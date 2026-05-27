Colombia

Esperanza Gómez recordó fuerte accidente en un set de grabación durante escena erótica: “Se lo corté con los brackets”

La actriz de cine para adultos relató en una entrevista uno de los episodios más inusuales de su carrera: un accidente en el set que terminó con su compañero de escena herido, después de que un movimiento accidental

Guardar
Google icon
Esperanza Gómez sorprendió al revelar que, en sus inicios como modelo y actriz, el uso de brackets internos para mantener su sonrisa natural en las fotos la llevó a protagonizar un accidente en el set, cuando sin querer cortó a un compañero durante una escena, generando alarma entre el equipo de grabación - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram
Esperanza Gómez sorprendió al revelar que, en sus inicios como modelo y actriz, el uso de brackets internos para mantener su sonrisa natural en las fotos la llevó a protagonizar un accidente en el set, cuando sin querer cortó a un compañero durante una escena, generando alarma entre el equipo de grabación - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez volvió a sorprender a sus seguidores al compartir una anécdota poco conocida sobre su experiencia profesional en la industria.

Durante una reciente entrevista para La Kalle, la empresaria relató con detalle uno de los incidentes más impactantes de su carrera: un accidente ocurrido en pleno set de grabación que involucró a uno de sus compañeros de escena.

PUBLICIDAD

Según narró Gómez, la situación se presentó de manera inesperada durante la filmación de una escena sexual. Mientras ambos interpretaban sus roles, un movimiento accidental provocó que la actriz, sin quererlo, le causara un corte a su colega en los genitales.

Según explicó la actriz, en esa época también estaba iniciando su carrera como modelo, por lo que utilizaba ortodoncia apoyada en la parte interna de los dientes, con el objetivo de que su sonrisa luciera natural en las fotografías.

PUBLICIDAD

La actriz también confesó que les advertía a sus compañeros que al tener el tratamiento y hacer sexo oral los podría cortar.

“Con este actor ya habíamos hecho una escena antes, y ya sabía que tenía que ser yo la que manejara la situación. En la segunda escena, al man se le olvida y me empujó la cabeza, se lo corté con los brackets y salió un chorro de sangre y me cae todo en la cara y es que cuando está erecto, es como una bomba de sangre, eso fue horrible”, recordó la Esperanza Gómez.

La actriz explicó que, aunque los rodajes de cine para adultos suelen estar muy bien controlados y los actores están acostumbrados a seguir rutinas para evitar riesgos, este tipo de incidentes no dejan de ser posibles debido a la naturaleza de las escenas y el nivel de exposición física que implican.

Gómez también compartió recientemente aspectos fundamentales sobre sus estándares profesionales y personales en el ámbito laboral. Durante una entrevista en el programa Confesionario de Los 40 Colombia, Gómez resaltó la importancia que le otorga a la higiene antes de cualquier rodaje.

Según sus palabras, esta práctica representa un paso esencial y obligatorio para su bienestar y el de sus compañeros de trabajo. “La parte de la higiene es fundamental, siempre ducharnos la parte íntima antes de iniciar una grabación para que todo esté limpiecito y sin olores”, manifestó. Para ella, mantener estas condiciones resulta imprescindible para que el momento íntimo sea seguro y cómodo.

En cuanto a los límites que establece durante las grabaciones, Gómez señaló que existen ciertas conductas a las que no accede bajo ningún concepto, ya que considera que afectan su integridad y reflejan dinámicas de poder con las que no se identifica. Una de sus reglas más estrictas es evitar cualquier acto relacionado con escupir, tanto en la cara como en la boca. “El principal es: no me escupas en la boca, no me escupas en la cara, o sea, no me escupas, porque para mí es una falta de respeto y es un insulto. Para mí, lo interpreto como un símbolo de inferioridad del hombre hacia la mujer”, explicó la actriz.

Además, Gómez ha decidido no participar en producciones realizadas en Colombia, debido a que identificó irregularidades en algunos laboratorios encargados de los exámenes de enfermedades de transmisión sexual. Según relató, ha habido casos en los que los resultados son alterados para ocultar infecciones, lo que representa un riesgo considerable para la salud de los actores. En consecuencia, prefiere trabajar fuera del país o bajo condiciones donde estos controles sean rigurosos y confiables.

