Colombia

Quién es la esposa de Iván Cepeda y cuántos hijos tiene el candidato a la Presidencia de Colombia

El país está a la espera de la elección del nuevo mandatario; sin embargo, este no es el único puesto importante que se define en el territorio nacional, debido a que el lugar de la primera dama también está en juego

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Dos personas, una mujer con chaleco azul y aretes de cuentas de colores, y un hombre con gafas y suéter oscuro, de pie frente a la bandera de Colombia.
El país espera la decisión que tomarán los colombianos para conocer a su presidente y la primera dama - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, el título de primera dama de la Nación es otorgado a la esposa del presidente de turno. Se trata de un cargo protocolario y honorífico, debido a que no se considera una funcionaria, su labor se concentra en liderar o apoyar programas de asistencia social, enfocados en el bienestar de la niñez, mujeres, adultos mayores y víctimas de desastres.

Tradicionalmente, cada primera dama ha impulsado causas específicas y se encargan de cumplir funciones en actos oficiales, recepciones diplomáticas y representación internacional, debido a que su papel tiene peso simbólico y social, por lo que muchos colombianos se preguntan qué sucederá con este título en los próximos cuatro años.

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La inquietud surge de la casi nula presencia de Verónica Alcocer en el periodo presidencial de Gustavo Petro, pues en medio del desarrollo de las funciones propias del cargo y tras varios escándalos se confirmó la separación. Por esta razón, los colombianos no solo están a la espera de los resultados de las elecciones para conocer al próximo mandatario, sino a la primera dama y el rol que cumplirá en su paso por la Casa de Nariño.

Uno de los nombres más sonados para ganar las elecciones presidenciales, según las diferentes encuestas realizadas en el territorio nacional, es Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, apoyado por el actual presidente. Por esta razón, muchos se preguntan quién es su compañera sentimental y cuál sería el rol que cumpliría en el período 2026-2030.

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Hay mucho en juego en las próximas elecciones y los candidatos dieron todo en campaña para ganar simpatizantes - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS
Hay mucho en juego en las próximas elecciones y los candidatos dieron todo en campaña para ganar simpatizantes - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

¿Quién es la esposa de Iván Cepeda?

Pilar Rueda es la esposa del senador y candidato presidencial Iván Cepeda, que mantiene un perfil discreto durante la campaña electoral y en sus redes sociales.

Su trayectoria profesional está centrada en la defensa de los derechos humanos, la justicia de género y la atención a víctimas del conflicto armado. Uno de sus momentos más visibles fue cuando participó activamente en el proceso de paz con las Farc, asesorando el enfoque de género en el acuerdo negociado en La Habana.

Desde el 6 de marzo de 2018, Rueda está vinculada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), donde se desempeña como asesora en la Unidad de Investigación y Acusación, contribuyendo a investigaciones relacionadas con violencia sexual, derechos de las mujeres y protección de víctimas.

En su hoja de vida publicada en la página de la JEP se destaca que es antropóloga de la Universidad Nacional y cuenta con una maestría en Estudios Internacionales de Conflicto y Paz con énfasis en Derechos Humanos Justicia y Género de la Universidad de Notre Dame.

La esposa de Iván Cepeda trabaja por las víctimas y sus derechos - crédito JEP
La esposa de Iván Cepeda trabaja por las víctimas y sus derechos - crédito JEP

Su labor en la JEP implica garantizar la inclusión de perspectivas de género y derechos humanos en las investigaciones del tribunal. Aunque tiene una trayectoria relevante en organismos de justicia transicional y cooperación internacional, Rueda se ha mantenido alejada del debate público y rara vez participa en medios.

En el círculo cercano a Cepeda, Rueda es reconocida por su compromiso técnico y académico en temas de paz y derechos, así como por su participación constante en espacios de análisis y construcción de políticas públicas con enfoque diferencial, sin asumir roles políticos visibles.

La familia no publica muchas cosas de su vida personal en las redes sociales - crédito Pilar Rueda / Instagram
La familia no publica muchas cosas de su vida personal en las redes sociales - crédito Pilar Rueda / Instagram

¿Iván Cepeda tiene hijos?

El candidato Iván Cepeda no tiene hijos y su vida familiar está muy alejada del escándalo público y no se conocen mayores detalles.

En una entrevista con Daniel Coronell, el candidato a la Presidencia de la República reveló que sus seres queridos lo apoyan en su proceso político: “Mi familia está compuesta por mi esposa, Pilar Rueda, y la hija de ella, Lucía, y también mi hermana y, pues, el resto... Tengo una familia numerosa”, aclaró en marzo de 2026.

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