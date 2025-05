Andrés Altafulla y su exnovia Rochy seguirían juntos: esto reveló el cantante

La cercanía de Altafulla con Rochy, una relación pasada que terminó hace dos años, ha provocado opiniones en las redes sociales - crédito canal RCN

El cantante barranquillero Andrés Altafulla, finalista del reality La casa de los famosos Colombia, generó interés tanto dentro como fuera del programa debido a la relación cercana que mantiene con su expareja, Rochy, a pesar de que su romance terminó hace aproximadamente dos años.

Según contó el propio artista en una entrevista con La Mega, Rochy sigue siendo una figura importante en su vida y en la de su familia, lo que generó diversas reacciones, incluyendo incomodidad por parte de su actual pareja, Karina García.

Rochy, que trabaja en un banco y mantiene un perfil bajo en redes sociales, ha sido mencionada en varias ocasiones por Altafulla durante su participación en el reality.

El cantante explicó que su relación terminó debido a diferencias en sus proyectos de vida, pero destacó que ambos lograron mantener una amistad sólida. “Cuando tú te das cuenta de que alguien vale la pena y merece algo bueno, intentas estar a la altura. Pero yo no podía dejar que pasaran los años, así que un día dijimos: soltemos”, comentó en el programa.

El vínculo entre Rochy y la familia de Altafulla también ha sido un tema recurrente. Durante una visita de su madre Rossmery Blanco, al reality, se habló sobre la cercanía que la exnovia del cantante mantiene con ellos.

Según explicó Altafulla, Rochy se ganó un lugar especial en la familia debido a su apoyo en momentos difíciles, como el fallecimiento de su abuela y la hospitalización de su padre. “Es muy especial con mis padres, sobre todo en momentos muy áridos: cuando perdimos a mi abuelita, cuando mi papá estuvo en la clínica. Entonces tiene un puesto en mi vida y en la casa que se lo ganó ella”, relató el artista.

En la entrevista con La Mega, Altafulla describió a Rochy como una persona increíble y aseguró que su relación actual es completamente amistosa: “Rochy es una persona increíble. Es una persona increíble, no tengo quejas de ella. Es una persona que siempre tuvimos claro que ella y yo somos personas buenas, que de pronto no compartíamos los mismos gustos o no llevábamos el mismo camino, y preferimos soltarnos”.

En cuanto a las visitas de la expareja del cantante a su casa, él contestó: “Yo a veces llego a la casa y está ahí, y yo: ‘¡Aja! Rochy’. O a veces me entero: ‘No, Rochy estuvo aquí desayunando’, me dijo el otro día mi mamá. Y que: ‘No, es que estoy planeando para ver si con Rochy me voy de viaje no sé dónde’. O sea, mejor dicho, es de la familia 100%”.

Además, destacó que ambos se apoyan mutuamente en sus respectivas vidas personales, incluso bromeando sobre sus nuevas relaciones sentimentales: “Súper pana, súper llave, mamamos gallo. Ella me pregunta: ‘¿Con quién estás saliendo?’ Yo le pregunto a ella también: ‘¿Cuándo me vas a presentar al man tuyo?’”.

Sin embargo, esta cercanía no fue bien recibida por Karina García, la actual pareja del cantante barranquillero. Cuando la modelo estaba en el reality, durante una dinámica grupal, García expresó su incomodidad por las constantes menciones a Rochy. “No me gusta que hagas eso todo el tiempo”, le dijo a Altafulla, que intentó tranquilizarla asegurando que no había motivos para preocuparse, aunque reconoció que la situación podría malinterpretarse.

El cantante también habló sobre la personalidad de su madre, que, según él, tiene un carácter fuerte y no suele aceptar fácilmente a las parejas de sus hijos. Sin embargo, Rochy es una excepción: “No, es que mi mamá nunca ha aceptado a nadie. (…) En un momento tuve una novia —que yo hablé aquí en el programa y en todas partes (refiriéndome a Rochy)— que mi mamá la quiere tanto, como si fuera, no una hija, pero sí como familia (...) Mi mamá es muy noble, muy todo, pero ella es jodida”.

La relación entre Altafulla y Rochy ha sido un tema recurrente en el reality, generando opiniones divididas entre los seguidores del programa. Mientras algunos destacan la madurez de ambos para mantener una amistad después de su ruptura, otros consideran que las constantes menciones podrían afectar la relación actual del cantante con Karina García.