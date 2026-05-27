Colombia

Los cantantes colombianos siguen facturando en Spotify: las regalías de los artistas muestran un crecimiento en USD468 millones

Blessd y Nanpa Básico son algunos de los ejemplos que mencionó la plataforma, con un crecimiento tanto en sus ingresos como en la cantidad de oyentes en 2025

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Ilustración en acuarela del logo de Spotify sobre los colores de la bandera de Colombia. Abajo aparecen los artistas Blessd, Nanpa Básico y Kapo.
Artistas colombianos superaron los ingresos por 468 millones de dólares en spotify de acuerdo con un informe de la plataforma - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los músicos colombianos recibieron más de $468.000 millones en regalías a través de Spotify durante el 2025, el doble de lo acumulado apenas cuatro años atrás.

La cifra, publicada por la edición 2026 de Loud & Clear Colombia —el informe anual de la plataforma sobre economía del streaming—, sitúa a Colombia entre los mercados de mayor expansión musical en América Latina.

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Detrás de ese número hay un dato que explica su magnitud: más del 90% de esas regalías provino de oyentes ubicados fuera del país. La música colombiana no solo crece en ventas, sino que lo hace desde el exterior, con audiencias consolidadas en América Latina, Estados Unidos y otros mercados que consumen géneros urbanos, pop latino, afrobeat y fusiones del repertorio nacional.

Un ejemplo de playlist curada es Made in Colombia. (Spotify)
La música colombiana ha venido en una evolución constante y actualmente sus ingresos provienen de nuevos seguidores en el exterior - crédito Spotify

El contexto global respalda esa tendencia. El mercado de música grabada en Colombia alcanzó en 2025 un valor de USD 105,2 millones, según el más reciente Informe Global de Música de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), con un crecimiento anual del 17,9%.

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Fue la primera vez que el país superó la barrera de los USD 100 millones, con un desempeño que incluso superó el promedio regional, en un año en que América Latina lideró el crecimiento musical a escala mundial.

El caso de Blessd ilustra la velocidad de esa expansión. Cuando Spotify lo incorporó a su programa Radar en 2021, el artista urbano tenía poco más de 4 millones de oyentes mensuales.

Hoy el barranquillero supera los 26 millones de seguidores de su música en la plataforma. Nanpa Básico recorrió un camino similar: seleccionado para el mismo programa en 2020 con cerca de 1,9 millones de oyentes, actualmente supera los 10 millones, con una comunidad de seguidores que no dejó de crecer tras su aparición en el esquema de impulso para emergentes.

El paisa desplazó a Bad Bunny como el cantante más escuchado en Colombia en el 2025 - crédito captura de pantalla Spotify
El paisa desplazó a Bad Bunny como el cantante más escuchado en Colombia en el 2025 - crédito captura de pantalla Spotify

Ambos casos forman parte de una transformación más amplia que el informe describe con precisión: el crecimiento no está concentrado en grandes figuras internacionales, sino que cada vez más proyectos independientes logran monetizar sus audiencias sin depender de estructuras tradicionales de distribución.

Las regalías generadas por música en español aumentaron 37% en los últimos años, y Colombia ocupa un lugar central en ese auge.

Los números de descubrimiento refuerzan esa lectura. Durante 2025, los artistas colombianos fueron encontrados por nuevos oyentes más de 2.500 millones de veces en Spotify, un incremento del 11% frente al año anterior, impulsado por recomendaciones algorítmicas y listas editoriales.

En paralelo, usuarios de todo el mundo crearon más de 123 millones de listas de reproducción que incluyen canciones colombianas, de las cuales más de 9 millones corresponden a usuarios dentro del país.

Infografía con datos sobre música colombiana en Spotify 2025, incluyendo tocadiscos, nube Spotify, gráficos de regalías, mercado y perfiles de Blessd y Nanpa Básico.
Reporte de Spotify para 2025 sobre la música colombiana, mostrando un crecimiento significativo en regalías, mercado y el impacto de artistas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Para Loud & Clear, el objetivo declarado de publicar estos datos es aportar transparencia sobre cómo circulan los ingresos dentro de la economía del streaming, un modelo que sigue siendo objeto de debate en la industria global.

Los resultados de Colombia, según el informe, muestran un reparto de ingresos más amplio que en décadas anteriores, con beneficios que alcanzan también a productores, compositores, sellos y promotores vinculados al ecosistema creativo nacional.

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