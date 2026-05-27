Colombia

La selección Colombia llegó al Mundial 2026 con una de las plantillas más veteranas: supera en edad a España y Francia

La formación oficial convocada incluye a jugadores experimentados como David Ospina y James Rodríguez, además de talentos más jóvenes que buscarán afirmarse en la máxima cita del fútbol internacional

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La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF
La Selección Colombia presentará en el Mundial 2026 una de las plantillas de mayor edad promedio entre las clasificadas - crédito FCF

La selección Colombia llegará al Mundial 2026 con un promedio de edad de 29,54 años, una de las cifras más altas entre los equipos clasificados, después de que el técnico Néstor Lorenzo confirmara una lista de 26 convocados para el torneo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá y que combina referentes de larga trayectoria con futbolistas que apenas empiezan a consolidarse en la selección absoluta.

Ese registro deja a Colombia por encima de varias selecciones ubicadas entre las favoritas al título. España presenta un promedio de 26,04 años, Francia de 26,54, Inglaterra de 26,58, Alemania de 27,46 y Brasil de 28,62, mientras la nómina colombiana alcanza los 29,54 años.

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La comparación alimentó el análisis sobre el perfil generacional del plantel de Lorenzo. El grupo conserva una base de jugadores que participaron en procesos anteriores y que llegan a la Copa del Mundo con recorrido internacional.

Entre los jugadores de mayor edad de Colombia aparecen los arqueros David Ospina y Camilo Vargas, ambos con 37 años. Entre los futbolistas de campo, James Rodríguez y Santiago Arias tienen 34, mientras Johan Mojica y Juan Fernando Quintero suman 33.

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James Rodríguez y Santiago Arias destacan en la nómina de Colombia como futbolistas experimentados con 34 años cada uno - crédito Julio Cortez/AP
James Rodríguez y Santiago Arias destacan en la nómina de Colombia como futbolistas experimentados con 34 años cada uno - crédito Julio Cortez/AP

En el otro extremo están Gustavo Puerta, volante del Racing de Santander, con 22 años, y Carlos Andrés Gómez, delantero del Vasco da Gama, con 23. También figuran entre los más jóvenes Richard Ríos y Kevin Castaño, ambos con 25.

La convocatoria también dejó novedades en nombres propios. La lista oficial se conoció con la ausencia de Rafael Santos Borré y con la inclusión de Kevin Castaño y Juan Camilo “Cucho” Hernández.

En la portería, Lorenzo convocó a Camilo Vargas, de Atlas, con 37 años; Álvaro Montero, de Vélez Sarsfield, con 31; y David Ospina, de Atlético Nacional, también con 37. El sector reúne a dos de los futbolistas más veteranos de toda la delegación.

En defensa fueron citados Jhon Janer Lucumí, de Bologna, con 27 años; Dávinson Sánchez, de Galatasaray, con 29; Willer Ditta, de Cruz Azul, con 29; Yerry Mina, de Cagliari, con 31; y Daniel Muñoz, de Crystal Palace, con 29. Completan esa línea Johan Mojica, de Mallorca, con 33; Santiago Arias, de Independiente, con 34; y Déiver Machado, de Nantes, con 32.

El mediocampo incluye a James Rodríguez, de Minnesota United, con 34 años; Richard Ríos, de Benfica, con 25; Jefferson Lerma, de Crystal Palace, con 31; y Jorge Carrascal, de Flamengo, con 28. También fueron convocados Juan Fernando Quintero, de River Plate, con 33; Gustavo Puerta, de Racing de Santander, con 22; Juan Camilo Portilla, de Atlético Paranaense, con 27; y Kevin Castaño, de River Plate, con 25.

La lista de Néstor Lorenzo para el Mundial mezcla referentes consolidados de años anteriores con jóvenes promesas del fútbol colombiano - crédito Agustín Marcarian/Reuters
La lista de Néstor Lorenzo para el Mundial mezcla referentes consolidados de años anteriores con jóvenes promesas del fútbol colombiano - crédito Agustín Marcarian/Reuters

En ataque están Luis Díaz, de Bayern Múnich, con 29 años; Jhon Arias, de Palmeiras, con 28; Luis Javier Suárez, de Sporting Lisboa, con 28; y Jhon Córdoba, de Krasnodar, con 33.

La delantera se complementa con Juan Camilo Hernández, de Real Betis, con 27; Carlos Andrés Gómez, de Vasco da Gama, con 23; y Jaminton Campaz, de Rosario Central, con 26.

La nómina definida por Néstor Lorenzo muestra una combinación entre futbolistas que podrían disputar su último Mundial y jugadores que apenas comienzan a afirmarse en el equipo nacional.

El cuerpo técnico mantuvo la base del proceso reciente y sumó nombres jóvenes para ampliar las alternativas de la selección durante la competencia.

La selección de Colombia regresa al Mundial 2026 bajo el mando de Néstor Lorenzo

El regreso de la selección colombiana al Mundial se da tras su ausencia en Qatar 2022, apuntando a una campaña histórica en Norteamérica - crédito Colprensa
El regreso de la selección colombiana al Mundial se da tras su ausencia en Qatar 2022, apuntando a una campaña histórica en Norteamérica - crédito Colprensa

La selección de Colombia regresará a la Copa del Mundo en 2026 tras su ausencia en Qatar 2022. El objetivo planteado por el equipo consiste en llegar al menos a los cuartos de final, un desafío que se apoya en la calidad de sus jugadores y en la regularidad de su presencia en los mundiales previos. La competencia se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera vez que el torneo cuente con 48 participantes.

Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, que accedió luego de vencer a Jamaica en el repechaje. El sorteo de grupos estableció el punto de partida para el equipo de Lorenzo, quien asumió como entrenador en junio de 2022 tras la eliminación del equipo en el ciclo anterior. Lorenzo trae consigo experiencia como asistente de José Pekerman y un breve paso como director técnico en el fútbol peruano.

La figura principal del plantel es Luis Díaz, delantero del Bayern Munich, que representa gran parte de las expectativas para el próximo mundial. La experiencia defensiva está representada por Yerry Mina y Dávinson Sánchez, mientras que el armado de juego tiene como referentes a James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Entre los futbolistas jóvenes sobresale Gustavo Puerta, mediocampista de 22 años que busca afianzarse en la convocatoria.

Bajo la conducción de Lorenzo, el equipo dejó atrás la imagen de fragilidad, consolidándose en todas las líneas y mostrando su mejor versión en la final de la Copa América 2024.

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