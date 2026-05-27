Colombia

Carla Giraldo ‘le cantó la tabla’ a Tebi Bernal por su actitud en la final de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Estoy enojado”

Las diferencias entre Tebi Bernal y Alejandro Estrada salieron a flote en plena gala, marcando el clima previo a la última campaña que definirá al ganador en esta intensa edición del ‘reality’ colombiano

Guardar
Google icon

La presentadora del programa le recordó que están en la recta final y debe mostrar una mejor actitud - crédito @canalrcn/IG

La recta final de La casa de los famosos Colombia está “que quema” por una tensión que ya no pasa solo por las alianzas entre participantes, sino por el vínculo entre estrategia y respaldo del público.

En la gala del 26 de mayo, la presentadora Carla Giraldo llamó la atención en vivo a Tebi Bernal, después de que el finalista admitiera su malestar en plena semana decisiva, y le pidió que ajustara su actitud de cara al debate final y ante los televidentes que lo mantuvieron en competencia.

PUBLICIDAD

El regaño al participante se produjo cuando Giraldo, además de anunciar que los cuatro finalistas deberán preparar un discurso de cerca de un minuto y medio para sus campañas del 27 de mayo, decidió detenerse en el tono con el que Bernal encaraba ese tramo del programa.

La observación llegó después de que el participante vinculara el costo de la campaña con una supuesta restricción en su relación con Alexa Torrex, jefa de campaña de Alejandro Estrada.

PUBLICIDAD

La presentadora agradeció el gesto de Karola, pero le recordó que tiene pareja - crédito cortesía Canal RCN
La presentadora agradeció el gesto de Karola, pero le recordó que tiene pareja - crédito cortesía Canal RCN

Giraldo no se limitó a moderar el intercambio. Tomó una posición explícita sobre el modo en que Bernal estaba procesando el conflicto interno y puso el foco en un dato que convirtió en argumento de autoridad: el 6% con el que, según recordó, el concursante entró a esa instancia por voto del público.

Antes del intercambio más tenso de la noche, Bernal había resumido su estado de ánimo con una frase breve: “Estoy enojado”, dijo Tebi Bernal en la gala del programa. La declaración funcionó como punto de partida para una conversación que dejó de girar en torno al malestar personal y pasó a discutir qué se les exige a los finalistas en la última semana.

Cuando la presentadora le pidió precisiones sobre el costo de las campañas, Bernal expuso el conflicto que, según él, se abrió con el entorno de Estrada: “Por ejemplo, ya no me dejan hablar con Alexa, me prohibieron la amistad. O sea, vamos, esperemos a que el viernes qué pase”, dijo Bernal.

----
Tebi estuvo encerrado en el calabozo durante unos días mientras pagaban el castigo impuesto por sus compañeros - crédito Canal RCN Prensa

Giraldo llevó esa afirmación al terreno de la responsabilidad individual y preguntó de forma directa quién había impuesto esa prohibición. La respuesta de Bernal fue breve: “Alejo”, respondió Bernal.

La frase para muchos de los seguidores del formato, plateó la idea de que la competencia había empezado a alterar vínculos que hasta entonces podían convivir con el juego.

Estrada rechazó de inmediato esa caracterización. En el mismo intercambio, negó haber vetado la relación y buscó encuadrar su pedido en términos de campaña: “No, yo no, yo no prohibí, yo solo pedí: ‘Oye, ayúdame, estamos en campaña, compitamos. Ayer vi una actitud no tan agradable, pero pues tiene un fondo y bueno, dale, adelante’”, dijo Alejandro Estrada en la gala del programa.

El actor no pudo reaccionar ante las palabras de Valentino - crédito cortesía canal RCN
El actor no pudo reaccionar ante las palabras de Valentino - crédito cortesía canal RCN

La intervención más extensa de la noche llegó cuando Giraldo dejó atrás la discusión puntual entre Bernal y Estrada y convirtió el episodio en una observación sobre la legitimidad que da el voto del público.

“Pues yo creo que es el costo que también ha puesto tu 6%. Es el costo que Colombia te dio a ti, porque eres el primero en estar ahí dentro de esos cuatro por el que votó Colombia, Tebi”, dijo Carla Giraldo en la gala del programa.

Giraldo completó esa idea con una defensa del esfuerzo hasta el final de la competencia y con una apelación directa al sentido del programa. Recordó que, aun con roces, amistades rotas o tensiones acumuladas, los participantes siguen ahí por “un sueño”, por una decisión propia y por el respaldo de quienes votan “cada cuatro horas” por ellos.

Carla Giraldo habló como presentadora del reality y reveló que la producción ya entró en una fase clave: los finalistas deberán defender su campaña con un discurso y enfrentar un debate al día siguiente.

