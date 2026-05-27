Colombia

Rescataron un tigrillo en Suba, Bogotá: lo retiraron por riesgo de ataque a 70 menores en un jardín infantil

La madrugada del miércoles 27 de mayo se llevó a cabo el operativo en el centro educativo ubicado en el noroccidente de la capital, luego del aviso de varios ciudadanos

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Debido al comportamiento del felino se presume que habría sido víctima de tráfico de fauna silvestre - crédito @Ambientebogota/X
Debido al comportamiento del felino se presume que habría sido víctima de tráfico de fauna silvestre - crédito @Ambientebogota/X

Un operativo interinstitucional de más de 16 horas permitió el rescate de un tigrillo que apareció en el patio de un jardín infantil en la localidad de Suba, Bogotá.

La acción, que se desarrolló la madrugada del miércoles 27 de mayo de 2026, involucró a personal de la Secretaría Distrital de Ambiente, la Policía de Carabineros y Protección Ambiental, y la ONG Panthera Colombia.

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El operativo se activó tras el reporte ciudadano del hallazgo del felino en una zona urbana y lejos de su hábitat natural.

En el procedimiento participaron 17 profesionales, quienes implementaron el protocolo de atención a fauna silvestre, priorizando la seguridad tanto del animal como de la comunidad educativa.

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El tigrillo fue recuperado hacia las 4:00 de la mañana del miércoles y trasladado al Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Flora y Fauna Silvestre de Bogotá, donde permanece bajo observación veterinaria especializada, señaló en declaraciones a medios de comunicación Adriana Soto, secretaria de Ambiente.

El ocelote fue valorado luego de ser atrapado, confirmó Adriana Soto, la secretaria de Ambiente de Bogotá - crédito @Ambientebogota/X
El ocelote fue valorado luego de ser atrapado, confirmó Adriana Soto, la secretaria de Ambiente de Bogotá - crédito @Ambientebogota/X

Evaluación médica y sospechas de tráfico ilegal: tras hallazgo de tigrillo en Bogotá

Expertos del centro avanzan en la valoración de la salud del animal, la identificación de su especie y edad, así como su posible procedencia.

Según los informes preliminares, se trata de un ocelote juvenil, que presentaba comportamientos poco evasivos frente a las personas, lo que sugiere que pudo haber sido víctima de procesos de amansamiento derivados del tráfico ilegal de fauna.

Las autoridades ambientales advirtieron que este tipo de casos son una consecuencia directa del tráfico de animales silvestres, debido a que las especies propias de ecosistemas de montaña y tierras bajas terminan desplazadas a zonas urbanas, en condiciones inadecuadas para su supervivencia.

La secretaria Soto precisó también que la responsabilidad recae exclusivamente en quienes extraen a los animales de su entorno.

“Este caso nos muestra el daño que causa el tráfico ilegal de fauna silvestre… el responsable es quien lo sacó de su hábitat”, afirmó la funcionaria de la administración de Carlos Fernando Galán, que aprovechó los micrófonos e hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte estos hechos a las autoridades y evite manipular o intentar capturar ejemplares silvestres.

Cifras y advertencias sobre el tráfico de fauna en Bogotá

De acuerdo con datos de la administración distrital, se han recuperado 12.835 animales vivos hasta abril de 2026.

De ellos, al menos 1.270 han sido afectados por el tráfico ilegal, provenientes de regiones como Bolívar, Cesar, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Tolima y Atlántico.

Asimismo, la ley en Colombia impone penas severas al tráfico de fauna silvestre, dado que constituye un delito grave, con penas que pueden alcanzar hasta 11 años de prisión y multas superiores a los 76.000 millones de pesos, según el Código Penal.

Adicional a lo anterior, las autoridades reiteraron la importancia de no intervenir directamente con los animales y reportar cualquier hallazgo a la Línea 123 o a los canales oficiales de la Secretaría de Ambiente.

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