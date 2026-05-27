Invima advirtió a los hombres por comercialización de potenciador sexual: “Se promocionan en plataformas digitales con supuestos beneficios”

La presentación cuenta con registro sanitario, pero para alimentos y bebidas - crédito Invima

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta a la ciudadanía, y en concreto a los hombres, sobre la comercialización ilegal de los productos “Potenciador masculino, marca Blix” y “Blix Booster”.

Dichas presentaciones son promocionados de manera fraudulenta como potenciadores sexuales masculinos en Colombia. Así lo detalló la autoridad sanitaria mediante un comunicado la mañana del miércoles 27 de mayo de 2026.

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En la circular se precisó que estos productos están usando de forma indebida autorizaciones sanitarias que solo aplican para alimentos y bebidas, no para suplementos con supuestos efectos sobre la libido y el desempeño sexual.

Más adelante en el documento se advierte que los productos están siendo ofertados en plataformas digitales y de comercio electrónico, donde se les atribuyen beneficios relacionados con el aumento de la energía, la libido y el rendimiento íntimo.

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Estas afirmaciones incumplen la normatividad sanitaria vigente en Colombia sobre alimentos y bebidas.

Durante acciones de inspección, vigilancia y control (IVC), así como tras una denuncia ciudadana, el Invima identificó que el producto “Blix” utiliza el registro sanitario RSA-0010189-2020 y “Blix Booster” la notificación sanitaria NSA-002776-2017.

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Ambas autorizaciones existen, “pero no fueron otorgadas para potenciadores sexuales, sino para categorías reguladas como alimentos y bebidas”, precisó José Luis Sabogal, integrante del Grupo de vigilancia epidemiológica del Invima.

Por todo lo anterior, la entidad explicó que el uso indebido de estos registros y notificaciones engaña a los consumidores, quienes pueden creer que los productos cuentan con respaldo legal para los efectos que prometen, y puede terminar poniendo en riesgo su salud.

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Esto llevó a que el Invima formulara en su resolución que estos artículos son considerados fraudulentos y no deben ser comercializados ni consumidos en el país.

Ante esta situación, desde la autoridad sanitaria se recomienda a la ciudadanía abstenerse de adquirir y consumir los productos mencionados, y suspender su uso en caso de haberlos comprado.

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Además, se invitó a los hombres a reportar cualquier punto de venta o comercialización de estos productos ante las autoridades sanitarias competentes.

Desde la entidad se señaló que continuarán con las acciones de inspección, vigilancia y control para proteger la salud pública y prevenir riesgos asociados al consumo de productos fraudulentos, e hizo un llamado a los consumidores a consultar siempre la autenticidad de los registros sanitarios antes de comprar suplementos o potenciadores de cualquier tipo.

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Invima alertó sobre venta fraudulenta de probióticos femeninos sin autorización sanitaria

Esa misma semana se reveló por parte de la autoridad sanitaria sobre la comercialización fraudulenta de probióticos femeninos de las marcas Fyora y Lunavia, tras detectar que estos productos se ofrecen como suplementos de bienestar femenino sin contar con la debida autorización sanitaria.

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta fue emitida el 20 de mayo de 2026 en Bogotá después de que las autoridades identificaran irregularidades en la promoción y venta de estos artículos.

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Según las investigaciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) de Invima, los productos utilizan el Registro Sanitario RSA-0033949-2024, el cual solo fue otorgado para la comercialización de un alimento denominado “Mezcla para preparar bebida a base de maltodextrina con fructooligosacáridos, probióticos e inulina”.

Este registro no ampara la fabricación ni la venta de suplementos destinados al bienestar íntimo femenino, lo que representa una infracción a la normativa vigente.

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El instituto ha señalado que Fyora y Lunavia no solo hacen uso indebido del registro sanitario, sino que también se promocionan en diferentes plataformas de comercio electrónico, atribuyéndose propiedades preventivas, curativas y terapéuticas, igual que en el caso de los potenciadores masculinos.

En las publicaciones digitales se afirma que estos productos pueden “mejorar el equilibrio íntimo femenino y restaurar el ecosistema íntimo”, afirmaciones que contravienen la regulación colombiana sobre etiquetado y publicidad de alimentos.

El Invima considera que la información presentada por ambos productos puede inducir a engaño sobre su naturaleza, composición y uso.

Por esta razón, los clasifica como productos fraudulentos, y se pidió a los consumidores abstenerse de adquirir o consumir los artículos mencionados y recomienda suspender su uso a quienes ya los hayan adquirido. Además, se solicita a distribuidores y comercializadores que no los ofrezcan ni los vendan en el país.