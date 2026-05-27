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Jorge Carrascal fue blanco de los hinchas de Flamengo: la barra insultó al colombiano en el último partido de la Copa Libertadores

Carrascal viaja a Colombia para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección y una vez culmine definirá su continuidad o un cambio de equipo

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La barra brava del Flamengo le soltó la mano al jugador colombiano por sus recurrentes expulsiones - crédito REUTERS/Ricardo Moraes
La barra brava del Flamengo le soltó la mano al jugador colombiano por sus recurrentes expulsiones - crédito REUTERS/Ricardo Moraes

La tensión entre la hinchada, insultos y Jorge Carrascal alcanzó su punto crítico en el estadio Maracaná, cuando el futbolista colombiano del Flamengo fue blanco de fuertes cánticos ofensivos antes del partido de Copa Libertadores frente a Cusco.

El clima en Río de Janeiro se tornó aún más hostil tras la reciente expulsión del mediocampista, lo que incrementó el malestar entre los aficionados y profundizó su distanciamiento con el club.

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La afición del Flamengo insultó a Carrascal porque su expulsión en la derrota ante Palmeiras condicionó gravemente el desempeño del equipo y exacerbó el descontento derivado de los malos resultados y repetidas indisciplinas. Desde las tribunas del Maracaná se escucharon cánticos como “¡El Carrascal se va a joder, mi Flamengo no te necesita!”, responsabilizándolo por la reciente derrota en la más reciente jornada del Brasileirao.

La hostilidad hacia Carrascal tiene su origen en la expulsión sufrida frente a Palmeiras, que fue confirmada por el VAR de la CBF tras una falta peligrosa a los 21 minutos. Desde su llegada al club, el mediocampista ha acumulado tres expulsiones solo en 2026, además de otras sanciones disciplinarias y críticas a su profesionalismo. Carrascal suma 52 partidos, 5 goles, 9 asistencias y siete amonestaciones con el Flamengo.

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Post de cuenta de hinchas del Flamengo sobre insultos a Jorge Carrascal - crédito X
Post de cuenta de hinchas del Flamengo sobre insultos a Jorge Carrascal - crédito X

La reacción de la institución tampoco se hizo esperar. La directiva consideró insostenible la convivencia del jugador con la hinchada y tomó la decisión de buscar su salida para intentar recuperar los 11 millones de euros invertidos por sus derechos, mientras que ya existen acercamientos desde Rusia y Francia.

Las tensiones no se limitaron al terreno de juego. La paciencia de la dirigencia y el cuerpo técnico de Flamengo se agotó tras varios episodios de indisciplina dentro y fuera del campo, sumados a las expulsiones. El club impuso sanciones internas y evaluó negociaciones en mercados del extranjero.

Carrascal también ha sido cuestionado por sus festejos y la frecuencia con la que asiste a reuniones sociales durante periodos de sanción, lo que ha intensificado las críticas sobre su comportamiento y ha profundizado la fractura con la afición y los dirigentes del club.

Jorge Carrascal fue encontrado de fiesta, cuando la barra de Flamengo fue a buscarlo

El volante habría celebrado su cumpleaños antes de unirse a la selección Colombia, pese a terminar de manera anticipada su participación en el Brasileirao - crédito X/@simpraisa

El ambiente tenso trascendió lo deportivo y se tornó personal para Jorge Carrascal. El día de su cumpleaños y en coincidencia con su convocatoria a la selección de Colombia para el Mundial, un grupo numeroso de aficionados acudió hasta el condominio donde reside en Río de Janeiro. L

a prensa brasileña indicó que la hinchada intentó confrontarlo por su actitud y las consecuencias de su última expulsión, pero Carrascal permaneció aislado celebrando en privado.

Frente al aumento de la presión social, el cuerpo técnico y parte del vestuario intentaron respaldar al futbolista. “Con un pie alto que no creo que fuera agresión, donde hay contacto... No creo que eso sea agresión. Hoy fue accidental”, dijo Leonardo Jardim tras el partido en el que fue expulsado. El entrenador reconoció que el club aplicó sanciones cuando lo consideró necesario, pero diferenció la gravedad de la última falta.

Jorge Carrascal acumula 53 partidos con la camiseta de Flamengo - crédito REUTERS/Rodrigo Valle
Jorge Carrascal acumula 53 partidos con la camiseta de Flamengo - crédito REUTERS/Rodrigo Valle

El zaguero Leo Pereira resaltó el arrepentimiento de su compañero: “Habló con nosotros allí, lamenta mucho haber sido expulsado... Nadie sale al campo para que lo expulsen. Ha sido fundamental muchas veces para ganar partidos. Pero sí, pidió disculpas; hablamos de lo fundamental que es mantener a los once jugadores en el campo durante los 90 minutos”.

En cuanto a Jorge Carrascal, pidió disculpas públicas y recalcó que no tuvo intención de perjudicar al equipo ni a la hinchada. El mediocampista manifestó su pesar tanto ante sus compañeros como ante los seguidores y el cuerpo técnico, y reconoció el impacto emocional del momento.

Pese a los intentos por minimizar las repercusiones mediante sanciones internas y respaldo técnico, la reacción de la afición del Flamengo deja en duda la continuidad del colombiano en el equipo. El momento adverso ha marcado profundamente a Carrascal, quedando reflejado el costo emocional de la crisis tanto en su entorno profesional como personal.

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