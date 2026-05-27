ELN secuestró a coordinador de campaña de Paloma Valencia: el padre del activista se pronunció

Alfredo Iván Guzmán Valcácel, miembro del Centro Democrático secuestrado en Arauca, tiene 33 años y es hijo del exalcalde de Tame - crédito suministrada a Infobae Colombia

Alfredo Guzmán, exalcalde de Tame (Arauca, Colombia), expresó su tristeza ante el secuestro de su hijo Alfredo Iván Guzmán Valcárcel, que se desempeña como coordinador de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia en esta región.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades y reproducida por diversos medios de comunicación, el hombre de 33 años fue interceptado por varios sujetos armados en el barrio Villa Maestro, que lo obligaron a subir a un vehículo y lo trasladaron a un destino desconocido.

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El hecho se produjo mientras Guzmán Valcárcel regresaba a su vivienda después de compartir con conocidos en esa zona.

Tame es la capital de Arauca - crédito Alcaldía de Tame

El exmandatario municipal, en declaraciones a NTN24, reveló su desconocimiento sobre el paradero de su familiar, y lanzó fuertes críticas por lo que considera como una ineficacia de las autoridades para proteger a las campañas en oposición al Gobierno de Gustavo Petro.

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Así mismo, reveló detalles sobre el actuar de los delincuentes que raptaron a su hijo, advirtiendo que la vía es constantemente utilizada por las organizaciones armadas como plan de escape para evadir a las autoridades.

“Yo no puedo decir donde pueden tener a mi hijo. Solo sé que se lo llevaron en la madrugada y que la ruta que ellos tomaron, es siempre la ruta de escape de los sicarios, criminales y del ELN. Nosotros conocemos esa ruta”, declaró Guzman al citado medio de comunicación.

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Guerrilleros colombianos del ELN - crédito Albeiro Lopera/Reuters

Ante la posibilidad de que el ELN sea el grupo que mantiene retenido al coordinador de campaña, Alfredo Guzmán instó al grupo guerrillero para que de pronta liberación a su hijo, asumiendo su responsabilidad por sus constantes críticas a ellos.

“Mi hijo no tiene nada que ver con lo que yo he sufrido, con lo que yo he padecido con el ELN. Es una persona que no es ni de pelea ni nada de eso. Es lo único que yo le puedo decir al ELN. El culpable de todo soy yo, Alfredo Guzmán, yo soy el culpable de todo, porque yo a ellos no les he comido cuento, no les he hecho caso a sus convicciones, no les he caminado a sus, a sus actos terroristas, no les he caminado de actos criminales por nunca los critico”, remarcó.

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Advertencias previas

Previo a la captura ilegal de su hijo, el exalcalde de Tame ya les había advertido sobre algunas acciones que el ELN estaría ejerciendo en ese territorio.

“Yo en alguna ocasión hablé con mis hijos diciéndoles que dejaran la rumba, que se cuidaran, porque mire que la situación está delicada. Y alguno de ellos me dijo: ‘Papá, a nosotros nos han dicho que los problemas de su, del padre no son los problemas de los hijos. Por lo tanto, ustedes no tienen ningún problema’. Y mire dónde vamos”, rememoró.

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Alfredo Guzmán y su hijo - crédito Captura de Pantalla Redes sociales

Incluso, sostuvo que el secuestro de Alfredo Iván Guzmán Valcárcel se produce en forma de retaliación, teniendo en cuenta que faltan menos de cinco días para que se realicen las elecciones presidenciales, en la que la víctima de cautiverio había respaldado la campaña de la senadora del Centro Democrático.

Así mismo, recordó que no es la primera vez que su entorno familiar haya padecido este flagelo. “La rabia que nos tiene a nosotros como familia Guzmán Tafur es que se cumplían 28 años de asesinato a manos del ELN de mi hermano, que era diputado, de mi hermano Edgar. Ellos celebraron el asesinato con el secuestro de mi hijo”, denunció.

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Aunque disminuyó dos puntos porcentuales, el presidente mantiene una favorabilidad cercana al 50% - crédito Joel González/Presidencia de Colombia

Por último, envió un mensaje al presidente Gustavo Petro para que sea intercesor para la liberación de su hijo. “Si es por la vida de mi hijo, yo le pediría al señor presidente que interceda, ya que tiene las mejores relaciones con ellos (...) que nos mire a nosotros, no somos unos empresarios, no somos proletariado, no somos banqueros ni nada, somos unas personas trabajadoras nada más”, concluyó.

La incertidumbre y el temor persisten entre los habitantes de Tame y otras localidades de la zona, en donde la violencia asociada a la confrontación armada sigue condicionando la contienda electoral, en la que participa la oposición

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