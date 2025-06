Karina García reaccionó a lo que piensa la mamá de Altafulla sobre ella: “No hay que forzar nada”

Karina García expresa que no intentará forzar un vínculo con Rosemary Blanco, madre de Altafulla - crédito cortesía del Canal RCN

El regreso de Karina García a La casa de los famosos Colombia el 3 de junio marcó un punto crucial en su relación con Andrés Altafulla, uno de los finalistas del reality.

La modelo asumió el rol de jefa de campaña del cantante en su camino hacia la gran final del 9 de junio. Sin embargo, lo que debía ser un reencuentro romántico se vio empañado por una revelación que dejó a Karina con sentimientos encontrados: la desaprobación de la madre de Altafulla hacia su relación.

Durante una conversación, Altafulla confesó a Karina que su madre Rosemary Blanco había expresado opiniones divididas sobre su romance. Según detalló el cantante, su madre se mostró molesta por la forma en que ambos habían llevado su relación dentro del programa.

“No hay que forzar nada”, dijo Karina sobre su disposición a relacionarse con la madre de Altafulla - crédito @Chismes.y.mas3/TikTok

Además, reveló que esta desaprobación estaba vinculada a una promesa que él le había hecho antes de ingresar al reality: no involucrarse sentimentalmente con ninguna mujer: “Ella me dijo que era lo único que me había recomendado antes de montarme al avión”.

La reacción de Karina no se hizo esperar. Aunque expresó su preocupación por la postura de su suegra, también dejó claro que no intentaría forzar una relación con ella. “No hay que forzar nada”, afirmó la modelo, que prefirió dejar que las cosas fluyeran de manera natural una vez que ambos salieran del programa.

La influencer paisa expresó que sentía que la madre de Altafulla no deseaba conocerla ni hablar con ella, basándose en la afirmación del cantante de que su madre no solía aceptar fácilmente a las parejas de sus hijos: “Yo no creo que ella quiera hablar conmigo porque tú me dijiste que ella no aceptaba casi a nadie”.

La madre de Altafulla reprochó al cantante haber incumplido su promesa de no involucrarse sentimentalmente - crédito Canal RCN

El artista, por su parte, intentó tranquilizar a Karina al describir a su madre como una “suegra complicada”, pero aseguró que con el tiempo podría llegar a aceptarla. “Mi mamá no acepta a nadie. Sí te aceptaría, pero es un proceso”, comentó el cantante. A pesar de estas palabras, la tensión entre la pareja era evidente, especialmente en los días previos a la final del programa.

El tema de la promesa incumplida por Altafulla también generó controversia dentro y fuera del reality. Durante la visita de su madre al programa, esta le recriminó haber roto el pacto que habían hecho antes de su ingreso. “Yo te dije que no estuvieras con nadie, que te acordaras cuando te montaras al avión, que estuvieras solo y no me hiciste caso”, le habría dicho su madre, según relató el cantante a La Jesuu.

El cantante admitió que, aunque inicialmente intentó cumplir con la promesa, su atracción por la modelo cambió sus planes: “Yo me portaba bien al principio, pero conocí a Karina. La vaina no estaba tan firme hasta que nos dimos un beso y de ahí pa’ allá no me preguntes”.

Karina expresó que sentía que la madre de Altafulla no deseaba conocerla ni hablar con ella - crédito cortesía del Canal RCN

A pesar de la desaprobación de su madre, Altafulla defendió su decisión de seguir adelante con la relación, argumentando que a sus 30 años debía vivir de acuerdo con lo que sentía. “Mi mamá nunca va a estar de acuerdo con eso, pero yo ya tengo 30 años y no puedo dejar de vivir lo que siento”, afirmó.

Andrés Altafulla confía en que, con el tiempo, su madre llegará a aceptar a Karina, ya que lo único que realmente le importa es su felicidad. “Yo le digo todo a mi mamá así le dé rabia”, aseguró el cantante. Además, mencionó que su padre, aunque inicialmente podría estar del lado de su madre, eventualmente lo apoyaría y le preguntaría sobre sus sentimientos y expectativas en la relación.

Con el top 5 de finalistas definido, que incluye a Melissa Gate, Emiro Navarro, La Toxi Costeña, La Jessu y el propio Altafulla, la tensión en La casa de los famosos Colombia no solo se centra en las pruebas y estrategias del juego, también en los desafíos personales que enfrentan los participantes.