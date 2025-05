Vaneza Peláez habló del duelo que atravesó cuando su exesposo fue arrestado: “Todos los días me levantaba a apagar un incendio”

Durante una entrevista, la expresentadora de 'Sábados Felices' recordó el drama que atravesó luego del arresto y enjuiciamiento de su pareja, Sebastián Murillo Echeverri en 2018 - crédito @vanepelaez1/Instagram

La modelo, empresaria y Vaneza Peláez, recordada por su etapa como presentadora en Sàbados Felices, contó en La Red algunos aspectos de su vida luego de verse involucrada en el escándalo judicial que derivó en el arresto de su entonces esposo Sebastián Murillo, alias Lindolfo, condenado a 18 años y 6 meses de prisión, por homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y destrucción de pruebas.

“Decidí cerrar ciclos”, inició la antioqueña, en referencia al punto de quiebre que representó este momento en su vida personal y profesional. Eso sí, durante la entrevista se negó a ponerse en el papel de víctima y optó por reconocer las lecciones que le dejó ese periodo, especialmente en su faceta como madre de dos hijas.

“Hay cosas de las que ni siquiera quiero hablar, que ni siquiera quiero recordar. No es necesario, ya pasaron. No te quiero hablar desde mis heridas, no te quiero hablar como desde víctima, te quiero hablar de la mujer que soy hoy, de la persona que hay hoy, de lo que quedó, de situaciones tan fuertes y tan difíciles”, expresó la que fuera presentadora de Sábados Felices entre 2012 y 2020.

Vanesa explicó que decidió mantener su vida familiar alejada de las redes sociales, asegurando que sus hijas “son niñas felices que disfrutan absolutamente todo lo que tienen y nos mantenemos así juntas en el amor”.

En cambio, en lo que se refiere a su matrimonio con Sebastián Murillo, recordó que se trataba de alguien a quien conoció el colegio, motivo por el que idealizó demasiado a su pareja de aquel momento. Sin embargo, durante la charla eligió no profundizar en el tema, argumentando que para ella es algo que forma parte del pasado.

“Hay cosas que no es necesario hablarlas. Hay cosas que son tan claras para mí, para mi vida y para las personas que realmente me conocen a mí, que yo no tengo que salir como a darle explicaciones a nadie”, afirmó.

Con todo, la modelo y empresaria dejó entrever que durante el periodo que duró el proceso en contra de su entonces pareja “todos los días me levantaba a apagar un incendio”, y hasta dijo que hubo un punto en el que “lloré tanto que, yo decía, como que se acabaron las lágrimas en mi vida”.

Esto dio pie a que recordara un delicado problema de salud que atravesó durante ese periodo, que la obligó a irse a un centro médico por urgencias.

“Hace tres años tuve un episodio súper fuerte porque el intestino se me hizo un nudo”, recordó. El episodio tuvo lugar un 24 diciembre, mientras se encontraba con sus hijas celebrando la Nochebuena. Cuando sintió los dolores, la llevaron hasta Medellín, por urgencias.

“Llega el cirujano y me dice ‘Cirugía de emergencia, hay que entrarte ya’. Me hicieron laparoscopia, revisaron absolutamente todo el intestino y no encontraron nada. No había pasado nada”, dijo.

Aunque los doctores no encontraron explicación científica para lo ocurrido, Vaneza comentó que tiempo después, con terapias, entendio que “estaba sufriendo un episodio fuerte en mi vida que se somatizó (...) Aprendí a vivir con miedo”, reconoció.

Sin entrar en mayores detalles, Vanesa confirmó que se separó legalmente en 2018, pero hizo un intento por recuperar su matrimonio tiempo después, que no tuvo éxito, expresando que “estábamos en contravía, totalmente”.

Con lo anterior, la modelo dio a entender que desde entonces no tienen ningún tipo de contacto. “Es que cuando tú sueltas, sueltas, se acaban las cosas y se cierran los ciclos. La película de terror se ha terminado”, indicó al respecto.

Pese a la insistencia del entrevistador, Vaneza prefirió no hablar de lo relacionado con el proceso judicial en profundidad, expresando que a pesar de lo compleja de su situación, sabe que hay personas que viven cosas peores y que su fe en Dios la sostuvieron y la sostienen hasta la fecha.