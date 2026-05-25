Colombia

Petro, a una semana de la primera vuelta, continuaría haciendo campaña en favor de Cepeda: estos fueron los mensajes que causaron indignación

Las declaraciones del presidente de la República, en las que evocó su propio liderazgo en la Plaza de Bolívar y asoció la figura del senador oficialista a una nueva etapa política, desataron controversia y encendieron las críticas por presunta intervención indebida en la contienda electoral

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Ilustración en acuarela de dos hombres sonrientes con gafas y camisas claras, el hombre de la izquierda abraza al de la derecha por el hombro.
El presidente Gustavo Petro estaría empeñado en apoyar la campaña del senador Iván Cepeda, a juzgar sus diferentes pronunciamientos en las redes sociales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

A una semana de la primera vuelta, que se efectuará el 31 de mayo, el presidente Gustavo Petro habría vuelto a intervenir en favor de Iván Cepeda con un mensaje en la red social X que reforzaría una conducta ya visible: la intención de que el oficialista le dé continuidad a su proyecto político, al verlo como el sucesor natural de su presencia en el Ejecutivo, a partir del 7 de agosto de 2026.

La controversia creció el domingo 24 de mayo después de que el mandatario celebró el cierre de campaña de Cepeda en Bogotá con una comparación que también lo incluyó a él mismo; y, minutos después, sacó pecho por lo que sería la multitudinaria asistencia al evento organizado por el senador del Pacto Histórico en Barranquilla, en donde logró congregar a miles de sus simpatizantes.

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Gustavo Petro sobre concurrencia en la Plaza de Bolívar
Con esta publicación en X, el presidente Gustavo Petro se refirió a la concurrencia en la Plaza de Bolívar por parte de Iván Cepeda, durante el evento del viernes 22 de mayo - crédito @petrogustavo/X

“En una década en Bogotá fui el único que podía llenar la Plaza de Bolívar, lo hice muchísimas veces y nadie más, desde que el fascista (Alejandro) Ordóñez (exprocurador general) atacó la democracia bogotana. Pues bien, el récord fue cortado por otra persona, que sea el signo de los nuevos tiempos y del camino de la transformación de Colombia”, expresó Petro en su publicación, que causó revuelo.

Y, posteriormente, el jefe de Estado se refirió a la convocatoria de Cepeda en la capital del Atlántico, con una referencia indirecta a la aspiración del abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella, que estuvo en la jornada del sábado 23 de mayo en el Malecón del Río. Este tipo de comentarios del presidente reavivaron las acusaciones de presunta participación indebida en política.

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Gustavo Petro sobre evento de Iván Cepeda en Barranquilla
Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro resaltó el evento de cierre de campaña del senador Iván Cepeda en Barranquilla - crédito @petrogustavo/X

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa, Los ratones negros, querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos", señaló Petro.

Gustavo Petro estaría “jugado” con la campaña de Iván Cepeda

Este tipo de publicaciones parece que no son hechos aislados por parte del mandatario, pues el 9 de mayo Petro había escrito en la misma red social en respaldo a Cepeda. “Yo, como militante que soy del progresismo colombiano, le propuse a Cepeda ser el candidato presidencial de mi partido”, explicó el mandatario, que está siendo un actor directo en la definición de la contienda electoral en Colombia.

La publicación del presidente reabrió el debate sobre la sucesión dentro del progresismo colombiano de cara al próximo ciclo electoral - crédito @petrogustavo/X
La publicación del presidente reabrió el debate sobre la sucesión dentro del progresismo colombiano de cara al próximo ciclo electoral - crédito @petrogustavo/X

Es por esto que ante estas últimas publicaciones, la reacción fue inmediata en redes. “Presidente, usted que dice ser tan honesto. Lo que publica se llama participación en política, lo que implica incumplir la Ley, lo que implica una práctica ilegal, pero si lo investigan (que no va a pasar) va a decir que lo persiguen y que quieren hacer fraude. Muy mal ejemplo”, comentó el usuario @javiosbar en X.

Y es que la promoción de Cepeda también apareció asociada a lo que sería la narrativa de continuidad ideológica del progresismo, pues en otra de sus publicaciones, incluso comparó la candidatura actual con experiencias previas de la izquierda y la conectó con una idea de liderazgo intelectual. Una de ellas, la del ya fallecido exmagistrado y exmiembro del Polo Democrático Carlos Gaviria, que compitió en 2006.

“Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”, comentó el jefe de Estado, que se mostró activo en las redes durante la jornada de cierres de campaña, no solo con el decidido respaldo a Cepeda, sino con duras respuestas a sus contradictores.

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