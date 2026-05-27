Colombia

Matador desempolvó entrevista donde Abelardo de la Espriella contaba que quemaba gatos cuando era niño: “Se ríe contando que hizo sufrir a un animal”

El artista gráfico volvió a despacharse en contra del abogado y candidato presidencial, recordándole polémica entrevista en The Suso’s Show

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Revelaciones de Abelardo de la Espriella sobre crueldad hacia gatos reavivaron críticas a su postulación presidencial - crédito @Matador000/X - The Suso's Show/Caracol Televisión

Las declaraciones del abogado y ahora candidato Abelardo de la Espriella sobre episodios de crueldad animal durante su niñez han provocado controversia en repetidas ocasiones en medio de su campaña presidencial.

El tema resurgió debido a una entrevista emitida en 2014 en el programa The Suso’s Show, de Caracol Televisión, donde el abogado relató algunos hechos que marcaron su infancia.

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Durante la conversación, De la Espriella confesó que, cuando era niño, realizó actos violentos contra gatos de su barrio.

Era un niño travieso”, explicó el hoy aspirante presidencial, y agregó que solía quemar felinos con pólvora. “Era terrible, pero me divertía”, afirmó en tono reflexivo al recordar que los animales lo evitaban.

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Matador se despachó en contra de Abelardo de la Espriella por "quemar gatos" cuando era niño - crédito @Matador000/X
Matador se despachó en contra de Abelardo de la Espriella por "quemar gatos" cuando era niño - crédito @Matador000/X

La aparición de estas palabras de cara a las elecciones del 31 de mayo de 2026, ha intensificado el debate en redes sociales, donde sectores de izquierda lo han cuestionado por su accionar, entre ellos, el caricaturista Matador y la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández.

Tras lo anterior, Matador arremetió en X en contra del abogado, afirmando: “Antes de votar por un “Tigre”, pregúntese qué clase de hombre se ríe contando que hizo sufrir a un animal indefenso".

En otro pronunciamiento en X, el caricaturista compartió un mensaje irónico en redes sociales, destacando la creatividad de un diseño donde aparece un tigre y la frase: “Quien disfruta el dolor de un animal indefenso, no merece guiar una nación”.

Caricaturista Matador se fue contra Abelardo de la Espriella por maltrato animal - crédito @Matador000/X
Caricaturista Matador se fue contra Abelardo de la Espriella por maltrato animal - crédito @Matador000/X

“Denle un aplauso y una cerveza a la persona que diseñó esta imagen”, expresó. Además, señaló con humor a quienes presumen de patriotismo y ostentan vehículos de lujo, pero enfrentan deudas.

Se la mando a esos amigos que tienen gatos, pero llevan en el carro de alta gama el microperforado del Tigre; gritan ‘¡firme por la patria!’, pero deben tres cuotas del carro”, comentó el artista gráfico.

Matador acusó a Abelardo de la Espriella de maltrato animal - crédito @Matador000/X - Infobae Colombia
Matador acusó a Abelardo de la Espriella de maltrato animal - crédito @Matador000/X - Infobae Colombia

Esmeralda Hernández cuestionó el compromiso animalista de Abelardo de la Espriella

El pasado 4 de mayo de 2026, Esmeralda Hernández, representante del Pacto Histórico y reconocida activista, criticó abiertamente la postura de Abelardo de la Espriella, abogado y candidato presidencial, tras la difusión de un video en el que expone supuestas contradicciones en su discurso sobre el bienestar animal.

En su mensaje, Hernández acusó a De la Espriella de “ir de mentira en mentira buscando votos”. Apuntó que el aspirante, quien hoy se presenta como defensor de los animales, confesó públicamente haber matado gatos con pólvora durante su infancia.

Este hecho debería bastar para que Colombia no tome en serio a este maltratador”, afirmó la congresista, subrayando la gravedad de los hechos relatados por el propio candidato.

La representante también recordó que De la Espriella fue responsable de la demanda contra Gustavo Petro cuando el entonces alcalde de Bogotá y ahora presidente intentó prohibir las corridas de toros.

Hernández destacó, además, las declaraciones del abogado sobre la caza. Ante la pregunta de un periodista sobre si le gusta esta actividad, el candidato respondió: “No, a mí me gusta” y, al profundizar el entrevistador, admitió: “Sí, lo fui”.

Esmeralda Hernández cuestionó el compromiso de Abelardo de la Espriella con la protección animal - crédito @EsmeHernandezSi/X

Para Hernández, las propuestas del aspirante “no pasan de enunciado sin rigor”, criticando la ausencia de referencias a la protección de especies silvestres en el programa de gobierno de De la Espriella.

La congresista aseguró que el candidato tampoco se opone a espectáculos violentos que involucran sufrimiento animal ni plantea restricciones para actividades tradicionales cuestionadas internacionalmente.

Ha dicho ser aliado de la ganadería. No, Abelardo, usted no es animalista, usted es un farsante”, sentenció Hernández, quien contrasta su postura promoviendo la creación de un Viceministerio de los Derechos de los Animales. Según la representante, esta iniciativa busca garantizar la protección animal desde el Estado colombiano.

La legisladora resaltó que Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, ha manifestado su rechazo al fracking y a la explotación de combustibles fósiles en la Amazonía, diferenciándose de sus rivales.

Hernández llamó a los colombianos a distinguir entre quienes, según sus palabras, “instrumentalizan esta causa de vida como un disfraz” y quienes han demostrado compromiso auténtico. “Este 31 de mayo está en juego algo fundamental: la defensa de la vida o la defensa del modelo de explotación que ellos defienden”, concluyó la representante.

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