Separan a Giovanni Celis de la dirección de Red+ Noticias tras denuncias de acoso sexual y laboral

Red+ Noticias separa temporalmente a Giovanni Celis de la dirección tras recibir denuncias internas de acoso - crédito Instagram

Red+ Noticias resolvió separar temporalmente de su cargo a Giovanni Celis como director del noticiero, luego de que surgieran denuncias internas de acoso sexual y laboral. La decisión, comunicada oficialmente el lunes 25 de mayo, responde a la apertura de investigaciones y busca garantizar la transparencia y el desarrollo adecuado del proceso.

Según informó el informativo perteneciente a Claro Colombia, el canal notificó que la salida temporal de Celis responde a la necesidad de proteger la integridad del proceso de investigación.

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En el comunicado, divulgado a través de las redes sociales del medio, la empresa enfatizó que la medida tiene como objetivo asegurar “la transparencia, la imparcialidad y el adecuado desarrollo de las investigaciones en curso”. La organización no especificó detalles sobre los hechos denunciados ni mencionó directamente a las personas involucradas.

La decisión sobre Giovanni Celis responde a investigaciones abiertas para garantizar la transparencia en Red+ Noticias - crédito redmasnoticias / Instagram

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