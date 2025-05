Reviven video de Melissa Gate con su expareja en otro ‘reality’ y le recuerdan frase que le dijo a Karina: “Qué forma de impresionar a su hijo”

La paisa se besaba apasionadamente con su expareja dentro del 'reality' - crédito @letengoelchisme/IG

En su paso por La casa de los famosos Colombia, Melissa Gate ha sido protagonista de varias frases célebres de las que sus seguidores han hecho eco en las diferentes redes sociales.

Una de esas fue la indirecta que, para muchos, le envió a Karina García cuando apenas estaba relacionándose con Altafulla.

De acuerdo con Melissa Gate, no sería ella la que protagonizara una escena escandalosa, teniendo en cuenta que el programa lo veían su mamá y su hijo de 18 años.

“Mirá, Altafulla, yo te digo algo: este programa lo ve mi mamá, mi hijo y Juan tiene 18 años, entonces yo por lo general cuando estoy expuesta no me gusta dar papaya… A mí sií me toca portarme bien aunque no quiera, porque allá afuera está mi hijo que es a la única persona que a mi me interesa impresionar”.

La creadora de contenido rechazó las intenciones de Altafulla con ella - crédito @melissafans10/TikTok

En ese sentido, teniendo en cuenta las declaraciones de Melissa Gate se han hecho virales unas imágenes de la paisa cuando formó parte del programa de telerrealidad llamado El poder del amor, donde conoció a su expareja.

Allí, contrario a lo que dijo en La casa de los famosos, se ve a Gate bastante entusiasmada besándose apasionadamente con su compañero al interior de una piscina y en una posición bastante sugestiva.

“Imagínate que mi hijo de 18 años me vea encerrada en un cuarto a solas con un pelafustán que no conozco ni hace una semana, que no sé ni siquiera quién es y de dónde viene, quiénes son sus padres, si se graduó, a qué universidad fue, cuántos idiomas habla, su color favorito, cuánto dinero tiene en la cuenta”, terminó por decir entre risas la paisa.

Reacción de Karina García cuando Melissa le dijo que nunca habían sido amigas - crédio Canal RCN

Estas declaraciones sumado con el video que se viralizó en redes sociales generaron una ola de comentarios de parte de los internautas que siguen de cerca los pasos de cada semifinalista con mensajes como:

“Team Pandilla por siempre, Meli hasta el final”; “😂😂😂😂😂ahí tienen a la que le importa que el hijo y la madre la vea haciendo eso😂😂😂😂😂 Karina tu tranquila mi reina 😂”; “asolapada ella, la que nunca hace nada ni rompe un plato”, fueron algunos de los más destacados.

Tremenda discusión se produjo entre Melissa Gate y Altafulla en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Por otro lado, hubo mensajes de respaldo a la antioqueña de parte del llamado Team Meli Gate que dicen:

“Normal, la gente puede cambiar con los años, su hijo no estaba en Colombia”; “siempre ha sido clara en sus emociones y sus pronunciamientos, el pasado no la define hoy en día”; “nadie me hará odiarte, un día puedes ser el mismo demonio, pero estoy seguro que todo fue parte de la estrategia para mantenerse en el programa”, entre otros.

Karina García aclaró si el equipo que integró con Melissa Gate era de prepagos

Melissa Gate y Karina García entrenando fútbol hace siete años - crédito @lcdfcl/X

Durante el desarrollo del programa, se hizo viral el comentario que hizo Melissa Gate sobre la cercanía que tuvo en el pasado con Karina García. La razón es que las dos aparecen en un partido de fútbol femenino, pero al parecer a la creadora de contenido no le llamó la atención lo que ocurría después.

“Eso es un grupo de niñas que se reunían a entrenar, pero luego me enteré de lo que hacía después y me salí porque yo no me dedico a eso”, dijo “la reina” del programa.

Karina García desmintió los señalamientos que lanzó Melissa Gate sobre el equipo de fútbol en el que se conocieron - crédito @los40colombia/Instagram

Al respecto, Karina García se defendió en el programa Los Impresentables de Los 40 Colombia, donde dijo que:

“Yo vi algo que Melissa dijo: ‘Ay, no, Melissa es demasiado mala’. O sea, ¿Cómo se le ocurre decir que eso era un equipo de, pues, como de prepagos y cosas así? Eso es totalmente falso”, esto fue lo que respondió Karina García en su paso por la cabina de Los 40 Colombia.