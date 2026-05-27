Esperanza Gómez reveló la millonada que gasta mensualmente en “arreglitos” y vanidad: son más de 10 mil dólares

Esperanza Gómez revela cuánto gasta cada mes en su vanidad y estilo de vida en Estados Unidos - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

La actriz de cine para adultos Esperanza Gómez llamó la atención recientemente al compartir detalles sobre los elevados gastos que implica su estilo de vida en Estados Unidos.

En una entrevista concedida al programa radial de La Kalle, la también empresaria no solo habló de los costos generales para mantener una vida cómoda fuera de Colombia, sino que sorprendió al revelar la cifra que destina exclusivamente a su vanidad cada mes.

PUBLICIDAD

Durante la conversación, Gómez explicó que una parte considerable de sus ingresos se invierte en productos y tratamientos para el cuidado personal.

Entre sus principales gastos mensuales mencionó la compra de maquillaje de alta gama y una rutina constante de retoques estéticos, como la aplicación de botox y rellenos faciales. Según relató, estos procedimientos y productos son una prioridad en su vida, ya que forman parte de la imagen que proyecta tanto en su carrera artística como en sus actividades empresariales.

PUBLICIDAD

La actriz confesó que su rutina de belleza incluye botox, mascarillas y plasma sanguíneo, gastos que pueden superar los 15 mil dólares mensuales - crédito @yoesperanzagomez/ Instagram

La actriz detalló que mantener este nivel de exigencia estética implica destinar miles de dólares cada mes, una suma considerable incluso para los estándares de vida en Estados Unidos. Gómez afirmó que disfruta invertir en su apariencia y que considera estos gastos como una inversión en su bienestar y en su marca personal, elementos clave en el desarrollo de su carrera profesional.

“De los gastos más grandes que tengo... Yo amo el maquillaje, en eso es lo que más gasto y en la estética, porque a partir de los 35 años de edad, empecé a ponerme bótox, mascarillas, el plasma sanguíneo; eso es costoso”, reveló Gómez en La Kalle.

PUBLICIDAD

Aunque confesó que no tiene claros los gastos mensuales, aseguró que, entre la vanidad y otras compras, llega a pagar más de 10 mil dólares. “La verdad no he hecho cuentas, pero mis gastos son como 5 mil dólares, más otras cosas, la verdad son como 15 mil dólares mensuales (54 millones de pesos colombianos)”, confesó Esperanza Gómez.

Esperanza Gómez sorprendió al público al hablar con total franqueza sobre uno de los episodios personales más comentados de su pasado: la relación que mantuvo con el cantante vallenato Jean Carlos Centeno. En una entrevista concedida al programa radial Cómo Amaneció Bogotá, de Tropicana, Gómez aclaró los rumores que han circulado durante años sobre su vínculo con el exintegrante del Binomio de Oro.

PUBLICIDAD

Esperanza Gómez habla sobre su amorío con Jean Carlos Centeno - crédito @yoesperanzagomez @jeankcenteno/ Instagram

“Es una historia de hace varios años, cuando era más joven”, contó la actriz, dejando claro que el romance nunca llegó a formalizarse como una relación de pareja estable.

Gómez relató que, aunque tenía novio en ese momento, comenzó a salir con Centeno sin que su pareja lo supiera.

PUBLICIDAD

“Nosotros nunca fuimos novios. Yo de hecho tenía novio y le estaba poniendo los cachos a mi exnovio en esa época”, confesó abiertamente. La actriz explicó que salieron en varias ocasiones, pero que eventualmente tuvo que ser honesta con el cantante, ya que él empezó a invitarla a planes que no podía aceptar por su compromiso sentimental.

“Salimos unas cuantas veces, pero me tocó decirle porque me empezó a hacer invitaciones que yo no podía hacer porque tenía pareja. Cuando empecé a salir con él pues le dije mentiras de que yo no tenía novio, pero alcanzamos a hacer de todo (chocó las manos)”, recordó entre risas.

PUBLICIDAD

“Nosotros nunca fuimos novios. Yo de hecho tenía novio y le estaba poniendo los cachos a mi exnovio en esa época”, confesó la actriz sobre su vínculo con Centeno - crédito @yoesperanzagomez/Instagram

Durante la entrevista, Esperanza Gómez también bromeó sobre la experiencia con el cantante: “No sé hoy en día cómo maneja el ‘osito dormilón’, pero en esa época muy bien”, haciendo referencia a una de las canciones más populares de la agrupación. Además, confesó qué fue lo que la atrajo de Centeno: “Siempre he sentido atracción por los hombres inteligentes, pero también me seduce mucho la voz en un hombre. y él también canta muy bonito, las canciones tenían un contenido romántico y era como el combo de todo”.

Estas declaraciones causaron revuelo entre sus seguidores, quienes valoraron su sinceridad y espontaneidad al hablar de un romance fugaz con una figura reconocida de la música vallenata.

PUBLICIDAD