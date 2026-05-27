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Luka Modrić, figura de la selección de Croacia, se retiraría del fútbol tras el Mundial de 2026

El capitán de ese país contempla finalizar su carrera profesional después de disputar su quinta Copa del Mundo, afectado por el nuevo rumbo deportivo del AC Milan y la reciente exclusión del club de la Liga de Campeones

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El mediocampista croata analiza su retiro tras su paso por el AC Milan y la eliminación del club en la Serie A-crédito Daniele Mascolo/REUTERS imágenes del día
El mediocampista croata analiza su retiro tras su paso por el AC Milan y la eliminación del club en la Serie A-crédito Daniele Mascolo/REUTERS imágenes del día

La Copa del Mundo de la FIFA Norteamérica 2026 podría representar el cambio de figuras y referentes en el fútbol mundial.

Con la presencia de Cristiano Ronaldo por Portugal, de Lionel Messi en Argentina, y la llegada de nuevas estrellas como Lamine Yamal con España, y la consolidación de Kylian Mbappé, el recambio generacional en las selecciones podría algo que está a punto de darse.

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En este caso, el volante croata Luka Modrić podría encabezar la renovación, tras conocerse el 26 de mayo de 2026, desde territorio italiano, que el capitán de la selección de Croacia podría retirarse tras el Mundial.

El volante de 40 años se retiraría después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito @NicoSchira/X
El volante de 40 años se retiraría después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito @NicoSchira/X

Según informó el periodista italiano Nicolò Schira, en una decisión que pondría fin a su carrera tras su breve etapa en el AC Milan y después de llegar al torneo de Estados Unidos, México y Canadá como capitán de Croacia.

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A los 40 años, Modric se prepara para su quinta participación mundialista, siendo su primera presencia en Alemania 2006. El centrocampista fue el líder de la Croacia subcampeona en Rusia 2018 y el jugador que ese mismo año ganó el Balón de Oro tras romper la secuencia de premios dominada por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

La posible retirada del exjugador del Real Madrid se produce en medio de un giro deportivo en el club italiano. La ausencia del A.C. Milán de la Champions League 2026-2027 tras su caída en el tramo final de la Serie A abrió una crisis interna que afectó de forma directa el futuro del croata.

La salida de la Champions cambió el escenario de Modric en Milan

Luka Modric llegó al AC Milán proveniente del Real Madrid-crédito Daniele Mascolo/REUTERS
Luka Modric llegó al AC Milán proveniente del Real Madrid-crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Modric llegó a Milán en la temporada 2024-2025 con un contrato de una temporada y con la intención de seguir compitiendo al máximo nivel antes del Mundial. Durante el curso disputó 34 jornadas de la Serie A y sumó 2.816 minutos, con dos goles y tres asistencias.

Ese rendimiento sostuvo su protagonismo dentro del equipo y también en el vestuario, donde mantuvo un peso relevante por experiencia, liderazgo y jerarquía competitiva. La continuidad, sin embargo, perdió fuerza en pocos días.

La derrota liguera que dejó al conjunto rossonero fuera de la Champions desencadenó una reestructuración interna inmediata que terminó con la salida del técnico italiano Massimiliano Allegri. Ese nuevo contexto, marcado por la incertidumbre, habría enfriado de manera definitiva las opciones de que Modric siguiera en el club, porque su prioridad era mantenerse en un proyecto competitivo para llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo

Ese es el dato central: Luka Modric estudia cerrar su carrera después del Mundial de 2026 porque el proyecto deportivo del Milan cambió tras quedarse fuera de la próxima Champions, una situación que debilitó la posibilidad de continuidad del mediocampista croata, según informó Nicolò Schira

Este es el listado de 26 jugadores que representarán a Croacia en el Mundial 2026

Listado de los jugadores de la selección de Croacia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación Croata de Fútbol
Listado de los jugadores de la selección de Croacia a la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Federación Croata de Fútbol

Porteros

  • Dominik Livaković – Dinamo (CRO).
  • Dominik Kotarski – Copenhague (DEN).
  • Ivor Pandur – Hull City (ENG).

Defensas

  • Joško Gvardiol – Manchester City (ENG).
  • Duje Ćaleta-Car – Real Sociedad (ESP).
  • Josip Šutalo – Ajax (NED).
  • Josip Stanišić – Bayern (GER).
  • Marin Pongračić – Fiorentina (ITA).
  • Martin Erlić – Midtjylland (DEN).
  • Luka Vušković – Hamburgo (GER).

Mediocampistas

  • Luka Modrić – Milan (ITA).
  • Mateo Kovačić – Manchester City (ENG).
  • Mario Pašalić – Atalanta (ITA).
  • Nikola Vlašić – Torino (ITA).
  • Luka Sučić – Real Sociedad (ESP).
  • Martin Baturina – Como (ITA).
  • Kristijan Jakić – Augsburg (GER).
  • Petar Sučić – Inter (ITA).
  • Nikola Moro – Bologna (ITA).
  • Toni Fruk – Rijeka (CRO).

Delanteros

  • Ivan Perišić – PSV (NED).
  • Andrej Kramarić – Hoffenheim (GER).
  • Ante Budimir – Osasuna (ESP).
  • Marco Pašalić – Orlando City (USA).
  • Petar Musa – Dallas (USA).
  • Igor Matanović – Freiburg (GER).

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