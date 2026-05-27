Colombia

El candidato Santiago Botero le preguntó a Aida Victoria si Westcol evade impuestos: “A mí pregúntame cómo coge”

La creadora de contenido barranquillera se volvió tendencia en redes sociales tras la publicación de una entrevista con el candidato presidencial, en la que abordó su plan de gobierno y sus propuestas para combatir la corrupción en caso de resultar electo

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El candidato presidencial interrogó a Aida sobre el manejo financiero de Westcol y le preguntó directamente si existía evasión de impuestos por parte del creador de contenido - crédito captura de pantalla Contenido de Valore / YouTube - Westcol / Kick
El candidato presidencial interrogó a Aida sobre el manejo financiero de Westcol y le preguntó directamente si existía evasión de impuestos por parte del creador de contenido - crédito captura de pantalla Contenido de Valore / YouTube - Westcol / Kick

La aparición de Aida Victoria Merlano en una transmisión en vivo junto al candidato presidencial Santiago Botero ha generado un amplio debate en el entorno digital colombiano.

La empresaria e influenciadora, reconocida por su capacidad para generar conversación en redes sociales, participó de un extenso diálogo con Botero que rápidamente captó la atención de miles de usuarios y espectadores en distintas plataformas.

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El encuentro, transmitido en tiempo real, no solo se destacó por la presencia de dos figuras mediáticas, sino también por la profundidad y el tono directo de los intercambios. En el transcurso de la charla, Aida Victoria Merlano y Santiago Botero discutieron temas que forman parte de la agenda pública nacional, haciendo especial énfasis en las propuestas que el candidato planea implementar para enfrentar la corrupción, uno de los desafíos más persistentes en el país.

Botero sorprendió al preguntar a Aida sobre el manejo financiero de su expareja Westcol, lo que añadió polémica a la entrevista - crédito captura de pantalla Contenido de Valore
Botero sorprendió al preguntar a Aida sobre el manejo financiero de su expareja Westcol, lo que añadió polémica a la entrevista - crédito captura de pantalla Contenido de Valore

Durante la entrevista, Santiago Botero sorprendió a la audiencia al dirigir una pregunta personal a Aida Victoria Merlano sobre su expareja, el popular streamer Westcol. El candidato no solo mencionó al creador de contenido, sino que también cuestionó abiertamente cómo maneja sus ingresos y si existe alguna irregularidad fiscal, al preguntar si Westcol evade impuestos. Esta intervención añadió un matiz polémico a la conversación y generó múltiples reacciones entre los seguidores de ambos en las redes sociales.

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Las declaraciones llegaron en medio de ejemplos de corrupción que Botero le mencionó a Aida, por lo que ella mencionó: “Si hablas de darle balín, pues darle balín a todos los corruptos y que caiga el que tenga que caer, a mí me encantaría”, a lo que el candidato la interrumpió poniéndose una cara de cartón con la cara de Westcol que estaba en el set. “Te pregunto, ¿es corrupto o no?“, dijo Botero.

MAV y El Gómez le dieron consejos a Westcol para que sus noviazgos le duren sólidos y felices - crédito @westcol/IG
El candidato Santiago Botero generó sorpresa al cuestionar en vivo a Aida Victoria sobre su ex, el streamer Westcol, preguntando si él evadía impuestos - crédito @westcol/IG

Ante el cuestionamiento, Aida, sorprendida por el giro de la charla, dijo: “¿Westcol?, no...“, ”Nunca ha evadido un impuesto", preguntó Botero. “Mira, la verdad, no sé, a mí pregúntame cómo coge, pero ya cómo maneja su plata, no tengo ni idea (...) Respondiendo a tu pregunta, no sé nada, no sé cómo maneja sus dineros, no sé si es de los grandes contribuyentes de este país", respondió Aida.

En la misma entrevista, el intercambio entre ambos adquirió un tono especialmente tenso al abordar propuestas que generaron polémica entre la audiencia.

Durante la conversación, Aida Victoria cuestionó la legalidad y factibilidad de varias iniciativas presentadas, señalando que muchas de ellas resultan “inconstitucionales” y “irrealizables”. La discusión se intensificó cuando se planteó la idea de convocar un referendo para habilitar la pena de muerte en casos de corrupción y abuso sexual, así como eliminar beneficios penales y retirar al país de acuerdos internacionales.

La influenciadora discutió con Botero sobre la posibilidad de retirar a Colombia de acuerdos internacionales, señalando posibles consecuencias diplomáticas - crédito captura de pantalla Contenido de Valore/ YouTube
La influenciadora discutió con Botero sobre la posibilidad de retirar a Colombia de acuerdos internacionales, señalando posibles consecuencias diplomáticas - crédito captura de pantalla Contenido de Valore/ YouTube

Aida Victoria dejó claro que restablecer la pena de muerte no es una opción en Colombia. Recordó que “no se puede poner la pena de muerte” porque la Constitución lo prohíbe y el país está sujeto al Pacto Interamericano de Derechos Humanos. Ante la insistencia sobre la posibilidad de modificar la Constitución mediante un referendo, fue enfática: “Tenemos una constitución que lo prohíbe”. Además, remarcó la importancia de ese marco legal al afirmar: “La Constitución Política básicamente es la base bajo la cual se hacen el resto de las leyes”.

El intercambio se volvió aún más crítico cuando surgió la propuesta de abandonar acuerdos internacionales, como el de Escazú. Aida advirtió sobre las consecuencias diplomáticas de esa decisión y cuestionó cualquier intento de gobernar por encima de los contrapesos institucionales.

Merlano cuestiona en vivo las propuestas de Botero: “Tu forma de gobierno me parece utópica, me parece irrealizable. Inconstitucional” - crédito captura de pantalla Contenido de Valore/ YouTube
Merlano cuestiona en vivo las propuestas de Botero: “Tu forma de gobierno me parece utópica, me parece irrealizable. Inconstitucional” - crédito captura de pantalla Contenido de Valore/ YouTube

La tensión se elevó cuando se planteó la opción de actuar sin pedir autorización judicial. “Tú estás apuntando a encabezar la rama ejecutiva. Pero el poder judicial no”, respondió, subrayando los límites del poder presidencial. Más adelante, consideró que enviar personas a cárceles en El Salvador o desconocer fallos de las altas cortes representa un “desequilibrio de poderes”, y enfatizó que “la función de un presidente no es reemplazar a los jueces ni convertir su voluntad en fuente principal de legalidad”.

Durante la charla, Aida Victoria también manifestó su rechazo a la propuesta de facilitar el porte de armas y eliminar garantías en nombre del orden público. “No querría para mi hijo un país en el que yo sepa que cualquier persona en la calle puede tener un arma”, expresó.

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