”, recordó la Esperanza Gómez.

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La actriz explicó que, aunque los rodajes de cine para adultos suelen estar muy bien controlados y los actores están acostumbrados a seguir rutinas para evitar riesgos, este tipo de incidentes no dejan de ser posibles debido a la naturaleza de las escenas y el nivel de exposición física que implican.

Gómez también compartió recientemente aspectos fundamentales sobre sus estándares profesionales y personales en el ámbito laboral. Durante una entrevista en el programa Confesionario de Los 40 Colombia, Gómez resaltó la importancia que le otorga a la higiene antes de cualquier rodaje.

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Según sus palabras, esta práctica representa un paso esencial y obligatorio para su bienestar y el de sus compañeros de trabajo. “La parte de la higiene es fundamental, siempre ducharnos la parte íntima antes de iniciar una grabación para que todo esté limpiecito y sin olores”, manifestó. Para ella, mantener estas condiciones resulta imprescindible para que el momento íntimo sea seguro y cómodo.

En cuanto a los límites que establece durante las grabaciones, Gómez señaló que existen ciertas conductas a las que no accede bajo ningún concepto, ya que considera que afectan su integridad y reflejan dinámicas de poder con las que no se identifica. Una de sus reglas más estrictas es evitar cualquier acto relacionado con escupir, tanto en la cara como en la boca. “El principal es: no me escupas en la boca, no me escupas en la cara, o sea, no me escupas, porque para mí es una falta de respeto y es un insulto. Para mí, lo interpreto como un símbolo de inferioridad del hombre hacia la mujer”, explicó la actriz.

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Además, Gómez ha decidido no participar en producciones realizadas en Colombia, debido a que identificó irregularidades en algunos laboratorios encargados de los exámenes de enfermedades de transmisión sexual. Según relató, ha habido casos en los que los resultados son alterados para ocultar infecciones, lo que representa un riesgo considerable para la salud de los actores. En consecuencia, prefiere trabajar fuera del país o bajo condiciones donde estos controles sean rigurosos y confiables.

Otro de sus requisitos es que todas las personas con las que comparte escena deben mostrar su rostro, tal como ella lo hace. Relató que en el pasado cometió el error de grabar con hombres que usaban máscaras para ocultar su identidad, lo que derivó en experiencias negativas. A raíz de ello, decidió no volver a aceptar ese tipo de colaboraciones.

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