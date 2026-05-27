Luis Díaz envió emotivo mensaje a pocos días del Mundial 2026 con la selección Colombia: “Dejar todo por esta camiseta”

La Selección Colombia reúne a sus 26 convocados en la Sede Deportiva de la Federación para preparar la Copa del Mundo-crédito Travis Register/Imagn Images

Colombia se prepara para su séptima participación en los Mundiales de Fútbol en la historia, y para ello trabaja en Bogotá para lo que será el partido de despedida ante Costa Rica, programado para el 1 de junio de 2026 en el estadio El Campín.

En medio de este contexto, una de las grandes estrellas de la selección Colombia comenzó a trabajar con el grupo de 26 seleccionados bajo las órdenes de Néstor Lorenzo en la capital de la República.

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La convocatoria de Díaz coincide con un importante momento tras su temporada con el Bayern Múnich-crédito @LuisFDiaz19/X

El 27 de mayo de 2026, Luis Díaz publicó un mensaje en X antes de sumarse a la concentración de la selección Colombia en Bogotá. “Lo soñé desde muy pequeño, lo trabajé con el corazón, y hoy, gracias a Dios, es una realidad”, escribió el extremo.

En su publicación, Díaz expresó orgullo por representar a Colombia y agradeció el apoyo de su familia y de quienes lo acompañaron desde sus inicios.

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“Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros”, afirmó.

El futbolista anticipó el tono con el que afrontará su primera Copa del Mundo, expresando el sacrificio que dará por la camiseta de la Tricolor, y que representará su primera participación en este tipo de eventos:

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“Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros. De mí siempre esperen entrega, corazón y hambre de luchar hasta el final, porque por estos colores se corre, se pelea y se deja el alma hasta el último minuto. ¡VAMOS COLOMBIA! ”, agregó.

Así llega Luis Díaz con la selección Colombia tras la temporada 2025-2026 con el Bayern Múnich

Luis Díaz celebrando con Harry Kane un gol en la final de la Copa de Alemania ante Stuttgart-crédito Annegret Hilse/REUTERS

Díaz acumuló un total de 51 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 4.060 minutos, y marcó en 26 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 23 oportunidades.

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En lo que se refiere a la Bundesliga, Lucho completó 15 goles y 17 asistencias, en 2.451 minutos. A continuación, se detallan los goles que marcó en la presente temporada 2025-2026, contando el que realizó el 16 de mayo de 2026 en la goleada por 5-1 ante Colonia.

En la Copa de Alemania, último partido de Luis Díaz en la temporada con los “Gigantes de Baviera”, el “Guajiro” realizó su última asistencia de la temporada.

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22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

18 de marzo de 2026 - Octavos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta

7 de abril de 2026 - Cuartos de final Ida - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

15 de abril de 2026 - Cuartos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

Estos son los partidos de la selección Colombia en el Mundial de 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).