Cuatro hombres sentados en un sofá de estampado de leopardo. Al fondo, un gran logo de neón con 'La Casa de los Famosos Colombia' ilumina el set.
Los finalistas tendrán que exponer en un discurso las razones por las que los colombianos deben votar por ellos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La conductora cerró su intervención con una pregunta que resumió la preocupación de la gala y dejó planteada la exigencia para la jornada siguiente. “Tebi, ¿mañana en el debate vas a estar con esa actitud? ¿O por lo menos vamos a tratar de respirar hoy y pensar en que siempre se puede volver a comenzar?”, dijo Giraldo.

Bernal respondió con una sola palabra: “Dale”, dijo Bernal. Después, Giraldo insistió en la idea con la que quiso reordenar el cierre de la noche: “Te pregunto, ¿vas a estar como, como queremos verte? Como un ganador también, porque ustedes cuatro son ganadores. ¿Listo?”, dijo Giraldo.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos ColombiaCarla GiraldoTebi BernalColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia llegó al Mundial 2026 con una de las plantillas más veteranas: superó en edad promedio a España y Francia

La formación oficial convocada incluye a jugadores experimentados como David Ospina y James Rodríguez, además de talentos más jóvenes que buscarán afirmarse en la máxima cita del fútbol internacional

La selección Colombia llegó al Mundial 2026 con una de las plantillas más veteranas: superó en edad promedio a España y Francia

Acoso laboral en Red+ Noticias: la periodista Ana Vélez relató lo que padeció en su paso por el canal con Giovanni Celis, “me dijo que no servía”

Vélez se sumó a dos de sus colegas, Paula Granados y Angela Serrano, quienes, tras la decisión del canal de apartar al director y presentador Giovanni Celis, señalado como presunto acosador, decidieron alzar la voz

Acoso laboral en Red+ Noticias: la periodista Ana Vélez relató lo que padeció en su paso por el canal con Giovanni Celis, “me dijo que no servía”

Matador desempolvó entrevista donde Abelardo de la Espriella contaba que quemaba gatos cuando era niño: “Se ríe contando que hizo sufrir a un animal”

El artista gráfico volvió a despacharse en contra del abogado y candidato presidencial, recordándole polémica entrevista en The Suso’s Show

Matador desempolvó entrevista donde Abelardo de la Espriella contaba que quemaba gatos cuando era niño: “Se ríe contando que hizo sufrir a un animal”

El aeropuerto El Dorado de Bogotá tendrá cambios en sus zonas de migración: cámaras de vigilancia analizarán en vivo a viajeros sospechosos

La reciente ampliación de instalaciones incluye nuevos módulos biométricos y mejoras en monitoreo, lo que permitirá gestionar con mayor efectividad el esperado aumento de pasajeros internacionales durante copa del mundo 2026

El aeropuerto El Dorado de Bogotá tendrá cambios en sus zonas de migración: cámaras de vigilancia analizarán en vivo a viajeros sospechosos

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

El “Cardenal” tendrá que visitar la capital de Uruguay, con la obligación de sumar los tres puntos para seguir con vida en el torneo de clubes más importante de América

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

Ola de violencia electoral afecta campañas de Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda: 63 hechos en 21 departamentos

Ejército Nacional denunció ataque con explosivos a tropas en Guaviare y advirtió riesgos para la población civil

ELN vuelve a atacar con drones una estación de Policía en Chocó: comunidades pide cese de hostilidades

ENTRETENIMIENTO

El candidato Santiago Botero le preguntó a Aida Victoria si Westcol evade impuestos: “A mí pregúntame cómo coge”

El candidato Santiago Botero le preguntó a Aida Victoria si Westcol evade impuestos: “A mí pregúntame cómo coge”

Esperanza Gómez reveló la millonada que gasta mensualmente en “arreglitos” y vanidad: son más de 10 mil dólares

Melissa Martínez respondió a los rumores de un romance con Andrés Altafulla y el ‘Tino’ Asprilla: “Me quedaré con el rubio”

Esta es la millonada que facturan los cantantes colombianos en Spotify: las regalías de los artistas nacionales han crecido millones de dólares

Isabella Santodomingo relató la odisea para votar por presidente de Colombia en Miami: “No nos querían dejar entrar”

Deportes

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

Atlético Bucaramanga confirmó el reemplazo de Leonel Álvarez: Pablo Peirano vuelve al fútbol colombiano

Luka Modrić, figura de la selección Croacia, tendría pensado retirarse tras el Mundial de 2026: esto se sabe

Peñarol vs. Santa Fe Copa Libertadores EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido desde Montevideo

Jorge Carrascal fue blanco de los hinchas de Flamengo: la barra insultó al colombiano en el último partido de la Copa Libertadores

Luis Díaz envió emotivo mensaje a pocos días del Mundial 2026 con la selección Colombia: “Dejar todo por esta camiseta”