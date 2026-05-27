Colombia

Así fue la emocionada reacción de Richard Ríos al ver su lámina en el álbum Panini del Mundial en 2026: “Hay un montón de gente buscándolo”

Durante un evento en una reconocida tienda de ropa deportiva en el norte de Bogotá, la dinámica permitió que se encontrara con el sticker y lo guardara dentro de su colección

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El mediocampista de la selección Colombia se emocionó y guardó la lámina para el recuerdo - crédito @soymian_/IG

Richard Ríos se mostró bastante emocionado cuando, en medio de una dinámica en redes sociales, abrió un sobre del álbum Panini del Mundial 2026 en plena tienda de Unicentro y sacó su propia lámina de la selección Colombia.

El hecho, que quedó registrado en video, desató una celebración con gritos, abrazos y saltos en el local con la persona que realizaba la actividad en medio de un lanzamiento oficial de una reconocida marca deportiva.

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El volante del Benfica, convocado por el seleccionador Néstor Lorenzo para su primera Copa del Mundo, se encontraba revisando cartas coleccionables en la tienda del centro comercial bogotano cuando el creador de contenido @soymian_ lo reconoció y propuso el reto.

créditos @fcfseleccioncol/IG
créditos @fcfseleccioncol/IG

Las reglas eran simples: si el siguiente sobre traía una lámina de la selección Argentina, el influenciador le regalaba un par de tenis a uno de los compradores dentro de recinto. El primer intento no deparó ninguna carta argentina y la tienda se llenó de risas.

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Ríos entonces tomó la iniciativa. “Si a mí me sale Colombia, regalamos dos camisetas Nike”, anunció ante el micrófono con el entusiasmo que lo ha vuelto popular entre los hinchas.

El segundo sobre se abrió carta a carta, con la atención de todos los presentes clavada en cada movimiento. La lámina colombiana apareció y era él que aparecía en el sticker, por lo que el festejo fue inmediato.

Pero, el gesto final definió el video: el mediocampista de 25 años guardó la lámina en el bolsillo del pantalón sin dudarlo. @soymian_ cumplió su parte y recorrió los pasillos del local mostrando las camisetas prometidas antes de cerrar el clip con una invitación a su comunidad.

Richard Ríos es figura indiscutida del equipo dirigido por Abel Ferreira - crédito Palmeiras
Richard Ríos es figura indiscutida del equipo dirigido por Abel Ferreira - crédito Palmeiras

El material acumula miles de reproducciones en redes sociales. Ríos llega al torneo tras una temporada de 43 partidos con el Benfica, en la que anotó 7 goles en todas las competencias. Colombia debutará en el Grupo K del Mundial y medirá fuerzas con Portugal el 27 de junio en Miami.

Las reacciones en el clip no tardaron en aparecer y los comentarios se salieron de control: “Si yo fuera él, también me guardaría como recuerdo por mi primer mundial”; “Todos somos Richard Ríos cuando nos sale el que menos estábamos esperando”, entre otros.

Richard Ríos habló de James Rodríguez previo al inicio del mundial

La selección Colombia avanza en sus preparativos finales para el debut en el Mundial 2026, donde el ambiente de competencia se intensifica entre los 55 preseleccionados que entrenan en Medellín. Richard Ríos, ex volante del Palmeiras de Brasil, se reunió recientemente con el grupo en Bogotá tras concluir la temporada europea y compartió sus impresiones en una rueda de prensa.

James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, el tridente ofensivo de Colombia. - Crédito: AFP
James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos, el tridente ofensivo de Colombia. - Crédito: AFP

Durante un evento publicitario, Ríos destacó la influencia de James Rodríguez en la interna del equipo. Definió al capitán como “uno de los mejores del mundo” y subrayó tanto sus cualidades futbolísticas como personales:

“Es una persona espectacular, siempre quiere ganar y motiva mucho al grupo”. Para Ríos, la convivencia con James representa un punto alto de su experiencia, al considerarlo también un amigo fuera del campo.

El mediocampista confesó sentir ansiedad y esperanza por integrar la lista definitiva para el torneo. Explicó que existe nerviosismo entre los jugadores, quienes luchan a diario por un lugar en la convocatoria, todos motivados por el mismo sueño colectivo de participar en la Copa del Mundo.

Consultado sobre el rendimiento del equipo en los recientes amistosos ante Croacia y Francia, Ríos reconoció que esas derrotas sirvieron de advertencia. Señaló que los partidos dejaron lecciones “sobre la exigencia del Mundial” y admitió que el equipo trabaja para corregir los errores detectados, aspirando a llegar fortalecido a la competencia.

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