Otro de sus requisitos es que todas las personas con las que comparte escena deben mostrar su rostro, tal como ella lo hace. Relató que en el pasado cometió el error de grabar con hombres que usaban máscaras para ocultar su identidad, lo que derivó en experiencias negativas. A raíz de ello, decidió no volver a aceptar ese tipo de colaboraciones.

Temas Relacionados

Esperanza GómezEscena Esperanza GómezVideo Esperanza GómezColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Richard Ríos reaccionó con emoción a su lámina en el álbum Panini del Mundial en 2026: “Hay un montón de gente buscándolo”

Durante un evento en una reconocida tienda de ropa deportiva en el norte de Bogotá, la dinámica permitió que se encontrara con el sticker y lo guardara dentro de su colección

Richard Ríos reaccionó con emoción a su lámina en el álbum Panini del Mundial en 2026: “Hay un montón de gente buscándolo”

Padre del coordinador de campaña de Paloma Valencia en Arauca exige la liberación de su hijo tras ser secuestrado por el ELN: “El culpable soy yo”

Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame, no descartó que esa guerrilla estuviera detrás de la retención. Recordó que, tres décadas atrás, el grupo guerrillero ejecutó a su hermano

Padre del coordinador de campaña de Paloma Valencia en Arauca exige la liberación de su hijo tras ser secuestrado por el ELN: “El culpable soy yo”

Rescataron un tigrillo en Suba, Bogotá: lo retiraron por riesgo de ataque a 70 menores en un jardín infantil

La madrugada del miércoles 27 de mayo se llevó a cabo el operativo en el centro educativo ubicado en el noroccidente de la capital, luego del aviso de varios ciudadanos

Rescataron un tigrillo en Suba, Bogotá: lo retiraron por riesgo de ataque a 70 menores en un jardín infantil

Invima advirtió a los hombres por comercialización de potenciador sexual: “Se promocionan en plataformas digitales con supuestos beneficios”

Desde el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos se pidió suspender su uso —si ya se está consumiendo—, debido a que en redes sociales se publicita de manera falsa

Invima advirtió a los hombres por comercialización de potenciador sexual: “Se promocionan en plataformas digitales con supuestos beneficios”

Tras circular una imagen falsa, Miguel Uribe Londoño desmintió su renuncia y una alianza con Iván Cepeda: “Honrando a mi hijo”

El aspirante presidencial afirmó que seguirá en la contienda electoral y pidió a la ciudadanía no dejarse influir por contenidos manipulados que circulan en redes sociales

Tras circular una imagen falsa, Miguel Uribe Londoño desmintió su renuncia y una alianza con Iván Cepeda: “Honrando a mi hijo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

Carla Giraldo ‘le cantó la tabla’ a Tebi Bernal por su actitud en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Estoy enojado”

Carla Giraldo ‘le cantó la tabla’ a Tebi Bernal por su actitud en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Estoy enojado”

El candidato Santiago Botero le preguntó a Aida Victoria si Westcol evade impuestos: “A mí pregúntame cómo coge”

Esperanza Gómez reveló la millonada que gasta mensualmente en “arreglitos” y vanidad: son más de 10 mil dólares

Melissa Martínez respondió a los rumores de un romance con Andrés Altafulla y el ‘Tino’ Asprilla: “Me quedaré con el rubio”

Esta es la millonada que facturan los cantantes colombianos en Spotify: las regalías de los artistas nacionales han crecido millones de dólares

Deportes

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

Luka Modrić, figura de la selección Croacia, tendría pensado retirarse tras el Mundial de 2026: esto se sabe

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Jorge Carrascal fue blanco de los hinchas de Flamengo: la barra insultó al colombiano en el último partido de la Copa Libertadores

Luis Díaz envió emotivo mensaje a pocos días del Mundial 2026 con la selección Colombia: “Dejar todo por esta camiseta”