Gustavo Petro se pronunció sobre Alex Saab tras revelaciones que lo vincularían con De la Espriella: “Era uribista de derechas”

La presunta relación de Alex Saab con Abelardo de la Espriella hizo que el presidente Gustavo Petro reaccionara - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Una investigación periodística sobre presuntos movimientos financieros entre el empresario Alex Saab —presunto testaferro y principal operador financiero del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela— y el candidato presidencial Abelardo de la Espriella desató una respuesta pública del presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado fijó posición tras la divulgación de documentos que, según el periodista Daniel Coronell, reposan en un expediente civil cerrado en Florida y apuntan a transferencias de dinero por montos que alcanzan los USD 375.000.

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El reporte atribuye esos giros a compañías asociadas a Saab, entre ellas Group Grand Limited, registrada en Hong Kong y sancionada por autoridades de Estados Unidos, y Consorcio Estructuras Metálicas, ligada a proyectos de vivienda en Venezuela con pagos millonarios y ejecución limitada. La investigación sitúa las operaciones en 2014, cuando De la Espriella ejercía labores de representación legal del empresario colombiano.

Abelardo de la Espriella recibió transferencias por más de USD 370.000 de empresas vinculadas con Alex Saab - crédito Captura de Pantalla Daniel Coronell

Los documentos mencionan una carta firmada por el propio abogado, donde constan tres transferencias bancarias provenientes de esas estructuras empresariales. En el mismo expediente aparecen referencias a una compra inmobiliaria en Miami y a un destinatario identificado como Rafael Mora, nombre que surge en la ruta de uno de los movimientos financieros sin una relación plenamente definida dentro de la investigación.

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Petro reaccionó tras publicación del informe de Daniel Coronell

El presidente Gustavo Petro fijó postura tras conocer las revelaciones y desde su cuenta en la red social X, el mandatario escribió un mensaje de amplia extensión en el que abordó la figura de Alex Saab y cuestionó la narrativa construida alrededor de su nombre en Colombia y Venezuela.

Petro afirmó: “Casi no hablo de este señor Saab, de Barranquilla, fue publicitado como un gran revolucionario en Venezuela, pero a mí me pareció que como muchos árabes del desierto, es un comerciante”.

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En su pronunciamiento también señaló: “La prensa gasto inmensas energías en buscar mis relaciones con Saab, hasta que entendió, muy bien, que no hay ninguna relación; su pérdida de energía la tienen muchos políticos de derecha muy bien relacionados con las mafias, asignándome su pecado a mi, cuando es de ellos”.

Gustavo Petro afirmó que no existe vínculo con Alex Saab y cuestionó a sectores políticos que, según él, intentan atribuirle responsabilidades ajenas - crédito @petrogustavo/X

El mandatario agregó una lectura política sobre la figura del empresario, relacionándolo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, con el que constantemente tiene rencillas políticas: “Saab era uribista de derechas en Barranquilla y revolucionario en Caracas. A eso se le llama el Gatopardo del italiano Lampedusa”.

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“Los gatopardos se disfrazan por épocas, esa es su definición. Ahora vemos como un gatopardo se apoya en un squifo de las mafias”, escribió en X. Las afirmaciones del presidente continuaron con advertencias de carácter político y social: “Ojalá mi pueblo reflexione un poco en que significaría para la humanidad y para Colombia que un ‘squifo’ de la mafia, estafador de la mafia armada genocida, sea presidente”.

Presidente cuestionó versiones sobre su relación con el caso Saab

El jefe de Estado también orientó su mensaje hacia el Caribe colombiano, una región que citó en varias ocasiones y que aprovechó para extender su intervención, retomando —como es habitual desde su llegada a la Presidencia— la obra del escritor Gabriel García Márquez: “Ojo mis paisanos caribeños, que tanta sangre han visto correr, hijos de ‘cien años de soledad’, con pretensiones regionalistas nos quieren volver tribus, y el Caribe es universal y libre”.

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En otra parte de su mensaje hizo referencia al Holocausto y a los nazis, temas que suele mencionar con frecuencia en sus intervenciones públicas: “Si un squifo de la mafia llega al poder en el corazón del mundo habrá un holocausto mayor que el de Hitler, y no será solo en Colombia (...) “Pueblo que conduzca a un nazi al poder es un pueblo suicida y lo llenarán de muerte y sangre”.

Petro afirma que no existe relación con Saab y cuestiona versiones que lo vinculan al caso - crédito Joel González/Presidencia

También lanzó críticas al diario El Heraldo de Barranquilla y a sectores económicos de la región: “Que triste el muy liberal, que dijo ser, periódico el Heraldo de Barranquilla, de los Char comerciantes como Saab, pasaron a heraldos de la mafia (...) El Caribe no es fascista, es libertario y allí nacerá el segundo renacimiento de la humanidad”.

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La investigación de Daniel Coronell también menciona un correo electrónico enviado por Alex Saab en 2015, donde aparece una confirmación bancaria de transferencias que habrían circulado por entidades en Antigua, Estados Unidos y Hong Kong. El documento describe una estructura financiera de carácter complejo.

El expediente agrega que algunos movimientos habrían sido registrados bajo el concepto de “asesoría fiscal internacional”, aunque los documentos cuestionan esa descripción al señalar destinos distintos a ese servicio.

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Hasta el momento, Abelardo de la Espriella no emite una respuesta pública frente a las preguntas surgidas de la investigación. Por su parte, el presidente aprovechó el tema para divulgar un mensaje extenso en el que también aludió a sectores del Caribe vinculados, según sus palabras, a las controversias que rodean a Saab.