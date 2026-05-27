Melissa Martínez respondió con humor a los rumores de romance con Andrés Altafulla y El Tino Asprilla: “Me quedaré con el rubio”

Melissa Martínez y Andrés Altafulla: la presentadora habla sobre los rumores de un supuesto romance y aclaró también sobre su cercanía con El Tino Asprilla - crédito @melissamartineza/ Instagram /

La periodista y presentadora Melissa Martínez ha sido protagonista de rumores recientes en redes sociales que la vinculan sentimentalmente con el cantante Andrés Altafulla.

La especulación surgió luego de que el artista barranquillero publicara un video para promocionar una de sus nuevas canciones, en el que apareció la mano de una mujer. Detalles como el color de las uñas y un anillo visible en la imagen hicieron que varios seguidores comenzaran a asociar a Martínez con el músico, lo que generó debates y mensajes sobre un posible romance entre ambos.

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En medio de la creciente atención, Melissa Martínez decidió pronunciarse fiel a su estilo, usando el humor y la naturalidad que la caracterizan. A través de un video publicado en sus redes sociales, la presentadora compartió un momento cotidiano mientras se preparaba para salir al aire y era maquillada.

En la grabación también participó Valentina, quien la ayuda con la gestión de sus redes sociales, su agenda diaria y hace parte de su equipo.

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Melissa Martínez aclara rumores sobre su relación con Andrés Altafulla y El Tino Asprilla en redes sociales - crédito @melissamartineza @altafulla / Instagram - Colprensa

Durante la charla, Martínez le preguntó a Valentina sobre un contenido reciente que había grabado con el exfutbolista Tino Asprilla, donde también surgieron comentarios y bromas sobre una supuesta relación sentimental. La periodista reaccionó sorprendida ante la cantidad de rumores y, entre risas, hizo referencia tanto al video con Asprilla como al que grabó con la canción de Altafulla, quien incluso dejó un comentario que algunos usuarios interpretaron como una posible declaración afectiva.

Lejos de confirmar los rumores, Melissa Martínez aclaró de manera directa que todo se trataba del lanzamiento de la nueva canción de Andrés Altafulla y no de un anuncio sobre su vida personal. “Dios, entonces qué pasará, ¿me quedaré con el rubio o con el moreno?”, bromeó la presentadora, haciendo alusión tanto a Asprilla como a Altafulla. En tono jocoso, agregó: “¿Me quedaré con el veterano o con el más pollo?”, y finalmente cerró la conversación con una reflexión para sus seguidores: “¿Ustedes no tienen amigos?”, dejando claro que mantiene una relación de amistad con ambos y que no existe ningún vínculo sentimental.

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Los seguidores de Melissa celebraron su espontaneidad y la naturalidad con la que desmintió los rumores sobre su vida amorosa - crédito @melissamartineza/Instagram

El intercambio fue bien recibido por sus seguidores, quienes valoraron la espontaneidad de Martínez para abordar el tema y la forma en que desactivó los rumores sin perder el buen humor. La situación también evidenció cómo pequeños detalles en redes sociales pueden desencadenar grandes especulaciones sobre la vida privada de figuras públicas, algo que Melissa Martínez manejó con naturalidad y transparencia.

“Te amooooo 😘❤️🤣“, ”En todo caso quédate con el rubio", “Yo digo que con los dos 😂“, ”Demasiado tarde ya el team MELIFULLA es más que oficial 🔥“, dicen algunas de las reacciones que se sumaron con la viralidad del video.

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La periodista deportiva también fue tendencia en redes sociales en semanas recientes, no solo por su carisma y presencia en la pantalla, sino por la apertura con la que habló sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: su divorcio del futbolista Matías Mier.

La razón por la que Melissa ha sido vinculada sentimentalmente con varios famosos en los últimos tiempos tiene relación directa con su estado civil actual. Desde que se hizo pública su separación, la comunicadora ha permanecido soltera, lo que ha alimentado especulaciones y rumores cada vez que aparece en público o comparte contenido con personalidades del entretenimiento y el deporte.

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La periodista también fue tendencia recientemente por hablar abiertamente del difícil proceso de su divorcio con Matías Mier - crédito @melissamartineza/ Instagram

La viralización de Melissa Martínez en redes sociales se potenció luego de que, en una entrevista, decidiera contar cómo descubrió la infidelidad de su exesposo y cómo enfrentó la presión mediática en medio de esa crisis personal. “Me enteré de dos formas, estaba acostada y comenzó a vibrar el celular, yo contesté y era una persona que estaba llamando en una madrugada. Y la confirmación la recibí con una fotografía en una revista de chismes… eso fue duro”, recordó la presentadora, detallando el impacto que tuvo la noticia en su vida.

La magnitud de la exposición pública y el hecho de sentirse desprotegida emocionalmente por quien era su pareja fueron, según sus palabras, los aspectos más dolorosos del proceso. “Creo que lo que más me dolió de ese capítulo fue la exposición, el sentir que la persona que me cuidaba no me cuidó en ese momento”, confesó Melissa en una conversación televisiva. La periodista también explicó que la última conversación con Mier fue breve y marcada por el desespero y la presión mediática. “Tuvimos una última conversación, que para mí fue muy corta y en medio del desespero de la situación en la que me veía envuelta: publicada en todas las redes sociales. Me hizo entender que él había tomado un camino distinto al mío. A los 4 días había firmado mi divorcio”, relató.

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Melissa Martínez priorizó su salud mental tras la ruptura y aseguró que, a pesar de la exposición mediática, aprendió a sanar por su cuenta - crédito @Melissamartineza/Instagram

La rapidez con la que se formalizó la separación sorprendió a sus seguidores y confirmó que el proceso fue tan doloroso como mediático. Melissa Martínez aseguró que, aunque en su momento sintió la necesidad de una disculpa para cerrar el ciclo, terminó aprendiendo a sanar sola y priorizando su salud mental: “A los 5 días había iniciado terapia para recuperarme de eso”.