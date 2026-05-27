Carla Giraldo ‘le cantó la tabla’ a Tebi Bernal por su actitud en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Estoy enojado”

La presentadora del programa le recordó que están en la recta final y debe mostrar una mejor actitud - crédito @canalrcn/IG

La recta final de La casa de los famosos Colombia está “que quema” por una tensión que ya no pasa solo por las alianzas entre participantes, sino por el vínculo entre estrategia y respaldo del público.

En la gala del 26 de mayo, la presentadora Carla Giraldo llamó la atención en vivo a Tebi Bernal, después de que el finalista admitiera su malestar en plena semana decisiva, y le pidió que ajustara su actitud de cara al debate final y ante los televidentes que lo mantuvieron en competencia.

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El regaño al participante se produjo cuando Giraldo, además de anunciar que los cuatro finalistas deberán preparar un discurso de cerca de un minuto y medio para sus campañas del 27 de mayo, decidió detenerse en el tono con el que Bernal encaraba ese tramo del programa.

La observación llegó después de que el participante vinculara el costo de la campaña con una supuesta restricción en su relación con Alexa Torrex, jefa de campaña de Alejandro Estrada.

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La presentadora agradeció el gesto de Karola, pero le recordó que tiene pareja - crédito cortesía Canal RCN

Giraldo no se limitó a moderar el intercambio. Tomó una posición explícita sobre el modo en que Bernal estaba procesando el conflicto interno y puso el foco en un dato que convirtió en argumento de autoridad: el 6% con el que, según recordó, el concursante entró a esa instancia por voto del público.

Antes del intercambio más tenso de la noche, Bernal había resumido su estado de ánimo con una frase breve: “Estoy enojado”, dijo Tebi Bernal en la gala del programa. La declaración funcionó como punto de partida para una conversación que dejó de girar en torno al malestar personal y pasó a discutir qué se les exige a los finalistas en la última semana.

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Cuando la presentadora le pidió precisiones sobre el costo de las campañas, Bernal expuso el conflicto que, según él, se abrió con el entorno de Estrada: “Por ejemplo, ya no me dejan hablar con Alexa, me prohibieron la amistad. O sea, vamos, esperemos a que el viernes qué pase”, dijo Bernal.

Tebi estuvo encerrado en el calabozo durante unos días mientras pagaban el castigo impuesto por sus compañeros - crédito Canal RCN Prensa

Giraldo llevó esa afirmación al terreno de la responsabilidad individual y preguntó de forma directa quién había impuesto esa prohibición. La respuesta de Bernal fue breve: “Alejo”, respondió Bernal.

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La frase para muchos de los seguidores del formato, plateó la idea de que la competencia había empezado a alterar vínculos que hasta entonces podían convivir con el juego.

Estrada rechazó de inmediato esa caracterización. En el mismo intercambio, negó haber vetado la relación y buscó encuadrar su pedido en términos de campaña: “No, yo no, yo no prohibí, yo solo pedí: ‘Oye, ayúdame, estamos en campaña, compitamos. Ayer vi una actitud no tan agradable, pero pues tiene un fondo y bueno, dale, adelante’”, dijo Alejandro Estrada en la gala del programa.

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El actor no pudo reaccionar ante las palabras de Valentino - crédito cortesía canal RCN

La intervención más extensa de la noche llegó cuando Giraldo dejó atrás la discusión puntual entre Bernal y Estrada y convirtió el episodio en una observación sobre la legitimidad que da el voto del público.

“Pues yo creo que es el costo que también ha puesto tu 6%. Es el costo que Colombia te dio a ti, porque eres el primero en estar ahí dentro de esos cuatro por el que votó Colombia, Tebi”, dijo Carla Giraldo en la gala del programa.

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Giraldo completó esa idea con una defensa del esfuerzo hasta el final de la competencia y con una apelación directa al sentido del programa. Recordó que, aun con roces, amistades rotas o tensiones acumuladas, los participantes siguen ahí por “un sueño”, por una decisión propia y por el respaldo de quienes votan “cada cuatro horas” por ellos.

Carla Giraldo habló como presentadora del reality y reveló que la producción ya entró en una fase clave: los finalistas deberán defender su campaña con un discurso y enfrentar un debate al día siguiente.

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Los finalistas tendrán que exponer en un discurso las razones por las que los colombianos deben votar por ellos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La conductora cerró su intervención con una pregunta que resumió la preocupación de la gala y dejó planteada la exigencia para la jornada siguiente. “Tebi, ¿mañana en el debate vas a estar con esa actitud? ¿O por lo menos vamos a tratar de respirar hoy y pensar en que siempre se puede volver a comenzar?”, dijo Giraldo.

Bernal respondió con una sola palabra: “Dale”, dijo Bernal. Después, Giraldo insistió en la idea con la que quiso reordenar el cierre de la noche: “Te pregunto, ¿vas a estar como, como queremos verte? Como un ganador también, porque ustedes cuatro son ganadores. ¿Listo?”, dijo Giraldo.

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