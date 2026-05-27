Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano tras dirigir a Nacional de Montevideo - crédito Atlético Bucaramanga

Pablo Peirano asumió este miércoles 27 de mayo de 2026 como nuevo entrenador de Atlético Bucaramanga, con la tarea de reconstruir a un equipo que quedó eliminado de la Liga y de la Copa BetPlay en el primer semestre y que, en la segunda mitad de 2026, solo competirá en la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

El último club del uruguayo, de 51 años, fue Nacional de Montevideo, donde dirigió 33 partidos con 23 victorias, cinco empates y cinco derrotas. Su salida se produjo tras quedar fuera en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2025, caer en los octavos de final de la Copa AUF Uruguay y perder definiciones ante Peñarol.

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La llegada de Peirano se produjo después de la salida de Leonel Álvarez, que dejó el cargo el 8 de abril por los malos resultados. Desde entonces, Wilberth Perea quedó como técnico encargado, pero el equipo no revirtió su desempeño y terminó fuera de los dos torneos que disputaba, añadió ese medio.

La presentación oficial se realizó en la sala de prensa del estadio Américo Montanini. Antes, el club había anunciado su contratación con un video en redes sociales: “De la ciudad me gusta mucho el clima, es una ciudad que es muy agradable, es muy linda (...) Me gusta la esencia que tiene de competir, una esencia de equipo que propone de local y de visita”.

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