Acoso laboral en Red+ Noticias: la periodista Ana Vélez relató lo que padeció en su paso por el canal con Giovanni Celis, “me dijo que no servía”

Vélez señaló que Celis realizaba comentarios inapropiados en los consejos de redacción pero nadie le decía nada por miedo a quedarse sin trabajo - créditos @anitavelez09/IG | Red+ Noticias / Instagram

En medio de los relatos conocidos de periodistas y exempleadas de Red+ Noticias, y de las denuncias de acoso laboral y sexual que señalaron al director y presentador Giovanni Celis —publicadas en un informe de la revista Raya—, se conoció una nueva historia de la periodista Ana María Vélez.

La presentadora y comunicadora compartió su testimonio en una entrevista con el escritor Carlos Alberto Sánchez, difundida la noche del martes 26 de mayo de 2026 en Instagram, en la que narró las difíciles experiencias que enfrentó durante su etapa en el noticiero del Canal Claro.

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Su relato se suma a la ola de denuncias por acoso laboral y presunto acoso sexual contra Giovanni Celis, quien fue apartado temporalmente de su cargo tras la publicación de un informe de la mencionada revista y la apertura de una investigación por parte del Ministerio del Trabajo.

En la conversación, Vélez describió un entorno donde el hostigamiento, la manipulación y el maltrato psicológico eran parte del día a día.

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“Durante mucho tiempo, lo normalizamos todo: los gritos, los insultos, los comentarios fuera de lugar. Era parte del aire que se respiraba”, afirmó la comunicadora.

Además, la periodista relató que, desde su ingreso al canal, notó un patrón de favoritismos, presiones y comentarios despectivos sobre su trabajo, su apariencia y su voz.

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Ella afirmó: “Un día podía recibir un halago, y al siguiente una humillación pública. Eso te desestabiliza, te hace dudar de tu valor profesional y te paraliza”.

El testimonio de poco más de 40 minutos se compartió a través de Instagram la noche del martes 26 de mayo de 2026 - créditos @escritorcarlossanchez/IG | @anitavelez09/IG

Ana María Vélez compartió su testimonio de acoso laboral en Red+ Noticias

Vélez contó que uno de los momentos más difíciles fue cuando, tras una nota que no fue del agrado de la dirección, fue llamada a la oficina y reprendida delante de otros colegas.

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“Me gritó que no servía, que si no me gustaba me fuera. En varias ocasiones cuestionó mi formación, mi capacidad y hasta mi acento”, recordó la presentadora.

Ella añadió que, en ese ambiente, muchas veces las periodistas eran excluidas de coberturas importantes o relegadas a tareas menores, mientras que el círculo cercano al director gozaba de privilegios y protección.

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En el testimonio de la periodista también se confirmó la existencia de mensajes personales e insinuaciones fuera de horario laboral.

“Los límites nunca estuvieron claros. Recibíamos mensajes a las diez, once de la noche, con pretextos de trabajo, pero luego venían los comentarios sobre la ropa, el maquillaje o los supuestos ‘favores’ que uno debía agradecer”, relató Vélez.

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En su relato la periodista mencionó que la presión psicológica era constante

“Había un miedo real a perder el contrato, a que te dejaran sin trabajo de un día para otro, porque todo dependía de la voluntad de una sola persona”, recordó la periodista.

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La periodista Angela Serrano compartió su testimonio el 26 de mayo de 2026 a través de su cuenta de X - crédito @angelaserranom/X

El silencio por miedo a las represalias

Ana María Vélez reconoció que soportó la situación durante meses por miedo a represalias y por la presión económica.

“No es fácil denunciar cuando sabes que te pueden cerrar las puertas en otros medios. Además, muchas veces los testigos callan por miedo o por complicidad, y eso hace que la víctima se sienta sola y sin salida”, expresó la

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La periodista señaló que, en reuniones de redacción, los comentarios sexistas y los chistes de doble sentido eran frecuentes, pero nadie se atrevía a confrontar al director.

Vélez describió cómo se vivía la situación en medio de los consejos: “Había una cultura de silencio, de mirar para otro lado. Si alguien se quejaba, era acusado de conflictivo o de no saber ‘aguantar presión’”.

Por todo lo anterior, la presentadora hizo hincapié en que los episodios de acoso y maltrato no solo afectaron su salud mental, sino que la llevaron a cuestionar su vocación periodística.

“Llegué a pensar que el problema era mío, que no era lo suficientemente fuerte. Me costó mucho tiempo entender que lo que viví no era normal ni aceptable”, confesó.

Las declaraciones de la comunicadora Paula granados también expusieron que altos directivos del informativo ordenaron eliminar material audiovisual clave sobre el caso de Dilan Cruz, ocurrido en 2019 durante una manifestación en Bogotá como parte del estallido social - crédito @aqmoncaleanowtr / X

Ana María Vélez destacó la valentía de sus colegas al denunciar lo ocurrido en Red+ Noticias

En la entrevista, la periodista también celebró que, gracias al valor de quienes se atrevieron a contar su historia, hoy el caso esté siendo investigado por las autoridades y por el propio canal.

“No buscamos venganza, sino dignidad. Que se reconozca el daño y que ningún periodista, mujer u hombre, tenga que pasar por lo mismo”, aseveró Vélez.

Tras la suspensión temporal de Giovanni Celis, Claro Colombia anunció una investigación interna para esclarecer los hechos y garantizar un ambiente laboral seguro y respetuoso.