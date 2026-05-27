Colombia

Hay diez procesos abiertos contra Gustavo Petro por presunta participación en política, confirmó la Comisión de Acusación de la Cámara

El organismo parlamentario notificó a la Procuraduría la existencia de estos expedientes activos por denuncias de intervención política del presidente, tras declaraciones recientes y solicitudes formales

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Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
La entidad legislativa notificó que mantiene diez expedientes relacionados con denuncias y quejas por presunta participación política del presidente, mientras avanzan las investigaciones por recientes declaraciones y publicaciones - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes respondió que actualmente existen diez expedientes en curso relacionados con denuncias y quejas contra el presidente Gustavo Petro por supuesta participación indebida en actividades políticas.

Esta información fue comunicada a la Procuraduría General de la Nación mediante una carta firmada por Gloria Arizabaleta, presidenta de la comisión, el 26 de mayo de 2026.

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En la misiva, la comisión detalla los números de los expedientes activos: 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472. La información se entregó tras la solicitud formal realizada por el Ministerio Público, que pidió claridad sobre el estado de las investigaciones abiertas por presunta intervención política del mandatario.

Comisión de Acusación - crédito Comisión de Acusación
Comisión de Acusación detalló los números de los expedientes activos: 6440, 7097, 7150, 7332, 7467, 7468, 7469, 7470, 7471 y 7472 - crédito Comisión de Acusación

El documento oficial indica que la Procuraduría forma parte de estos procesos, al tratarse de asuntos vinculados a aforados constitucionales.

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“Se precisa que la Procuraduría General de la Nación hace parte de los procesos que cursan ante esta Comisión respecto de los aforados constitucionales, razón por la cual tiene acceso a las actuaciones correspondientes dentro del marco de sus competencias legales y constitucionales”, señala el oficio enviado por la comisión.

La comisión también informó a la Procuraduría que la revisión de los expedientes puede hacerse de manera presencial en sus instalaciones, siempre que se agende previamente mediante correo electrónico y siguiendo los protocolos establecidos para el acceso a actuaciones procesales.

“La consulta y revisión de los expedientes podrá realizarse directamente en las instalaciones de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, concluye la carta firmada por Arizabaleta.

Retrato en acuarela de un hombre con cabello gris y gafas, vestido de traje azul y camisa clara, mirando directamente al frente, sosteniendo un lápiz.
El presidente Gustavo Petro ha sido cuestionado por diferentes sectores políticos por sus declaraciones en X - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las investigaciones se mantienen en trámite y, según se conoció, al menos uno de los procesos está asignado a la representante Olga Lucía Velásquez, aunque ese trámite no habría avanzado debido a una recusación en contra de la congresista.

LLa apertura de estos expedientes ocurre luego de recientes declaraciones del presidente.

El 26 de mayo de 2026, durante un evento en Ciénaga (Magdalena), Gustavo Petro expresó: “Votamos por la vida o votamos por la muerte”. Al día siguiente, la comisión ratificó que existen diez investigaciones activas por presunta participación política. “Ya me quieren procesar: vida no es el nombre de un candidato y muerte tampoco. Pero hay que pensar porque o si no lo que hacen es matar a nuestros propios hijos. Y ya ha pasado”, afirmó el mandatario.

Estas expresiones y otras publicaciones en redes sociales figuran como motivo de nuevas indagaciones. La comisión aclaró que la decisión de abrir una nueva investigación de oficio deriva de “las últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales” del presidente en contexto electoral.

Ese mismo día, la candidata presidencial Claudia López presentó una denuncia penal y una queja disciplinaria ante la comisión, señalando preocupación por la supuesta intervención del presidente en la campaña electoral y su apoyo al candidato Iván Cepeda.

De hecho, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por supuesta intervención en política.

La decisión se tomó luego de que el mandatario realizara declaraciones y publicaciones en sus redes sociales sobre las elecciones presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

Comisión de Acusaciones - crédito suministrada
La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por supuesta intervención en política - crédito suministrada

“Teniendo en cuenta las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5ª de 1992, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (artículo 422 Código Penal)”, se lee en el documento firmado por Gloria Elena Arizabaleta Corral, presidenta Comisión Legal de Investigación y Acusación.

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